“رجل وزوجته”.. فايز المالكي يرد على منتقدي مشهده الجريء والرقص الساخن مع أسيل عمران

رد الفنان السعودي فايز المالكي، على منتقدي مشهده الجريء الذي ظهر يرقص فيه بشكل مبتذل مع الفنانة أسيل عمران في مسلسل “ممنوع التجول”.

أسيل عمران وفايز المالكي

ورفض المالكي في مداخلة على شاشة قناة “العربية” الانتقادات التي وجهت له وقال مبررا: “المشهد جاء في إطار يخدم العمل الدرامي.”

وتابع أنه “مشهد لطيف وعادي رجل يرقص مع زوجته، وإرضاء الناس غاية لا تدرك” حسب قوله.

وكان الفنان فايز المالكي، ظهر في مقطع رقص مع أسيل عمران، خلال مشاركتهما في مسلسل “ممنوع التجول”، الذي يعرض خلال شهر رمضان الحالي.

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ويظهر فايز المالكي في مشهد من مسلسل “ممنوع التجول” والذي أثار الجدل حوله، وهو يؤدي وصلة رقص مع أسيل عمران على أغنية “شوقر دادي”.

فايز المالكي وأسيل عمران في وصلة رقص على انغام أغنية "شوقر دادي" في ممنوع التجول .. pic.twitter.com/lKpN6InqBT — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) April 19, 2021

وتعرض فايز المالكي لموجة انتقادات من قبل الناشطين الذين رأوا أنه أهان نفسه بهذا الابتذال، وأنه يناقض برقصه الأعمال الخيرية التي يشتهر بها.

مشهد إيحائي يفجر الغضب

وسبق أن أثارت الحلقة السادسة من المسلسل حالة من الجدل بسبب إحدى اللقطات التي اعتبرها الجمهور تحمل إيحاءً مرفوضاً.

ويجسد ناصر القصبي في الحلقة دور شيخ سعودي مُسن يعلم بإصابته بفيروس كورونا، فيعتقد أنه سيموت ويقرر أن يلتزم الأعمال الصالحة.

ويقدم جار ناصر القصبي، النصح له من أجل التوبة، وبعد تنفيذ ثلاثة وصيات أخلف في الرابعة، وقرر عدم إكمال ذلك بسبب تحول حالته إلى محصن.

ويظهر ناصر القصبي في المشهد وهو يرقص داخل منزله على نغمات أغنية “يا نقادة” بعد تحول حالته الصحية في تطبيق “توكلنا” إلى محصن، بعد أن كان مهددًا بالموت.

وتظهر في المشهد، زوجة ناصر القصبي الجديدة الشابة وهي تقف على باب غرفة النوم، بينما هو يشير إليها بعصاه من أجل الدخول، وهو ما اعتبره المغردون إيحاءً أثار غضبهم.

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كما أثار الفنان ناصر القصبي جدلاً سابقاً بسبب مشهد في الحلقة الثانية من المسلسل، ويظهر في المشهد مع الفنان علي الحميدي وفاطمة الحوسني، وهم يحملون جثة والدهم ويدخلون بها إلى المطبخ، ويضعونها. على أريكة تمهيدا لوضعها داخل الفريزر.

وبعد أن قام أبطال المسلسل الثلاثة بتفريغ محتويات الفريزر لكي يتمكنوا من وضع جثة والدهم به، فشلت محاولتهم بسبب حجم الفريزر الصغير الذي لم يستوعب الجثة بكاملها.

وأحدث المشهد حالة من الجدل على “السوشيال ميديا” لاعتبار أنه يستخف بموقف الموت المهيب كما يقلل من احترام الآباء.

واستنكرت عضو مجلس الشورى السعودي، كوثر الأربش، المشهد واعتبرته غير مقبول ومتناقضا مع كل مبدأ إنساني وإخلاقي. كما أشارت إلى غير مناسب للأطفال ولا يجوز استخدام الموات كمادة للضحك، وكذلك لا يجوز التعامل مع الآباء بهذا الاستخفاف.

ممنوع التجول مسلسل سعودي

وتدور أحداث المسلسل السعودي “ممنوع التجول” في إطار من الكوميديا الاجتماعية حول ما يعيشه العالم. الآن من تداعيات فيروس كورونا. وما فرضه على المجتمعات من تغيرات بأسلوب ساخر.

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