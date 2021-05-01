ناصر الخليفي يضحي بمبابي من أجل عقد صفقة الموسم التاريخية !

يفكر رئيس باريس سان جيرمان القطري ناصر الخليفي. بعد تجاهل نجم فريقه الفرنسي كيليان مبابي في تجديد عقده مع الفريق الباريسي.

في التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

مبابي و عقده مع باريس سان جيرمان

وينتهي عقد الفرنسي كليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان في صيف عام 2022م، في ظل رفضه في تجديد عقده مع الفريق الباريسي.

والرغبة في الانتقال إلى صفوف فريق ريال مدريد الإسباني. الذي يسعى الفريق الملكي الإسباني من الحصول على خدماته والانضمام إلى صفوفه.

Cuatro | يفكر ناصر الخليفي بالجمع بين كريستيانو وميسي في باريس سان جيرمان ، والتخلي عن مبابي. pic.twitter.com/eeels3ecjZ — Madridista World (@RMC_AH7) April 29, 2021

كما ويحق للمهاجم الفرنسي مبابي التوقيق مع ريال مدريد في شهر يناير المقبل في صفقة حرة دون دفع الشرط الجزائي.

ناصر الخليفي والتخلي عن مبابي

وأفادت تقارير إسبانية، بأن المهاجم الفرنسي لا يرغب في تجديد عقده مع باريس سان جيرمان. ويريد الرحيل عن الفريق والانضمام إلى فريق ريال مدريد الإسباني.

وقد قرر فريق باريس سان جيرمان فتح أبوابه من أجل بيع مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

في ظل علم الفريق الباريسي بأن اللاعب سيتحمل الضغوطات حتى شهر يونيو 2022م والمغادرة بالمجان ولكن هناك استفادة مالية.

رونالدو والتعاقد مع ناصر الخليفي

وأشارت التقارير، بأن مبلغ الذي سيتم الحصول عليه من صفقة بيع مبابي. سيتم دفعه لإجراء صفقة مع كريستيانو رونالدو لضمه في الصيف المقبل.

Cuatro | ناصر الخليفي مستعد لبيع عقد كيليان مبابي من أجل ضم كريستيانو رونالدو و ليونيل ميسي معًا إلى باريس سان جيرمان ليكونا ثلاثي مع نيمار. pic.twitter.com/aj13rOBKJK — دوري أبطال أوروبا (@UCL_ARAB) April 30, 2021

وأضحت شبكة “كواترو” الإسبانية، بأن نجم فريق يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو لن يستمر في صفوف فريق السيدة العجوز في عقده حتى نهاية الموسم الجاري.

ويستعد لخوض تجرية جديدة مع فريق باريس سان جيرمان أو العودة إلى ناديه القديم مانشستر يونايتد.

تحرك ناصر الخليفي

وبينت الشبكة الإسبانية، بأن إدارة فريق باريس سان جيرمان قد تحرك بعدما أدرك أن رونالدو غير مرحب بعودته إلى ناديه السابق ريال مدريد، كما كانت أمنيته الأساسية. وانتقاله إلى الفريق الباريسي هو الأنسب له.

🚨 حصري – CUATRO 🚨 قام ناصر الخليفي بنفسه في تصميم تفاصيل عقد ميسي وقد تم فعلا تقديمه ، حيث يتوقع باريس سان جيرمان أن يستمع الأرجنتيني لهذا العقد في نهاية الموسم 🔥 pic.twitter.com/MDrE106eMn — كورة أوروبية عالمية (@kora_uefa) April 28, 2021

وأردفت، ” باريس سان جيرمان يريد في تكوين فريق لا يفشل في مسابقة دوري أبطال أوروبا. من خلال الاعتماد على تشكيلة أساسية ومثالية. تتناغم مع استضافة دولة قطر لمونديال كأس العالم 2022م.

حيث سيقوم رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي دورًا كبيرًا. من أجل ضخ الأموال الطالة وتحطيم الأسعار من أجل عقد صفقات تاريخية خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

ميسي وعرض ناصر الخليفي

وقد كشفت تقارير صحفية، أنه لم يتم طرح عرض رونالدو بعد، بينما عرض ليونيل ميسي قد تم طرحه بالفعل.

عاجل – CUATRO | #ناصر_الخليفي سوف يتخلى عن #مبابي ، ويريد اختراق السوق من خلال الجمع بين ميسي ونيمار وكريستيانو رونالدو pic.twitter.com/MTvUrtzxmT — أخبار كرة القدم (@fast_er_) April 29, 2021

حيث عرضت إدارة باريس سان جيرمان على اللاعب الأرجنتيني عقدًا لمدة عامين مع عام ثالث اختياري براتب ضخم.

باريس سان جيرمان وعودة نيمار

وقد شددت إدارة باريس سان جيرمان، أنه لن يوافق على إعادة نجم فريق برشلونة الإسباني السابق نيمار. نظرًا للعلاقة الموترة بين الناديين في الآونة الأخيرة.

وربما سيعود ميسي ونيمار في فريق واحد من جديد. بينما رونالدو لم يحسم الفريق الباريسي الرغبة في التعاقد معه.

ترتيب الدوري الفرنسي

ويحتل صدارة الدوري الفرنسي خلال منافسات الموسم الجاري فريق ليل برصيد 73 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن منافسه باريس سان جيرمان الذي يأتي ثاني الترتيب برصيد 72 نقطة.

صعود موناكو وليون

بينما في المركز الثالث جاء فريق موناكو الفرنسي برصيد 71 نقطة بفارق نقطة وحيدة مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

يليه فريق أولمبيك ليون برصيد 67 نقطة في المركز الرابع. كما وجاء فريق لنس في خامس الترتيب برصيد 56 نقطة.

المدير الرياضي ليوناردو :

نحن فخورون بما يقوم به الرئيس ناصر الخليفي ، لقد اتبع قيمه وقيم النادي ، هو مصدر فخر. pic.twitter.com/w54afUjIDX — باريس بالعربي (@Paris_Arabic) April 25, 2021

وفي المركز السادس يحتل فريق أولمبيك مارسيليا في جدول ترتيب الدوري برصيد 56 نقطة. بفارق نقطتين عن رين صاحب المركز السابع برصيد 54 نقطة.

أما في المركز الثامن يأتي فريق مونبلييه برصيد 47 نقطة، فيما يحتل في المركز التاسع من الترتيب جاء فريق نيس برصيد 46 نقطة.

بفارق ثلاثة نقاط مع فريق ميتز الذي جاء في المركز العاشر من الترتيب برصيد 43 نقطة.

هدافي الدوري الفرنسي

ويتربع على عرش صدارة ترتيب هدافي الدوري الفرنسي لهذا الموسم اللاعب “كيليان مبامي” 22 عاماً. مهاجم فريق باريس سان جيرمان برصيد 25 هدفاً.

كما وجاء اللاعب الهولندي ” ممفيس ديباي” 27 عاماً، في وصافة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 18 هدفًا.

🎙 ناصر الخليفي: "أنا سعيد جداً بتمديد عقد كيلور نافاس. إنه أعظم حارس مرمى في العالم. فهو يلهم ثقة كبيرة للفريق وتعشقه جماهيرنا. سيكون لاعباً حاسماً في المواعيد الحاسمة لنهاية الموسم، وفي السنوات القادمة". pic.twitter.com/uMCgnFAjUk — نادي باريس سان جيرمان (@PSG_arab) April 26, 2021

متساويًا مع اللاعب الفرنسي ذو الأصول التونسية ” وسام بن يدر” 30 عاماً مع فريق موناكو الذي جاء في ثالث الترتيب.

كما جاء في المركز الرابع اللاعب الألماني ” كيفن فولاند” برصيد 15 هدفًا. بفارق هدف وحيد مع اللاعب بولاي ديا.

أما في المركز الخامس بولاي ديا المهاجم مع فريق ستار ريمس برصيد 14 هدفاً. من جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز 2020-2021م.

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