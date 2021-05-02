عبارة واحدة تسببت بطلاق زارا البلوشي بعد شهر من زواجها .. وهذا ما كشفته وصدمت الجمهور!

عادت الممثلة العمانية المقيمة في السعودية زارا البلوشي إلى الحديث عن طلاقها من جديد، وكشفت أخيراً السبب الرئيسي لحدوثه بعد شهر واحد فقط من زواجها.

“الزواج قسمة ونصيب”

وردت زارا البلوشي على إحدى المتابعات والتي سألتها عن أسباب طلاقها خاصة بعدما أعلنت أنها حصلت مقابل الطلاق على سيارة من نوع ”مرسيدس“.

وقالت البلوشي: “أول اختلاف حدث بيننا، قال لي الزواج قسمة ونصيب، ولم أناقشه بعدها، وهاتفت عائلتي وقلت لهم لا أريده”.

وتابعت كواليس ليلة الفراق: “خرجت من المنزل وأرسلت له رسالة قلت فيها الله يستر عليك، ومهرك سيرجع لك، ثم أعلنت انفصالي”.

زارا البلوشي: أنا غبية

وشرحت البلوشي شعورها بالصدمة من طليقها، وقالت: “شخص أعرفه منذ سنتين، ولم يرفض لي طلباً أبداً، وكان يتمنى أن أفكر بالارتباط، ويعلم كافة الصعوبات التي واجهتها مع طليقي الأول وكم كنت أعاني حتى أنساه”.

وتابعت: “شعرت بالصدمة، في أول خلاف بينا يقول لي الزواج قسمة ونصيب! شعرت أنني غبية ولكني الآن أجمل وأقوى بعد الطلاق”.

وختمت البلوشي: “كثير يقولون لي العدة، وعدة الطلاق، إذا لم يدخل الزوج على زوجته وقام بتطليقها، فلا عدة لها”.

“طلقني بمرسيدس”

هذا وقد أثارت البلوشي، الجدل في وقت سابق بعد نشرها لفيديو كشفت من خلاله حصولها على سيارة مرسيدس من النوع الحديث مقابل طلاقها.

وقالت البلوشي وهي مبتسمة في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات: “والله سوّاها وطلقني بمرسيدس، مهايطي”.

كما نشرت الفنانة المقيمة في السعوديّة فيديو آخر تظهر لحظة توقيعها على وصل تسلم السيارة ويظهر فيه اسمها الحقيقي وهو زينب البلوشي.

بالإضافة إلى صورة أخرى وهي تحمل مفتاح السيارة وعلقت عليها: “سواها القحطاني”، ومقطعاً آخر يظهر سيارة النقل وهي تضع سيارتها الجديدة أمام منزلها.

طلاق زارا البلوشي

وكانت زارا البلوشي قد فاجأت جمهورها في مارس الماضي، بإعلانها انفصالها عن زوجها بعد شهر واحد فقط من زواجهما.

وقالت زارا البلوشي في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على “سناب شات”: “لا أريد تكرار تجربة عدم الإعلان عن انفصالي، فبعد انفصالي الثاني، شعرت أن الجميع يبارك لي بالزواج في حين أنه انتهى كذلك”.

وتابعت زارا البلوشي: “لم أعد أكترث كثيراً للطلاق، خاصة أنه الثاني، وحصلت على مناعة من الطلاق مثل لقاح كورونا”.

وشرحت زارا البلوشي سبب نشرها تفاصيل انفصالها الثاني، وقالت: “جميعكم ستتساءلون لماذا نشرت الخبر، لأنني أشعر أنه يحدث معي نفس ما حدث حين انفصلت عن سمير ولم أعلن، وكلما رآني أحد سألني عنه وأرسل له التحيات عن طريقي”.

وتابعت: “أمس في حفل افتتاح الفيلم حدث نفس الأمر، قبل أن يباركو لي على الفيلم يباركو لي على الزواج فشعرت أن الأمر نفسه يتكرر“.

وأكدت زارا البلوشي أنها لا تريد شيء سوى ألا يبارك لها أحد وألا يفتح سيرة الزواج، مضيفة: “الحمد الله متعودين مرتين، أصبح لدي مناعة الآن”.

حقيقة ارتباط سعيد القحطاني وزارا البلوشي

من جهته، حسم الفنان السعودي سعيد القحطاني، الأنباء المتداولة حول ارتباطه وطلاقه بزارا البلوشي، خاصة أنها تشير إلى طليقها باسم “القحطاني”.

وقال سعيد القحطاني بفيديو نشره عبر خاصية الستوري على حسابه بـ”انستجرام”: “وجب التنبيه، لأن الموضوع صار مبالغاً فيه”.

وتابع:”أنا لا تربطني أي علاقة بالأخت زارا البلوشي سوى علاقة عمل، عمل واحد، وحتى مشاهدنا كانت قليلة”.

وحول ذكر زارا البلوشي اسم عائلة “القحطاني”، قال سعيد: “تتكلم عن شخص آخر لا أعلم من هو، ولا أريد أن أعلم من هو، فأرجوكم لماذا تطلقون علي هكذا شائعات”.

واستطرد: “يتابعني في انستجرام فقط 2000، فلن تستفيدوا مني مشاهدات أبدا، لا أحد يعلم عنكم، أرجوكم اتركوني وشأني”.

إلى القصيم

وكانت زارا البلوشي قد تصدرت في فبراير الماضي، الموضوعات الأكثر تداولاً عبر محركات البحث، وذلك بعد نشرها استعدادات حفل زفافها.

ووثقت زارا البلوشي عبر حسابها الرسمي على تطبيق “سناب شات”، لجمهورها كل خطوة في حفل زفافها الذي اتضح أنه سيُقام. في مدينة القصيم بالمملكة، حيث نشرت لحظة ركوبها الطائرة لتصل إلى هناك.

كما ظهرت البلوشي بالفستان الأبيض، ونشرت استعدادها لوضع مساحيق التجميل، وعلقت: “نقول بسم الله ونجهز.. يا رب توفيقك”.

سمير عارف وزارا البلوشي

وسبق أن تزوجت البلوشي عام 2014، من المخرج السعودي سمير عارف الذي تعرفت عليه خلال تصوير مسلسل “أنا آسف”. لكنهما انفصلا بعد خمسة أعوام.

وبعد طلاقها، سافرت زارا إلى جورجيا لتعود إلى السعودية وحصلت بعدها على الإقامة الذهبية هناك. حيث أعلنت أنها سوف تستقر وتعيش حياتها هناك لأن المملكة هي الوطن الوحيد الذي تعرفه.

الجدير بالذكر أن البلوشي ممثلة عمانية مقيمة في السعودية، ودائما ما تقوم بأداء شخصية المرأة السعودية وشاركت في عشرات الأعمال الدرامية والمسرحية.

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