“مزة قادرة” رامز جلال يواصل التحرش بالفنانات.. شاهد ما فعله مع ملك قورة بالحلقة الـ19

وقعت الفنانة المصرية ملك قورة اليوم، الأحد، ضحية الحلقة الـ19 لبرنامج المقالب الرمضاني الخاص برامز جلال هذا العام “رامز عقله طار”، داخل مدينة الملاهي الكبرى بالعاصمة السعودية الرياض برعاية هيئة الترفيه.

رامز جلال يتحرش بملك قورة

وبدأ رامز جلال، في السخرية من ملك قورة وملابسها أثناء استقبالها، كعادته مع معظم الضيوف.

وقال رامز : “لابسة أبيض في أبيض بس الأهلي فوق الجميع، عاملة تسريحة النجمة نجلاء فتحي في أذكريني”.

وتابع: “ايه الشبشب اللى انتى لابساه ده يا ملك انتى شغالة مع سعد الصغير”.

وأضاف فيما اعتبره ناشطون تحرشا لفظيا بالفنانة المصرية:””لها شخصيتان الأولى طفلة بريئة، والثانية مزة قادرة جريئة بعد أن تخلصت من مرحلة الطفولة.”

وتابع: “معانا الطفلة اللي بقت نار وشطة.. كانت طفلة بريئة فجأة البت كبرت وبقت سنيورة وكل يوم ليها على إنستجرام صورة جيبتك علشان تمشي صح وتبقي بالمازورة”.

وظهر رامز أيضا وهو يقوم بأفعال غير لائقة مع ملك قورة في فقرة “الرصاص المطاطي”، حيث تعمد استهداف مؤخرتها بالرصاص.

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مما دفع ملك قورة لوقف الفقرة والانفعال على فريق العمل، مبينة أنها تألمت جدا من الضربات وأنه يتم استهدافها بأماكن حساسة.

وتملك الرعب ملك قورة في فقرة “كبسولة الهوب دروب” حيث ظهر عليها التوتر والخوف الشديد، قبل أن يفاجئها رامز والفريق المرافق له بأنها ستقفز في حمام السباحة.

كما ظهرت ملك منهارة وبكت بكاء شديدا بعد رؤيتها رامز جلال واتضح لها أنها في مقلب تم تنفيذه بها.

من هي ملك قورة؟

ويشار إلى أن ملك قورة الدها رجل الأعمال محمد قورة ووالدتها الفنانة عبير منير.

درست ملك بالجامعة الأمريكية بكلية الاعلام تخصص (Integrated Marketing)

وعانت من عدة شائعات أبرزها تعرضها لحادث كبير ووفاتها، وهو ما نفته وعبرت عن حزنها لخروج مثل هذه الشائعات.

وتعشق ملك السفر والتسوق وتخضع للعديد من جلسات التصوير. ولفتت الأنظار إليها في مسلسل خلصانة بشياكة وسوبر ميرو.

شاركت مؤخرا في بطولة مسلسل شقة 6 بطولة روبي والذي خرج من السباق الدرامي الرمضاني، كما شاركت في برامج أطفال مثل “يللا بينا” و”اسمعونا”.

ظهرت ملك قورة أيضا مع المطرب محمد فؤاد مع شقيقتها مريم قورة في فيلم “غاوي حب”، وشاركت في مسلسلات “أريد حلًا”،”لحظات حرجة”، وغيرها.

رامز جلال يتحرش بسمية الخشاب

وكانت قد وقعت الفنانة المصرية سمية الخشاب، الخميس، ضحية الحلقة ال17 لبرنامج المقالب الرمضاني الخاص برامز جلال هذا العام “رامز عقله طار”، داخل مدينة الملاهي الكبرى بالعاصمة السعودية الرياض برعاية هيئة الترفيه.

وبدأ رامز جلال، في السخرية من سمية الخشاب وملابسها أثناء استقبالها، كعادته مع معظم الضيوف.

وظهر رامز أيضا وهو يقوم بأفعال غير لائقة مع سمية الخشاب في فقرة “الرصاص المطاطي”، حيث تعمد استهداف مؤخرتها بالرصاص.

مما دفع سمية الخشاب للغضب والرد قائلة:”بنضرب في خلفيتي.. عيب ميصحش”

وارتدت سمية سويت شيرت باللون البينك، ونسقت معه توب باللون الأسود مع بنطلون بنفس اللون وحذاء باللون الأبيض.

وكعادته، سخر رامز من إطلالتها لحظة استقبالها، قائلًا:”ماشاء الله سيدة الفجل العربي” و”ايه يا سوسو اللبس دة” و”ايه تسريحة الشعر دي” و “ايه لون الشعر دة”.

هذا وأجابت الفنانة سمية الخشاب بصراحة وجرأة شديدة على سؤال الفنان حسن عسيري، خلال برنامج “رامز عقله طار”: هل استخدمتِ أي أسلحة قبل ذلك؟.

وقالت الفنانة سمية الخشاب: “استخدمت أسلحتي الفتاكة”، ليعقب الفنان رامز جلال: “واحنا هنلعب معاكى المساكة”.

وعن لعبة الثور علقت سمية الخشاب: “عندي مشكلة في الأذن الوسطي وكويس انى متوفقتش مع الثور”، ليعقب رامز جلال: “هو كان هيتجوزك”.

وأشارت سمية الخشاب إلي أن أكثر الحيوانات التي تحبها هي الثعابين.

وانهارت الخشاب، خلال تواجدها في كبسولة “الهوب دروب”، وهي إحدى الألعاب التي يستخدمها رامز في المقلب.

وعقب فتح باب الكبسولة، قفزت الفنانة سمية الخشاب مسرعة لتهبط في حمام سباحة، ومن خلفها رامز جلال.

وبعد خروجها من حمام السباحة من أجل النجاة بحياتها؛ دخلت سمية في صدمة عقب اكتشافها أنها وقعت ضحية لرامز جلال في برنامج “رامز عقله طار”.

رامز عقله طار

ويواصل النجم رامز جلال تقديم مُغامراته السنوية من خلال مقالبه، ويُقدم هذا العام برنامج “رامز عقله طار”، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، ومن هنا ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠضيف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.

وفي البرنامج يستدرج الضيف كل من الفنان السعودي حسن عسيري والإعلامية سارة مراد.

ويبدأ “عسيري” في جولة مع الفنان داخل إحدى مدن الملاهي السعودية التي تحمل اسم “Buzz Land”.

ويبدأ الضيف بلعب بعض الألعاب للتسلية، ثم يأتي دور “مراد” التي تجمع الضيف بإحد الجمهور وهو رامز جلال الذي يتخفى في زي “هندي”، بعدما تقنع الضيف أنه اختيار عشوائي.

وبعدها يدخل الضيف بصحبة رامز إحدى المركبات في الملاهي التي يتم رفعها بشكل كبير بضيف مع استمرارها في الاهتزاز.

ويبدأ المقلب باستمرار تحرك المركبة بشكل عشوائي على ارتفاع ضخم بشكل يرعب الضيف.

ويستمر رامز في مضايقته من خلال رش روائح كريهة وضربه وفتح أنبوبة الحرائق، إلى أن يفتح المركبة ويُلقى بالضيف في الماء.

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