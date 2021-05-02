بنت تحشش
بنت تحشش
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بنت تحشش في نهار رمضان مع شبان .. فيديو أثار صدمة السعوديين وغضبهم!

كتب وطن
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انتشر مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعيّ أظهر فتاة سعودية تتعاطي الحشيش في نهار رمضان رفقة شبان داخل مركبة الأمر الذي قوبل بردود غاضبة من قبل المغردين السعوديين .

(بنت تحشش بنهار رمضان) .. ترند

وفور تداول المقطع للفتاة، تصدّر هاشتاغ (بنت تحشش بنهار رمضان)، قائمة الأكثر تداولاً على موقع تويتر .

وعبّر مغرّدون عن غضبهم من تصرّف الفتاة بتعاطيها الحشيش، وطالبوا بالقبض عليها ومحاسبتها فوراً .

وقال المغرد (ابو خالد): عندما كانت الهيئة موجوده فالميدان لم يكن هناك مجاهرين ومجاهرات وشواذ ارجوكم اعيدو رجال الحسبه.

وكتب المغرد (شامخ) : هذي نهايه التربيه التي يطالب بها النسويات أولياء الأمور لفتياتهم، التساهل لا ينفع مع بعض البنات لا بد من القوة والردع أحياناً، لأنه بالاخير المرأه ضعيفه تقودها عواطفها ورغباتها ولا تعلم ماهو الصح أو الخطأ. حسب رأيه

تعاطي البنات للمخدرات في ارتفاع!

ورآى آخر أنه يُلاحظ في الآونة الاخيرة تعاطي البنات للمخدرات، واضاف: اعتقد ان ذلك يعود لضعف الوازع الديني اولاً وعقدة النقص التي لديهن وايضاً مماحكة للرجال فقط لتغطي ضعفها واحتياجها لرجل يكون قيم عليها .

ووافقه الرأي مغرد اخر وقال متسائلاً: مين لاحظ هالفترة كثرة تعاطي المخدرات والحشيش عند البنات !! طبعاً التعاطي اما تراه بشكل مباشر امامك أو ملحوظ على البنت المتعاطية وهاذي عينة بسيطة من السناب.

واعتبر آخر ان وراء هذا التصرف مشاكل اسرية واهمال وسطوة اهل فيجدون التمرد الحل للهروب من هذه الامور .

ووجه رسالة الي كل اب وام بالتعامل برحمة مع الابناء .

وقال: طلاقكم لايعني تركهم ضحية الي المعددين تعدد الزوجات يعني أن تعي معني العدل في تربية ورعاية الابناء وليس تركهم ضحية.

ولم يصدر حتى كتابة هذا الخبر اي تعليق من الجهات المختصة في السعودية تعقيب على الفيديو المتداول .

عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية

تختلف عقوبة كل من المتعاطي والمدمن و تاجر المخدرات والمروج في السعودي.

وبحسب القانون تصل عقوبة حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي للسجن مدة تتراوح ما بين الستة أشهر كحد أدنى وما لا يزيد عن سنتين كأقصى حد، و ذلك وفقا إلى المادة 38\37 من نظام مكافحة المخدرات.

فيما يعاقب الشخص خمسة عشر عاما بحال الترويج وللمرة الأولى.

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