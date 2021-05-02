أسيل عمران تستفز جمهورها بتبريرها مشهد الرقص الساخن: “هدوا أعصابكم شوي”!

خرجت الفنانة السعودية أسيل عمران عن صمتها، وردت على الانتقادات التي طالتها بسبب مشهد الرقص الذي جمعها بمواطنها الفنان الكوميدي فايز المالكي في مسلسل “ممنوع التجول”.

أسيل عمران لمنتقديها: هدوا أعصابكم!

وقالت أسيل عمران في مداخلة عبر برنامج عبر “إي تي بالعربي” إن الكثيرين عاتبوها بسبب هذا الدور من من دون أن يدركوا أن الشخصية التي تقدمها تتطلب قيامها بذلك.

وتابعت أسيل عمران: “هدوا أعصابكم شوي، الجمهور بات ينتقد الأمور دون أن يتحقق منها، الكثيرون يفضلون الهجوم قبل المشاهدة، والسوشال ميديا ساهمت في ذلك بشدة”.

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وأكدت أسيل عمران أن المشهد كوميديا فقط وهو يخدم السياق الدرامي للأحداث، مضيفة: ” ألعب دور فتاة مستفزة واستغلالية تزوجت من رجلٍ يكبرها في العمر لاستغلاله مادياً، لذلك كان ضرورياً أن أقوم بمثل هذه التصرفات كي أكون أكثر واقعية للجمهور”.

“قمت بالرقص لأكون واقعية”

وقالت في لقاء آخر: “في المشهد، تريد الفتاة أن تحرج زوجها الكبير في السن وتصوره وهو يرقص، وتتصور أنه لا يفهم التكنولوجيا الحديثة”.

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وكشفت أسيل عمران في ذات اللقاء أنها تستعد حالياً للسفر إلى مصر من أجل تصوير فيلم سعودي، وقالت إن كلاً من الفنانين فيصل الزهراني وميلا الزهراني يشاركانها بطولة هذا العمل، والذي تدور أحداثه في إطار درامي مُشوِّق بحسب تعبيرها.

رجل وزوجته

وسبق أن رد الفنان السعودي فايز المالكي، على منتقدي المشهد، ورفض في مداخلة على شاشة قناة “العربية” الانتقادات التي وجهت له وقال مبررا: “المشهد جاء في إطار يخدم العمل الدرامي.”

وتابع أنه “مشهد لطيف وعادي رجل يرقص مع زوجته، وإرضاء الناس غاية لا تدرك” حسب قوله.

وكان الفنان فايز المالكي، ظهر في مقطع رقص مع أسيل عمران، خلال مشاركتهما في مسلسل “ممنوع التجول”، الذي يعرض خلال شهر رمضان الحالي.

ويظهر فايز المالكي في مشهد من مسلسل “ممنوع التجول” والذي أثار الجدل حوله، وهو يؤدي وصلة رقص مع أسيل عمران على أغنية “شوقر دادي”.

فايز المالكي وأسيل عمران في وصلة رقص على انغام أغنية "شوقر دادي" في ممنوع التجول .. pic.twitter.com/lKpN6InqBT — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) April 19, 2021

وتعرض فايز المالكي لموجة انتقادات من قبل الناشطين الذين رأوا أنه أهان نفسه بهذا الابتذال، وأنه يناقض برقصه الأعمال الخيرية التي يشتهر بها.

مشهد إيحائي

وسبق أن أثارت الحلقة السادسة من المسلسل حالة من الجدل بسبب إحدى اللقطات التي اعتبرها الجمهور تحمل إيحاءً مرفوضاً.

ويجسد ناصر القصبي في الحلقة دور شيخ سعودي مُسن يعلم بإصابته بفيروس كورونا، فيعتقد أنه سيموت ويقرر أن يلتزم الأعمال الصالحة.

ويقدم جار ناصر القصبي، النصح له من أجل التوبة، وبعد تنفيذ ثلاثة وصيات أخلف في الرابعة، وقرر عدم إكمال ذلك بسبب تحول حالته إلى محصن.

ويظهر ناصر القصبي في المشهد وهو يرقص داخل منزله على نغمات أغنية “يا نقادة” بعد تحول حالته الصحية في تطبيق “توكلنا” إلى محصن، بعد أن كان مهددًا بالموت.

وتظهر في المشهد، زوجة ناصر القصبي الجديدة الشابة وهي تقف على باب غرفة النوم، بينما هو يشير إليها بعصاه من أجل الدخول، وهو ما اعتبره المغردون إيحاءً أثار غضبهم.

“حطوا أبوهم في الفرزير”

كما أثار الفنان ناصر القصبي جدلاً سابقاً بسبب مشهد في الحلقة الثانية من المسلسل، ويظهر في المشهد مع الفنان علي الحميدي وفاطمة الحوسني، وهم يحملون جثة والدهم ويدخلون بها إلى المطبخ، ويضعونها. على أريكة تمهيدا لوضعها داخل الفريزر.

وبعد أن قام أبطال المسلسل الثلاثة بتفريغ محتويات الفريزر لكي يتمكنوا من وضع جثة والدهم به، فشلت محاولتهم بسبب حجم الفريزر الصغير الذي لم يستوعب الجثة بكاملها.

وأحدث المشهد حالة من الجدل على “السوشيال ميديا” لاعتبار أنه يستخف بموقف الموت المهيب كما يقلل من احترام الآباء.

مسلسل “ممنوع التجول”

وتدور أحداث المسلسل السعودي “ممنوع التجول” في إطار من الكوميديا الاجتماعية حول ما يعيشه العالم. الآن من تداعيات فيروس كورونا. وما فرضه على المجتمعات من تغيرات بأسلوب ساخر.

“ممنوع التجول” يُعرَض بعد الإفطار مباشرة على قناة mbc، وكذلك على منصة شاهد.نت، وهو من بطولة ناصر القصبي. بمشاركة مجموعة من نجوم الكوميديا في السعودية والخليج.

وهم: فايز المالكي، عبد الإله السناني، حبيب الحبيب، راشد الشمراني، إلهام علي، أسيل عمران، فاطمة الحوسني. ماجد مطرب فواز.

وإلى جانب هؤلاء، بشير الغنيم، عبدالمجيد الرهيدي، علي الحميدي، خالد الفراج، عبدالله المزيني. علي الشهابي. ريماس منصور، وهبة الحسين.

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