بالصور: الأغلى في العالم .. حذاء رياضي نادر يباع ب 1.8 مليون دولار

تخطى حذاء رياضي ارتداه مغني الراب الأمريكي “كانييه”، خلال أدائه لأحد أغانيه في حفل توزيع للجوائز عام 2008م. تحطيم الرقم القياسي كأغلى حذاء رياضي في العالم.

الحذاء الرياضي ونايكي

وقد نشرت شركة “Sotheby” الأمريكية، أن الحذاء الرياضي يعود إلى شركة نايكي والتي قامت بصناعته عام 2007م.

حيث ارتداه مغني الراب الأمريكي الشهير “كانييه ويست”0 أثناء أدائه أغانيه الشهير”Hey Mama” و”Stronger”.

وأفادت تقارير صحيفة أمريكية، بأن الحذاء الرياضي قد حقق أرباحاً وصلت قيمتها إلى 1.8 مليون دولار. بعد عملية البيع التي حصل عليه استثماري في مجال الأحذية الرياضية يطلق عليه “RARES”.

الحرية المالية والحذاء الرياضي

فيما قال الرئيس التنفيذي لشركة “RARES” جيروم ساب، إن ” هدفنا في شراء الحذاء الرياضي الذي يمثل قطة من التاريخ، هو من أجل زيادة إمكانية الوصول إلى المجتمعات التي أنجبت الثقافة الأحذية الرياضية”.

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وأردف ساب، ” شراؤنا للحذاء الرياضي وتسجيل القيمة الأعلى في العالم، جاء لاكتساب الحرية المالية من خلال شركتنا في عالم الأحذية الرياضية”.

الحذاء الرياضي والصفقة الأعلى

ويعد قيمة الحذاء الرياضي في المبلغ الأعلى في مجال بيع الأحذية الرياضية في العالم، وهو أول نوع من الأحذية يتخطى حاجز المليون دولار.

بيع زوج من الأحذية صممه وارتداه الموسيقي #كاني_ويست بمبلغ 1.8 مليون دولار في مزاد يسلط الضوء على أغلى عملية بيع لحذاء رياضي على الإطلاق وحطم الحذاء "نايكي إير ييزي 1" الرقم القياسي السابق الذي كان سجله حذاء "نايكي إير جوردان 1إس" الذي بيع العام الماضي بـ 615 ألف دولار@kanyewest pic.twitter.com/FtbHkFNu3c — سماشي (@smashitv) May 2, 2021

ليتجاوز بذلك سعر حذاء لاعب كرة السلة الأمريكية الشهير مايكل جوردان، والذي بيع بعد عرضه في دار كريستيز للمزادات العالمية بقيمة 615 ألف دولار.

الأحذية النادرة

وعن شركة “ريرز” الاستثمارية التي قد اشترت الحذاء الرياضي، فهي منصة على الإنترنت للاستثمار في الأحذية النادرة، ويمكن لمستخدميها شراء أسهم في زوج أحذية بطريقة مماثلة لشراء مستثمرين أسهم في الشركة.

وقالت دار المزادات “دار كريستيز”، إن “البيع يمثل أعلى سعر مسجل علنا لبيع حذاء رياضي على الإطلاق”. متجاوزا بذلك سعر البيع تقدير “سوذبيز” الأوّلي الذي حددته بمليون دولار.

فيما قال رئيس قسم المقتنيات في “سوذبيز” براهام واشتر، إن ” السعر يفصح عن الكثير من إرث كاني كواحد من أكثر مصممي الملابس والأحذية الرياضية تأثيرا في عصرنا، وعن مكانة ييزي التجارية التي بناها وأصبحت عملاقة في قطاع الصناعة”.

مميزات الحذاء الرياضي الأغلى عالميًا

ويتميز الحذاء الرياضي ذو اللون الأسود، مقاس 12 من نماذج شركة نايكي “Nike Air Yeezy 1”. بحزام في مقدمة الحذاء وأقفال دانتيل للعلامة التجارية باللون الوردي.

كما أن هذا التصميم مغني الراب الشهير كاني ويست الشهير في عالم تصميم الأحذية الرياضية الأغلى في العالم والمتعاون مع شركة نايكي الرياضية، وقد أنهى المصمم تعاونه مع شركة نايكي عام 2013م.

مع نقله للعالمة التجارية إلى شركة المنافسة “أديداس”، حيث جلبت مبيعات الأحذية في تلك الشركة بنحو 1.7 مليار دولار في عام 2020م.

ومن الجدير بالذكر فإن شركة نايكي قد أصدرت هذا الحذاء لمرتين في عامي 2009م و2012م، وكان يتراوح سعره ما بين 2000 دولار إلى 4000 دولار أمريكي.

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