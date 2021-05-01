برشلونة يختار بديل المدرب الهولندي كومان المهدد بالإقالة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، بأن المدرب الهولندي رونالد كومان 58 عامًا يواجه خطر الإقالة من منصبه كمدير فني للفريق الكتالوني الإسباني.

جاء ذلك بعد الهزيمة التي تعرض لها الفريق المفاجئة أمام فريق غرناطة، كما وأشارت التقارير بأن أسطورة فريق برشلونة “تشافي” هو الأقرب إلى خلافة الفريق.

رئيس برشلونة وكومان

وأفادت العديد من التقارير الإسبانية، بأن مستقبل المدرب الهولندي مع برشلونة غامض حتى الآن ويواجه المصير المعقد مع الفريق الكتالوني.

⚽️ الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة @fcbarcelona_ara يؤكد أن إمكانية فوز فريقه بالدوري @LaLigaArab لم يكن أمراً متوقعاً بالنظر لما مر به الفريق في النصف الأول من الموسم#برشلونة #الدوري_الاسباني pic.twitter.com/hem36Smgwd — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) April 28, 2021

كما وأشارت، أن رئيس برشلونة “خوان لابورتا”. سيبقى على المدرب كومان في حالة واحدة فقط، وهي التتويج بثنائية الألقاب مع الموسم الجاري.

التتويج بلقب كأس إسبانيا

وقد توج المدرب الهولندي رونالد كومان مع فريق برشلونة بلقب واحد حتى الآن خلال الموسم الجاري.

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وهو لقب كأس ملك إسبانيا، على حساب الوصيف فريق “أتلتيك بليباو”. والتي انتهت برباعية نظيفة دون رد.

مدرب برشلونة كومان والاعتراض

وقد كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” ، أن السبب وراء طرد مدرب فريق برشلونة الإسباني رونالد كومان في الدقيقة ال65 من مجريات الشوط الثاني للمباراة.

كومان تعرض للطرد أمام غرناطة بعد قوله للحكم الرابع "يالك من شخصية" وجاء في تقرير التحكيم أنه "في الدقيقة 66 تعرض رونالد كومان للطرد للسبب التالي: بعدما تم تحذيره بسبب ملاحظاته، توجه مجددا للحكم الرابع وقال له: يالك من شخصية" pic.twitter.com/i2SMDh9sGT — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 30, 2021

بعد قيامه بالاعتراض بشكل مبالغ فيه، على القرارات التحكيمية وتلفظه ببعض الكلمات في وجه الحكم الرابع. كما وأردفت الصحيفة، قائلة: ” أن كومان قال للحكم الرابع، يالها من شخصية!”.

الغياب عن مباريات برشلونة

وأضافت الصحيفة الإسبانية، ” أنه وفق اللوائح الصادر عن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، فإن عقوبة إيقاف مدرب برشلونة رونالد كمان. ستكون مبارتين عن الفريق الكتالوني”.

إيقاف كومان مدرب برشلونة مباراتين بعد طرده أمام غرناطة🟥 المدرب الهولندي سيغيب عن برشلونة في مواجهتي فالنسيا واتليتكو مدريد ❌❌ pic.twitter.com/HiwM3DN1W2 — Yallakora (@Yallakoranow) April 30, 2021

تشافي والاتصالات مع برشلونة

وبينت التقارير، إلى أن رئيس برشلونة الإسباني “خوان لابورتا”. قد حدد بديل المدرب كومان، وهو أسطورة الفريق الكتالوني الإسباني ” تشافي هيرنانديز” مدرب فريق السد القطري الحالي.

كما وأكدت شبكة “كواترو” عن وجود اتصالات بين برشلونة والمدرب الإسباني تشافي. حيث طلب منه عدم تجديد عقده مع السد القطري.

السد القطري والمدرب تشافي

ويمتلك الإسباني تشافي على طاولة المفاوضات مع إدارة فريق السد القطري، عرضًا لتجديد عقده لعامين آخرين، لكنه في ذات الوقت حق الانتقال إلى تدريب برشلونة في أي وقت يريده.

🚨🚨🚨عاجل : ادارة السد القطري تدرس أقالة المدرب تشافي هرنانديز خلال الساعات القادمة pic.twitter.com/BhrekkFmVF — Camp Nou Magic (@CampNouMagic) April 30, 2021

ونجح المدرب الإسباني تشافي بعد الرحيل عن فريق برشلونة عام 2015م، والانتقال إلى صفوف فريق السد القطري كلاعب. ثم بعد ذلك عين كمدرب للفريق القطري.

تشافي والتتويج بلقب الدوري القطري

كما أن اللاعب قد حقق كأس قطر وكذلك قريب من حسم دوري نجوم قطري للدرجة الممتازة الموسم الحالي.

حيث يتربع على صدارة ترتيب الدوري برصيد 60 نقطة. بفارق كبير عن أقرب المنافسين لخويا الذي يحتل ثاني الترتيب برصيد 47 نقطة.

تشافي : قدمنا مباراة اكثر من رائعه، المواجهة كانت حرب كبيرة مع فريق فولاذ، لاعبو #السد كانوا افضل ونستحق الفوز والان نحن في صدارة المجموعة الأصعب في البطولة.#السد #قطر#دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/9owPnT9IX5 — 🏆 #75 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) April 26, 2021

ويعد تشافي من اللاعبين المميزين في وسط فريق برشلونة الإسباني. الذي يمتلك المهارة والتكتيك الرائع في الملعب. قبل اعتزاله عالم كرة القدم في 2019م.

كما ويعتبر العصر الذهبي لفريق برشلونة على صعيد التتويج بالألقاب عندما كان اللاعب الإسباني يلعب داخل صفوف الفريق الكتالوني الإسباني.

الدوري الإسباني

كما ويتربع على صدارة ترتيب الدوري الإسباني من جديد فريق أتلتيكو مدريد بعد فوزه الأخير ويسكا برصيد 73 نقطة. يليه في وصافة الترتيب فريق ريال مدريد برصيد 71 نقطة.

بينما جاء فريق برشلونة الإسباني يحتل بالمركز الثالث برصيد 71 نقطة متساويًا مع غريمه التقليدي ريال مدريد. أما في المركز الرابع جاء فريق إشبيلية برصيد 70 نقطة.

تشافي و إنيستا للمتعة عنوان " عينك على الدقيقة ٠١:١٨ باب ماجاء في تعرية الباب ونوع من أنواع قلة الادب 💔 pic.twitter.com/XGzIr8i4uo — Lonely .. (@AH10ME) April 24, 2021

أما في المركز الخامس جاء فريق ريال سوسيداد برصيد 53 نقطة، بفارق ثلاثة نقاط عن فريق ريال بتيس برصيد 50 نقطة في المركز السادس.

وبفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركز السابع من الترتيب فريق فياريال برصيد 49 نقطة.

فيما جاء في المركز الثامن فريق غرناطة برصيد 42 نقطة، بينما جاء فريق سيلتا فيغو برصيد 41 نقطة في المركز التاسع من الترتيب. متساويًا في عدد النقاط مع أتلتيك بيلباو في عاشر ترتيب الدوري الإسباني.

هدافي الدوري الإسباني

كما ويحتل صدارة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم 2020-2021، اللاعب الأرجنتيني في صفوف فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي برصيد 25 هدفاً.

فيما جاء في وصافة الترتيب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني برصيد 21 هدفًا، بفارق هدفين عن المتصدر ليونيل ميسي.

❗ من تريد أن ترى كمدرب لنادي برشلونة الموسم المقبل؟🔵🔴‌ pic.twitter.com/GzzGCvA25m — osamagassan (@osamagassan1) April 30, 2021

بينما جاء الإسباني في ثالث الترتيب الإسباني جيرارد مورينو لاعب فريق فياريال برصيد 20 هدفًا.

بفارق هدف وحيد عن صاحب المركز الرابع اللاعب الأوروغواياني لويس سواريز الذي يحتل المركز الرابع برصيد 19 هدفًا.

كما وجاء المهاجم المغربي يوسف النصيري في صفوف فريق إشبيلية في المركز الخامس من الترتيب برصيد 17 هدفًا. في إطار منافسات الدوري الإسباني الموسم الجاري 2020-2021.

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