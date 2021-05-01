مفاجأة من العيار الثقيل.. الهيبة لم يعد من بطولة تيم حسن فقط وهذا ما حدث بأمر منه!

فجر الممثل السوري عبد المنعم عمايري مفاجأة من العيار الثقيل، وأعلن عن انضمامه للجزء الخامس من مسلسل “الهيبة”.

تيم حسن وعبد المنعم عمايري معاً

وقال عبد المنعم عمايري في تصريح لبرنامج mbc trending إنه وقع العقد منذ شهر، وسيكون بطلاً مضاداً بجانب الممثل السوري تيم حسن، وسيجسد دور العدو الجديد لـ “جبل شيخ الجبل”.

وأشار عبد المنعم العمايري إلى أنه سيبدأ التصوير في منتصف الشهر الجاري، وسيحمل المسلسل عنوان “الهيبة جبل”.

وعن مشاركته قال :عبد المنعم العمايري: “أول مرة سوري يشارك سوري بالبطولة بدل مايكون لبناني”.

عبد المنعم عمايري يرد بصراحة على أسئلة #MBCTrending

فماذا قال عن تدريسه للكثير من نجوم الصف الأول بالدراما السورية وهل مرتاح أكثر بعد انفصاله عن أمل عرفة؟#MBC4#رمضان_يجمعنا

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تيم حسن ينفذ رغبة جمهوره

وكتبت حسابات فنية ناقدة أن وجود عبد المنعم العمايري، كان تنفيذاً لرغبة تيم حسن، وكتب حساب “الدراما السورية”: “تيم حسن اكتر حدا بيستمع لأراء جمهوره، طالبوه بإستبعاد نادين نجيم وبشحطة قلم طردها طالبوه بأنو تكون البطلة فنانة سورية وجبلهم ديمة قندلفت انزعجو من دور عادل وتمنو يكون عدو جبل فنان سوري بقيمة عابد فهد او عبد المنعم عمايري وهاد اللي صار”.

تيم حسن اكتر حدا بيستمع لأراء جمهوره، طالبوه بإستبعاد نادين نجيم وبشحطة قلم طردها طالبوه بأنو تكون البطلة فنانة سورية وجبلهم ديمة قندلفت انزعجو من دور عادل وتمنو يكون عدو جبل فنان سوري بقيمة عابد فهد او عبد المنعم عمايري وهاد اللي صار. 👍🏻👍🏻 pic.twitter.com/gcvvp9aTvY — Syria Drama (@syriadramaa) May 2, 2021

وفي نفس اللقاء، كشف عبد المنعم عمايري حقيقة ارتباطه، وقال: “كل ما تصورت مع فنانة أو فتاة عادية قالوا إننا مرتبطين، وليس من المنطقي أن أرفض أن أتصور مع أحد، هذه ضريبة الشهرة”.

بكاء عبد المنعم عمايري

وبكي عبد المنعم عمايري على الهواء، بعدما تذكر مشهدًا من مسلسله الأخير قيد مجهول.

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وقال عبد المنعم عمايري، إن شخصية سمير التي جسـدها في المسلسل مازالت لها تأثير عليه، حتى وصل به الأمر لأن يجهـش بالبكاء عند تذكرها.

وتابع باكياً: ” تذكرت لحظاتي وأنا داخل السجن، وأصابني حينها اختلاط بين شخصيتي وشخصية سمير كما أنني فقدت القدرة على الكلام آنذاك”.

“لم أظهر عورتي”

وكان عبد المنعم عمايري قد برر صورته الصادمة من مسلسله الجديد “قيد مجهول”، والتي اعتبرت تجاوزاً للخطوط الحمراء.

وقال عبد المنعم عمايري حينها في لقاء مع إذاعة “شام إف إم” حول صورته وهو يقضي حاجته داخل دورة المياه بمشهد وُصف بـ”المقرف والمقزز”: “المشهد مختزل، ولم أظهر عورتي، وهناك لقطات لها مبرر درامي، هل يوجد أحد لا يدخل الحمام؟”.

وتابع العمايري: “تم عرض المشهد على منصة مشفرة، أي أن الناس تدفع نقوداً لتشاهد، ولم تدخل منزلي لتشاهد، وحين ترى جزء فقط لا يمكنك الحكم عليه”.

واستطرد: “كيف سأجلس على كرسي الحمام بملابسي الداخلية؟ هل أفعلها على نفسي مثلا؟ رغم أن هناك مشهد يحدث فيه هذا الأمر أثناء ضرب الشخصية”.

هيدا المشهد ل #عبد_المنعم_عمايري من مسلسل #قيد_مجهول بلش يعمل حالة من البلبة ع مواقع التواصل…يلي عم يتابعوا المسلسل شو رأيكم بالمشهد بتعتبروه عادي بيقطع؟او ماكان الو داعي؟#عبدالمنعم_عمايري pic.twitter.com/f8H4dV1Wxj — HOT-NEWS (@news_ger_chekel) March 30, 2021

لن أظهر عارياً

وأكد عبد المنعم العمايري أنه يرفض الظهور عارياً، وقال: “لو طلب مني أن أظهر عارياً سأرفض، وهناك دور قادم يتطلب مني القُبلات وسأفعله، لأنه في سياق مبرر”.

وتابع: “حين يُطلب مني دور شخص مغتصب؟ هل يعني ذلك أنني سأكون حقاً مُغتصب؟”.

ورد عبد المنعم العمايري على وصف الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية للمشهد بـ”الإباحي”، وقال: “نضال تعلم جيداً أنني لم أفعل مشهداً إباحياً لتصفه بهذا الوصف”.

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أمل عرفة تدافع عن طليقها

وكانت الفنانة السورية أمل عرفة قد علقت على أداء طليقها عبد المنعم عمايري بعد الهجوم الذي تعرض له، وكتبت في تعليق عبر صفحته على “فيسبوك”: شغلك فوق الدهشة. بس الناس مجرد ما انكتب عنوان بيسوقوا فيها حتى لو ما كتبت أي رد يا عبد هنن ألفوا وكتبوا، بس الحق ما بيضيع … بهنيك من قلبي عالعمل وعالشغل اللي بيرفع الراس، اشتقنا نقول الله على عمل سوري سوري”.

مي العيدان تشن هجوماً حاد

وفي هذا السياق، واصلت الإعلامية الكويتية، مي العيدان الهجوم على عبدالمنعم العمايري، بسبب المشهد واصفةً إياه بـ “قلة أدب وانحطاط”.

ونشرت مي العيدان، مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، متسائلة عما إذا كان يقبل عبدالمنعم العمايري. أن تراه ابنتاه بهذا الشكل؟.

وأضافت: “لا يمكن تقليد الأجانب في كل أمر لأن لديهم أفلاماً إباحية”.

وظهر الفنان السوري، عبدالمنعم عمايري في المشهد وهو يجلس على المرحاض ويكشف أجزاء من جسمه. ليتعرض لانتقادات حادة من متابعيه.

وسألت مي العيدان، الفنان عبدالمنعم العمايري: “هل يمكن أن تقوم بالمثل لكي تذهب إلى العالمية؟ هذا تفكير سطحي. هذا قلة أدب، هذا انحطاط”.

وقالت مي بأنها كانت تظن عمايري مثقفا وثقيلا ويتمتع بحضور لافت.

“فنان فارغ”

أما فيما يخص الحساب المزيف الذي تكلم عنه عمايري ووصف منتقديه بالبقر: فردت مي العيدان: “هم بقر لأنهم يتابعونك ويحبونك”.

واتهمت مي العيدان، الفنان السوري، بأنه فنان فارغ يلهث عن العالمية على حساب الأخلاق.

و“قيد مجهول” أولى تجارب المخرج السوري السدیر مسعود الإخراجیة.وعرض عبر منصة إلكترونية، وهو مؤلف من 8 حلقات من نوع ” السايكو دراما” .

وتم تصوير العمل في لبنان خلال العام الماضي.

كما أنّ المسلسل من بطولة باسل خياط و عبد المنعم عمايري و نظلي الرواس وهيا مرعشلي وجيانا عيد وإيهاب شعبان وغيرهم.

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