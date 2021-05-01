مقتنيات السلطان قابوس من بينها رسائل وبرقيات معروضة للبيع.. من سرقها وسربها للأسواق؟!

انتقد المستشار القانوني العماني، سعود الفارسي، عرض مقتنيات السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان عمان الراحل، وبيعها في مزاد علني، الأمر الذي وصفه بالشيء المؤلم.

مقتنيات سلطان عمان

وقال الفارسي، في تغريدة رصدتها “وطن”: “تُتناقل صور تتضمن عرض بعض الساعات والمقتنيات الخاصة بالسلطان الراحل #أعز_الرجال_وأنقاهم بالمزاد على بعض المنصات الإلكترونية، بل ومن بين المعروض برقيات ورسائل”.

وأضاف الفارسي: “فإذا صح ذلك فالسؤال، كيف خرجت ووصلت للبيع بالمزاد، مثل هذه المقتنيات مكانها المتاحف الوطنية لا الأسواق، شيء مؤلم”.

تُتناقل صور تتضمن عرض بعض الساعات والمقتنيات الخاصة بالسلطان الراحل #أعز_الرجال_وأنقاهم بالمزاد على بعض المنصات الإلكترونية .. بل ومن بين المعروض برقيات ورسائل .. فإذا صح ذلك فالسؤال .. كيف خرجت ووصلت للبيع بالمزاد.. مثل هذه المقتنيات مكانها المتاحف الوطنية لا الأسواق.. شيء مؤلم! — Dr. Saood ALFarsi ☢️ ⚖ (@Salfarsis) April 30, 2021

سرقة مقتنيات السلطان الراحل

حساب باسم اللواء مجتهد علق على تغريدة المستشار العماني بالقول: “المعروضات لربما تسربت من يد ليد في البيع الى الدولة المجاورة أو غيرها”.

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وأضاف: “الرسائل والبرقيات وهذا افتراض، تم الاستيلاء عليها في فترة المرض بالسرقة من قبل بعض الموظفين الذين لا زال بعضهم بالسجن لهذا الموضوع منذ فترة اشتداد المرض عليه طيب الله ثراه ومنهم غندور وغيره من القدامى”.

المعروضات لربما تسربت من يد ليد في البيع الى الدولة المجاورة أو غيرها. الرسائل والبرقيات وهذا افتراض، تم الاستيلاء عليها في فترة المرض بالسرقة من قبل بعض الموظفين الذين لا زال بعضهم بالسجن لهذا الموضوع منذ فترة اشتداد المرض عليه طيب الله ثراه ومنهم غندور وغيره من القدامى. — اللواء المجتهد (@rgEGEx8Ju6FfjqV) May 1, 2021

وعرض رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو رصدته “وطن” لأحد التجار وهو يعرض عيدان سلطانية من أملاك السلطان قابوس.

هذا مقطع من ضمن المتداول الله يعلم اذاكان مامن الماخوذات بطريقه غير مشروعه واغلب الضن هكذا pic.twitter.com/6vV92vt2WM — حمد بن حمدون الشرجي (@alsharjihamad1) May 1, 2021

الباحث محمد الرشيدي، علق على تغريدة المستشار بالقول: ” سعود هل هي مقتنياته الخاصة؟ أم عطاياها؟”.

وأضاف: “هناك فرق فالأولى مصيبه ان يتم تسريب مقتنيات السلطان قابوس طيب الله ثراه وهذا مستبعد في نظري، والثانية ممكن وهذا مالنا خص فهي ممتلكات المعطى وهي هديه وهو يحق له الاحتفاظ بها او بيعها فهذا شأنه”.

سعود هل هي مقتنياته الخاصه؟

ام عطاياها؟

فهناك فرق فالاولى مصيبه ان يتم تسريب مقتنيات السلطان قابوس طيب الله ثراه وهذا مستبعد في نظري

الثانيه ممكن وهذا مالنا خص فهي ممتلكات المعطى وهي هديه وهو يحق له الاحتفاظ بها او بيعها فهذا شأنه — محمد الرشيدي (@Mo7mmed_R) May 1, 2021

أبو مراد بدوره علق قائلاً: “هي ليست مقتنيات بل هدايا تلقاها ربما اعز الرجال ولربما اوصى بعد موته بتوزيعها ربما ومن توزعت له باعها هناك من يشتري هذي الهدايا كتجاره واعادة بيع.

وأضاف: “اعتقد المقتنيات لن يتم التفريط فيها”.

هي ليست مقتنيات بل هدايا تلقاها ربما اعز الرجال ولربما اوصى بعد موته بتوزيعها ربما ومن توزعت له باعها هناك من يشتري هذي الهدايا كتجاره واعادة بيع. اعتقد المقتنيات لن يتم التفريط فيها — Abu Murad (@sundusmurad) May 1, 2021

وفي وقت سابق تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، بشكل كبير مع صور لمقتنيات السلطان العماني الراحل قابوس بن سعيد الشخصية.

ووثقت الصور التي أثارت تفاعل الناشطين عبر مواقع التواصل، ورصدته “وطن”، مقتنيات من مسدسات شخصيات قديمة وحديثة. ومن إصدارات مختلفة والأسلحة التي كان يفضلها السلطان.

كما يظهر خلال الصور قلائد وأوسمة كان السلطان العماني الراحل قد تقلدها خلال حياته وحكمه للسلطنة.

مجموعة من مقتنيات المغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد ال سعيد (طيب الله ثراه) pic.twitter.com/9mHfm3aSV9 — عُمان الحدث (@oman_event) March 11, 2021

مقتنيات السلطان قابوس عرضت في متحف قوات السلطان المسلحة

ويشار إلى أنه في مارس من العام الماضي، وتنفيذا لتوجيهات السلطان هيثم بن طارق، والتي قضت بتسليم نسخة طبق الأصل من الرسالة. الموجهة من السلطان قابوس بن سعيد إلى مجلس العائلة المالكة عبر مجلس الدفاع، فقد عرض متحف قوات السلطان المسلحة النسخة في القاعة المخصصة لعرض المنجزات العسكرية. في عهد السلطان قابوس بن سعيد والتي ستكون متاحة للاطلاع عليها من قبل زائري المتحف بمعسكر بيت الفلج.

العقيد الركن فالح بن سيف المعمري مدير متحف قوات السلطان المسلحة، قال في تصريحات سابقة لصحيفة “أثير” المحلية، إن متحف. قوات السلطان المسلحة الذي افتتح في عهد السلطان قابوس بن سعيد، يشمل على عدد من القاعات التي تحكي تاريخ عمان عبر العصور المختلفة ووصولا إلى عهد السلطان قابوس.

قاعة عهد السلطان قابوس

وتابع أنه إجلالا وإكراما له فقد تم تخصيص قاعة ” عهد السلطان قابوس ” لتعرض فيها الرسالة التي وجهها للعائلة المالكة . وكذلك أهم مقتنياته الخنجر السعيدي والعمامة السعيدية ، ووسام عمان العسكري. إضافة إلى المقتنيات الأخرى للسلطان.

متحف قوات السلطان المسلحة

الجدير بالذكر أن متحف قوات السلطان المسلحة قد افتتح في الحادي عشر من ديسمبر عام 1988م تحت رعاية السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور.

ويعد المتحف إطلالة على تاريخ عمان العسكري عبر مراحله المختلفة، متمثلا في قلعة بيت الفلج التي تم بناؤها في عهد سعيد بن سلطان في عام 1845م.

كما يعد متحف قوات السلطان المسلحة أحد أبرز المتاحف الوطنية الذي يعرض بين جنباته وأروقته ما تزخر به السلطنة من تراث. عسكري عريق وإرث حضاري عظيم.

وكذلك ما يتضمنه التاريخ العماني العسكري الخالد منذ فترة عمان قبل الإسلام إلى عصر النهضة من أحداث تاريخية، وما شهدته عمان. من مظاهر التقدم والنماء.

كما يحتوي المتحف على عدد من الأسلحة والصور والوثائق والمخطوطات والمجسمات التاريخية ذات العراقة العمانية الدالة على فنون العمارة. المتنوعة بقلعة بيت الفلج.

وفاة السلطان قابوس

وتوفي السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور آل بو سعيدي، والمولود يوم 18 نوفمبر 1940، في 10 يناير من العام الماضي 2020. وخلفه ابن عمه هيثم بن طارق في حكم السلطنة.

وكان قابوس السلطان التاسع لسلطنة عمان ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع، والخارجية، والمالية، وحاكم البنك المركزي. والقائد الأعلى للقوات المسلحة، والحاكم الثاني عشر لأسرة آل بو سعيد.

إذ كان يطلق على الحاكم لقب إمام قبل أن يطلق عليه لقب سلطان.

وعد قابوس بن سعيد صاحب أطول فترة حكم من بين الحكام العرب والثالث في العالم حتى وفاته.

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