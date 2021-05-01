“قرابين الحيوانات”.. عالم آثار يفك لغز الاكتشاف الأثري في صحراء السعودية

حاول علماء آثار أمريكيون فك لغز الاكتشاف الأثري في صحراء المملكة العربية السعودية، حيث توصلت دراسة جديدة لهم إلى أن آلاف القطع من بقايا هذه الجدران الصخرية، ربما تعود لأقدم طقس تعبدي على الإطلاق.

اكتشافات أثرية في السعودية

الدراسة التي نشرت، الخميس، في دورية “أنتيكويتي”، ذكرت أن الصخور الغامضة التي تدعى “المستطيل، والموجودة في صحراء بشمال غرب السعودية، يبلغ عمرها 7 آلاف عام.

اكتشاف أثري قد يكون الأقدم بالعالم.. هياكل حجرية أثرية بـ #العلا تسمى "المستطيلات" تنتشر في العلا بأشكال متشابهة، ويتجاوز عمرها 7000 عام pic.twitter.com/qha39q0acm — مشاريع السعودية (@SaudiProject) May 1, 2021

ما يجعلها أقدم بألفي عام عن أهرامات الجيزة المصرية، وصخور ستونهنج البريطانية.

هذا وقالت الباحثة المشاركة في الدراسة، وعالمة الآثار في جامعة أستراليا الغربية بمدينة بيرث، ميليسا كينيدي، “نعتقد أنها (الصخور) منظر طبيعي أثري.

وتابعت:”نحن نتحدث عن أكثر من ألف مستطيل. تم العثور عليهم على مساحة تزيد عن مئتي ألف كيلومتر مربع، وكلها متشابهة جدا في الشكل.. لذلك ربما تعود لنفس المعتقد أو الفهم الطقسي”.

هذا ونقلت شبكة “إن بي سي” الأميركية، تعليق عالم الآثار بنفس الجامعة، هيو توماس، الذي قال “لابد أنه كان هناك مستوى عظيم من التواصل على مستوى منطقة كبيرة جدا، وذلك نظرا لطريقة إنشائها (الصخور)، واهتمت بالتواصل بين الناس”.

دراسة أمريكية نُشرت في مجلة Antiquity: المستطيلات الحجرية المكتشفة بـ #العلا أقدم من الأهرامات المصرية ومن ستونهنغ في إنجلترا pic.twitter.com/hx5xZGVrmx — مشاريع السعودية (@SaudiProject) May 1, 2021

ويبلغ طول بعض الهياكل القديمة نحو 1500 قدم، وهي ضيقة نسبيا وغالبا ما تكون مجمعة معا.

ويتم بنائها دائما على أساس صخري، مثل النتوءات الصخرية فوق الصحراء، وأيضا في الجبال ومناطق أخرى منخفضة نسبيا.

وصنع بعض هذه الاكتشافات من خلال تكديس الصخور على هيئة جدران منخفضة على شكل مستطيلات، ويعتقد الباحثون أنها ربما بنيت لتوجيه وإرشاد موكب خلال مسيره.

لكن العلماء عثروا أيضا على العديد من المستطيلات التي كانت أكثر تعقيدا عما اعتقدوا في البداية، والتي تحتوي على أعمدة وأحجار قائمة و”حجرات” أصغر مصنوعة من الجدران الصخرية.

ويرجح كل من كينيدي وتوماس أن أحد المستطيلات التي قاموا بمسحها، قد تم بناؤه عن طريق نقل أكثر من 12000 طن من حجر البازلت.

وهي مهمة شاقة، لا بد أنها استغرقت عشرات الأشهر حتى تكتمل، بحسب التقرير.

تقديم قرابين الحيوانات

وتقول كينيدي إنه لا يعلم تحديدا لماذا بنى السكان القدامى هذا الكم من المستطيلات، مرجحة أن بعض هذه المستطيلات قد تم استخدامها لمرة واحدة فقط، وأن مستطيلات أخرى قد تم صنعها واستخدامها من قبل مجموعات مختلفة من الناس.

وأشار التقرير إلى أن أحد الأدلة على الغرض من هذه المستطيلات،.

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وهو أن مقدمة جدران العديد من هذه المستطيلات بها حجرة صغيرة أو مكان مناسب، يبدو أنه قد تم استخدامه لتقديم قرابين الحيوانات.

وقد عثر في عام 2019 على غرفة في أحد المستطيلات، كان بداخلها قرون وعظام حيوانات برية وداجنة، بما في ذلك الأغنام والغزلان، ولكن كان معظمها من الماشية.

وسمحت العظام للباحثين بتحديد تاريخ القرابين، الذي يعود إلى حوالي 5000 قبل الميلاد، خلال أواخر العصر الحجري الحديث، عندما كانت المنطقة أكثر رطوبة وأكثر خضرة.

يذكر أن البحوث الخاصة بهذا المعلم الأثري، ممولة من قبل هيئة “العلا” الملكية، التي أسستها السعودية من أجل الحفاظ على تراث منطقة في شمال غرب البلاد.

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