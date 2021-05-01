شاهد: ريال مدريد يفك شيفرة ضيفه العنيد أوساسونا ويواصل مطارد المتصدر أتلتيكو مدريد

نجح فريق ريال مدريد من التغلب على منافسه أوساسونا في مباراة شهدت قمة الإثارة والقوة بين الفريقين. لتنتهي بهدفين نظيفين دون رد.

ليواصل الصراع على عرش لقب الليغا الإسبانية. وسط المنافسة الشديدة من غريمه التقليدي فريق برشلونة وإشبيلية.

من أجل تقليص الفارق خلال منافسات الدوري الإسباني الذي لم يحسم بين المنافسين الأربعة الكبار.

هدفي ريال مدريد في شباك أوساسونا

وأحرز فريق ريال مدريد هدف التقدم في المباراة بعد المعاناة التي واجهها في مجريات الشوط الأول من اللقاء والذي انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ليأتي الهدف في الدقيقة ال76 من مجريات أحداث الشوط الثاني بعد ضربة ركنية للاعب الإسباني إيسكو البديل. ليسجلها المدافع البرازيلي “​إيدير ميليتاو​” برأسية عانقت شباك الضيف أوساسونا.

فيما جاء الهدف الثاني بواسطة مواطنه لاعب خط الوسط كاسيمرو في الدقيقة ال80 بعد تمريرة حاسمة بواسطة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما. لينجح اللاعب بإقدامه في تسجيلها على يمين حارس مرمى الفريق الضيف.

بنزيما وصانع تمريرات ريال مدريد

وقد رفع الفرنسي بنزيما رصيده من التمريرات الحاسمة خلال مسيرته مع فريق ريال مدريد الإسباني إلى 117 تمريرة، متجاوزا بذلك البرتغالي كريستيانو رونالدو وأسطورة ريال مدريد راؤول صاحب رقم 116 تمريرة حاسمة.

1/5/2021

فرحة زيدان بهدف ميليتاو رجعت فيا الروح كدة اقدر احتفل بعيد ميلادي❤️😍#ريال_مدريد_اوساسونا pic.twitter.com/29SAqAhn6c — Yasmin El-shemy🌼 (@YasminShemy) May 1, 2021

حارس ريال مدريد كورتوا

وقال حارس ريال مدريد البلجيكي تيبوا كورتوا، قائلاً: ” راض جدًا، عرفنا كيف نتصرف في المباراة الصعبة للغاية لتحقيق الفوز والاستمرار في القتال من أجل مدريد”.

تيبو كورتوا: أن أكون جزء من ريال مدريد لطالما كان حلمًا بالنسبة لي، في بعض الأحيان وأنا أقود السيارة للذهاب إلى الملعب أو إلى التمرين أفكر في نفسي وأقول: "يا إلهي، أنا حقًا هنا" pic.twitter.com/Pvi8JDg64q — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) May 1, 2021

مدافع ريال مدريد ميليتاو

فيما قال صاحب الهدف الأول في المباراة المدافع البرازيلي “إيدير ميليتاو” في تصريح له عقب فوز فريقه على أوساسونا.

قائلاً: ” نستطيع تقديم المزيد على أرض الملعب، علينا الاستمرار في العمل والقيام بالأمور بشكل جيد”.

💬 @edermilitao: مرحبا مدريديستاس! أتمنى أن تكونوا جميعا بخير. لقد ناضلنا من أجل الفوز وحققنا ذلك في النهاية! سنقاتل من أجل لاليغا. هلا مدريد! pic.twitter.com/Qg6nQV8T0t — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) May 1, 2021

وأردف ميليتاو، ” أعمل كل يوم يدعم من اللاعبين، وأقوم بفعل الأمور بشكل جيد. وأشعر بالسعادة بالهدف الذي سجلته، قدمنا مستوى جيد وعلينا أن نذهب خطوة بخطوة”.

تشكيلة ريال مدريد الإسباني

ولعب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان 48 عاماً في تشكيلة أساسية بمواجهة فريق أوساسونا، في حراسة المرمى البلجيكي تيبو كورتوا.

كما جاء في خط الدفاع للفريق كلاً من: الإسباني ناتشو. ومارسيلو. ميليتاو. رافائيل فاران.

وفي خط الوسط، لعب كلاً من: الكرواتي لوكا مودريتش. إلى جانب الألماني توني كروس. أيسكو. فالفيردي.

بينما في هجوم الفريق كلاً من الاعبين: البرازيلي فينيسيوس جونيور. والإسباني ماركو أسينسيو. الفرنسي كريم بنزيما. البلجيكي هازارد.

غيابات ريال مدريد عن المباراة

كما غاب عن تشكيلة المباراة كلاً من: الإسباني سيرجيو راموس. ومواطنة لوكاس فاسكيرز. وداني كرفخال. والفرنسي مينيدي بسبب الإصابة.

الثنائي ميليتاو وناتشو معاً ريال مدريد 2-0 إيبار ✅

ريال مدريد 3-1 ليفربول ✅

ريال مدريد 2-1 برشلونة ✅

ليفربول 0-0 ريال مدريد 🤝

قادش 0-3 ريال مدريد ✅

ريال مدريد 0-0 بيتيس 🤝

ريال مدريد 1-1 تشيلسي ✅

ريال مدريد 2-0 أوساسونا ثنائي رهيب 🔥 pic.twitter.com/dkSw32Qdpi — QADAWI ⓭㉞ (@alrialcom_4) May 1, 2021

ترتيب الدوري الإسباني

كما ويتربع على صدارة ترتيب الدوري الإسباني من جديد فريق أتلتيكو مدريد بعد فوزه الأخير ويسكا برصيد 76 نقطة. يليه في وصافة الترتيب فريق ريال مدريد برصيد 74 نقطة.

ترتيب برشلونة وإشبيلية

بينما جاء فريق برشلونة الإسباني يحتل بالمركز الثالث برصيد 71 نقطة متساويًا مع غريمه التقليدي ريال مدريد. أما في المركز الرابع جاء فريق إشبيلية برصيد 70 نقطة.

أما في المركز الخامس جاء فريق ريال سوسيداد برصيد 53 نقطة، بفارق ثلاثة نقاط عن فريق ريال بتيس برصيد 50 نقطة في المركز السادس.

👔🎙️ #زيدان: "لقد جاء الفوز بعد مجهود. أُتيحت لنا العديد من الفرص في الشوط الأول لتسجيل هدف، وعندما تمر 45 دقيقة ولديك العديد من الفرص ولا تسجل هدفا، يمكنك أن تغضب أو تكون مضغوطا قليلاً. لكننا واصلنا اللعب وتحلينا بالصبر. وفي النهاية جاء الهدف."#ريال_مدريد_أوساسونا | #هلا_مدريد pic.twitter.com/hEfkuKbypd — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) May 1, 2021

وبفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركز السابع من الترتيب فريق فياريال برصيد 49 نقطة.

فيما جاء في المركز الثامن فريق غرناطة برصيد 45 نقطة، بينما جاء فريق سيلتا فيغو برصيد 44 نقطة في المركز التاسع من الترتيب. متساويًا في عدد النقاط مع أتلتيك بيلباو في عاشر ترتيب الدوري الإسباني.

هدافي الدوري الإسباني

كما ويحتل صدارة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم 2020-2021، اللاعب الأرجنتيني في صفوف فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي برصيد 26 هدفاً.

وجاء في وصافة الترتيب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني برصيد 21 هدفًا، بفارق هدفين عن المتصدر ليونيل ميسي.

بينما يأتي الإسباني في ثالث الترتيب الإسباني جيرارد مورينو لاعب فريق فياريال برصيد 20 هدفًا.

بفارق هدف وحيد عن صاحب المركز الرابع اللاعب الأوروغواياني لويس سواريز الذي يحتل المركز الرابع برصيد 19 هدفًا.

كما وجاء المهاجم المغربي يوسف النصيري في صفوف فريق إشبيلية في المركز الخامس من الترتيب برصيد 17 هدفًا. في إطار منافسات الدوري الإسباني الموسم الجاري 2020-2021.

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