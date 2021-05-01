الملكة نور تودع شقيق زوجها الأمير محمد بن طلال بكلمات مؤثرة وكسرة قلب

نشرت الملكة نور، أرملة ملك الأردن الراحل الحسين بن طلال، رثاءً مؤثراً لشقيق زوجها الأمير محمد بن طلال والذي وافته المنية عن عمر ناهز 81 عاماً.

الملكة نور: كسر قلبي

وقالت الملكة نور، في تغريدة رصدتها “وطن”: “كُسر قلبي أمس بسبب فقدان أخينا العزيز، صاحب السمو الملكي الأمير محمد الله يرحمه الله”.

وأضافت: “إنه أخيرا في سلام الحمد لله، لكن عائلتنا ستفتقد عطفه المحب الصامد ولطفه ودعمه. أتمنى أن يرقد في سلام مع أخيه الحبيب زوجي الراحل جلالة الملك حسين”.

Broken hearted yesterday by the loss of our dearest brother,HRH Prince Muhammad الله يرحمه He is finally at peace, AlhamduliLah, but our family will miss his steadfast loving compassion, kindness&support. May he rest in peace w/ his beloved bro my late husband HM King Hussein. — Noor Al Hussein (@QueenNoor) April 30, 2021

والخميس الماضي، أعلن الديوان الملكي الأردني، الخميس، وفاة الأمير محمد بن طلال، عن عمر يناهز الـ (81 عاما).

بمزيد من الحزن والأسى، ينعى الديوان الملكي الهاشمي المغفور له، بإذن الله تعالى، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن طلال، الممثل الشخصي لجلالة الملك، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى في عمان، يوم الخميس الواقع في 17 رمضان 1442 هجري، الموافق 29 نيسان 2021 ميلادي — RHC (@RHCJO) April 29, 2021

وشغل الأمير محمد منصب الممثل الشخصي للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وقبل ذلك شغل أيضا ذات المنصب للملك الأردني الراحل الحسين بن طلال.

من هو الأمير محمد الذي نعته الملكة نور ؟

ويعتبر الأمير الراحل أول ولي للعهد للملك الحسين، بين عامي 1952 و 1962، وبعدها تسلم منصب رئيس مجلس شيوخ العشائر الأردني، وفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا).وخدم الأمير في كتيبة الحرس الملكي الخاص الأولى، وأصبح بعدها “المرافق العسكري” للملك حسين.

ويحمل الأمير رتبة “مشير” فخرية، في القوات المسلحة الأردنية.

وللأمير محمد، نجلان، الأول هو الأمير طلال ويعمل مستشارا خاصا للملك عبدالله، والثاني هو الأمير غازي ويشغل منصب كبير مستشاري الملك للشؤون الدينية والثقافية.

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ولد الأمير محمد في العاصمة عمان عام 1940، ودرس في الكلية العلمية الإسلامية، وبعدها في مدرسة بوسوليل في سويسرا، ودرس المرحلة الثانوية في كلية برينستون في بريطانيا.

ويتحدث الأمير إضافة للغة العربية، الإنكليزية والفرنسية.

ظهور إعلامي محدود

كان الأمير الراحل مُقل الظهور إعلاميا، وانحصر ذلك على مشاركته في مناسبات وطنية خلال الأعوام الماضية.

ويرتبط الأمير محمد بصلة قرابة قوية مع الملوك الأربعة الذي تعاقبوا على حكم الأردن؛ فهو حفيد الملك المؤسس عبد الله الأول، وابن الملك طلال، وشقيق الملك الحسين، وعم الملك الحالي عبد الله.

ممثل الملك الشخصي

وشغل الأمير الأردني عدة مناصب، أبرزها ولي العهد (1952- 1962)، وفي عام 1970 أصدرت الإرادة الملكية قرارا بتعيينه رئيسا لمجلس شيوخ العشائر الأردني، وعين سنة 1973 ممثلا شخصيا للملك وظل يتولى هذا المنصب حتى وفاته.

وعُيّن أكثر من مرة رئيسًا لهيئة النيابة على العرش ونائبًا للملك الراحل الحسين خلال سفره إلى الخارج.

وتوفي الأمير محمد وهو يحمل رتبة مشير “فخرية” في القوات المسلحة الأردنية، إضافة للعديد من الأوسمة رفيعة الشأن من الأردن ودول أخرى.

ويتحدث الأمير بالإضافة إلى اللغة العربية، الإنجليزية، والفرنسية، وملم بالألمانية والتركية.

والهاشميون من أقدم العائلات المالكة في الدول العربية، وتولت مقاليد الحكم بالأردن قبل تأسيس الدولة منذ عهد الإمارة (1921- 1946).

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