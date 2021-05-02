بعد قصة الرمان.. السعودية تضبط شحنة خمور مخبأة في خل التفاح قادمة من لبنان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور، تظهر ضبط كميات من المشروبات الروحية “الخمور” مستوردة من لبنان إلى المملكة العربية السعودية بطريقة تزوير محترفة.

خمور من لبنان مخبأة بخل التفاح

وأظهرت الصور، التي رصدتها “وطن”، عبوات خمور كانت مخفية بطريقة حرفية أضيف إليها غلاف مزور يعرف عنها أنها عبوات خل التفاح اللبناني “مجدلون” قادمة عبر البحر إلى ميناء جدة السعودي.

وتم ضبط خمور مستوردة من قبل السلطات السعودية التي نجحت بكشف التزوير.

مهضومين اللبنانيين والذى ما وصلوه بالبر جاء بالبحر ..

كشف شحنة مسكر شراب"بلاك ليبل" في جمرك ميناء جدة تم إدخالها على أنها قوارير خل تفاح "مجدولون" المستورد من لبنان 👇 pic.twitter.com/OMcP1LWeVx — M.O.Alzahrani (@MOAlzahrani6) April 30, 2021

واحتوت البضاعة على قوارير مشروبات روحية تعرف بالويسكي التي يمنع بيعها في المملكة وتم تحريمها وفق القانون السعودي.

رمان محشو بالمخدرات

يذكر أن المملكة العربية السعودية أعلنت الأسبوع الماضي، حظر دخول الفواكه والخضروات من لبنان أو نقلها عبر أراضيها، إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات لإيقاف عمليات تهريب المخدرات إلى المملكة.

وتمكنت الجمارك السعودية في ميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون، بلغت أكثر (5.3) ملايين حبة، مخفية داخل شحنة فاكهة رمان قادمة من لبنان.

وأوضح وكيل الهيئة العامة للجمارك للشؤون الأمنية محمد بن علي النعيم أنه “وفقًا لمعايير الخطورة، تم استهداف الإرسالية التي كانت في طريقها من جمهورية لبنان إلى المملكة”.

وتابع: “عند وصولها إلى الميناء، تمكّنت الجمارك السعودية من العثور على 5.383.400 حبة كبتاجون مُخبأة داخل إرسالية فاكهة رمان، بحيث جرى إخفاء تلك الكمية الكبيرة من الحبوب بطريقة فنية داخل ثمار الرمان”.

اقرأ أيضاً: حظر دخول الخضار والفواكه من لبنان بدأ .. لماذا غادر سفير السعودية بعد ضبط 2.5 مليون حبة مخدر!

وبين النعيم أنه جرى بعد ضبط الممنوعات “إتمام عملية التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات التي تضمن القبض على مستقبلي هذه الكمية، وبفضل من الله تم ضبط المستقبِل داخل المملكة”.

وأكد وكيل الهيئة للشؤون الأمنية على مواصلة منسوبي الجمارك السعودية جهودهم والوقوف بالمرصاد سدًا منيعًا عبر جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية أمام محاولات أرباب التهريب إدخال مثل هذه الممنوعات وغيرها.

وأشار إلى العمل التكاملي الذي يجمع الجمارك السعودية بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات وذلك في سبيل توحيد الجهود وتظافرها.

وفي أعقاب ضبط المخدرات، قررت المملكة العربية السعودية منع دخول الخضروات والفواكه اللبنانية للبلاد، أو العبور من خلال أراضيها، ابتداء من الأحد.

وأعلنت السعودية منع دخول إرساليات الخضروات والفواكه اللبنانية إليها أو العبور من خلال أراضيها، لحين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذهم الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات تهريب المخدرات الممنهجة ضدها.

اتهامات لبنانية لسوريا

وفي وقت سابق، اتهم رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع في لبنان إبراهيم ترشيشي تجارا سوريين، بالوقوف وراء تهريب المخدرات في الفواكه والخضروات عن طريق لبنان إلى دول الجوار.

وقال في مقابلة مع موقع “أخبار اليوم” اللبناني: “المزارع اللبناني مظلوم، كذلك لبنان، والشاحنة التي ضبطت في السعودية محملة بالرمان، ومعروف أنه ليس لدينا إنتاج كبير من الرمان بما يسمح لتصديره”.

وأضاف: “إذا ما استعرضنا ما حصل منذ سنتين لغاية اليوم، نجد أن هناك شحنات أحيانا تكون ملغومة بالممنوعات تخرج من لبنان”.

واستدرك: “لكن لا تقف وراءها جهات لبنانية”، موضحا أنها “قد تكون باسم شركات لبنانية، لكنها لصالح جهات غير لبنانية”.

وتابع: “الشركات اللبنانية لا علم لها، كما أن الشركات التي تحترم نفسها، لا يمكن أن تقبل بمثل هذه الممارسات، وبالتالي قد يتم لغم البضائع دون علم صاحب الشركة، الذي لا يدقق بكل ما يوضع داخل الشاحنة”.

واتهم ترشيشي تجارا سوريين يستأجرون المستوعبات المبردة من أجل نقل هذه البضائع، “فإذا ضبطت تخسر الشركة اللبنانية، وإذا لن تضبط يكون المكسب للتاجر”.

وشدد على ضرورة تفعيل أجهزة الرقابة الأمنية التي يشمل دورها التدقيق بمحتوى كل براد وبالجودة وبالكمية والتفريغ والتحميل.

وختم بالقول: “عادة ما تختم كل شاحنة بالرصاص قبل انطلاقها من لبنان، ولكن لا ندري ما الذي يحصل على طول الطريق من دولة إلى أخرى”.

وكان السفير السعودي في لبنان وليد البخاري كشف عن أن السلطات السعودية ضبطت (600) مليون حبة مخدرة ومئات الكليوغرامات من الحشيش مصدرها لبنان.

حظر دخول الخضار والفواكه من لبنان

وقال السفير السعودي في تصريح تلفزيوني إن هذا الرقم هو إجمالي ما تم ضبطه من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي مصدرها لبنان من قبل مُهربي ​المخدرات​ خلال الست سنوات الماضية”.

وأوضح سفير السعودية في ​لبنان​ ​ أنه “غادر لبنان في إجازة اعتيادية”، موضحاً أنه “أبلغ ​وزارة الخارجية اللبنانية​ في هذا الخصوص”.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك