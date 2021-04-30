مواجهة عربية صعبة .. نتائج قرعة الربع والنصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا

أسفرت نتائج قرعة منافسات دور الربع والنصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا. التي أجراها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف”. في مقره داخل العاصمة المصرية القاهرة.

عن مواجهة قوية بين فريق مولودية الجزائري و منافسه الوداد الرياضي المغربي في جولات ذهاب وإياب منافسات دور الربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا 2020-2021.

بينما سيواجه حامل اللقب السابق الأهلي للمرة الثالثة على التوالي أمام صن دوانز الجنوبي الأفريقي. لكن ما يميز هذه المرة.

أن المواجهة ستكون أكثر خصوصية لمدرب الأهلي المصري الحالي موسيماني أمام فريقه السابق.

مواجهات قرعة دوري أبطال أفريقيا في ذهاب وإياب الربع النهائي على النحو التالي:

الأهلي المصري x صن دوانز الجنوبي الأفريقي

مولودية الجزائر x الوداد الرياضي المغربي

شباب بلوزداد الجزائري x الترجي الرياضي التونسي

كايزر تشيفز الجنوبي الأفريقي x سيمبا التنزاني

مواجهات دور الربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا

ومن المقرر أن يخوض ذهاب الربع النهائي من منافسات دور الربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، في يومي ال 14 وال 15 من شهر مايو/ أيار المقبل.

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بينما ستقام مباريات الإياب من دور الربع النهائي في يوم ال 21 وال 22 من شهر مايو/آيار المقبل.

قرعة النصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا

وسيواجه الفائز من مباراة الأهلي ضد فريق صن داونز الجنوبي الأفريقي مع نظيره الفائز من مباراة شباب بلوزداد أمام منافسه الترجي الرياضي التونسي.

#TotalCAFCL quarter-finals draw: DONE. ✅ Here's the journey to Africa's most prestigious trophy! 🏆👇 pic.twitter.com/1pEYMSQgjL — Total CAFCL – Total CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) April 30, 2021

كما وسيخوض الفائز من مباراة مولودية الجزائر ومنافسه الوداد المغربي في دور النصف النهائي من مسابقة أبطال أفريقيا أمام الفائز من مباراة كايزر تشيفز ضد فريق سيمبا التنزاني.

موعد مواجهات النصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا

وستكون مواجهات النصف ذهاب دور النصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا في ال18 أو ال19 من شهر يونيو/ حزيران المقبل، عل أن تكون مباريات الإياب في ال25 أو ال26 من شهر يونيو المقبل.

وستقام المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، في ال17 من شهر يوليو/ تموز المقبل. فيما لم يحدد حتى الآن الدولة أو الملعب الذي سيستضيف نهائي منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

دوري أبطال أفريقيا

وتجمع بطولة منافسات دوري أبطال أفريقيا كل عام، الأندية الأولى لكرة القدم في القارة السمراء الأفريقية. وهي ما تعادل بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويشرف على منافسات هذه البطولة الاتحاد الأفريقي الدولي لكرة القدم ” CAF Champions League”.

وكانت تعرف تلك البطولة التي كانت بداية انطلاقتها وتنظيمها في عام 1964م لأفضل الأندية على مستوى قارة أفريقيا باسم ” الكأس الأفريقية للأندية البطلة”.

وقد تغير الاسم في عام 1997م، بعد التعديل على نظامها لأسباب تتعلق بالرعاية لتلك البطولة، لتصبح اسمها بالاسم الحالي دوري أبطال أفريقيا.

المشاركين في دوري أبطال أفريقيا

ويشارك في البطولة ما يقارب 58 فريقاً، حيث تضم البطولة الأندية صاحبة لقب الدوري في الدوريات الأفريقية بالإضافة إلي وصيف الدوري العام من أفضل 12 نادي في تصنيف الأندية الإفريقية.

كما ويحصل الفائز في البطولة على حق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، وهي مسابقة متنافس عليها بين الأندية البطل من جميع الاتحادات القارية الست.

وكذلك يتأهل الفائز باللقب ليواجه بطل كأس الكونفيدرالية الأفريقية في كأس السوبر الأفريقي في الموسم التالي.

نادي الأهلي المصري ولقب دوري أبطال أفريقيا

يعد النادي الأهلي المصري هو النادي الأكثر نجاحًا في تاريخ المسابقة حيث فاز بالبطولة 9 مرات.

يليه نادي الزمالك ونادي تي بي مازيمبي برصيد 5 بطولات، فيما حققت الأندية المصرية أكبر عدد من الألقاب حيث فازت باللقب 15 مرة.

كما وتوج فريق الأهلي المصري في النسخة الأخيرة من البطولة عام 2019-2020، أمام منافسه التقليدي الزمالك الذي ودع منافسات دوري أبطال أفريقيا الموسم الجاري.

الأهلي والدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا

فيما انتهت تلك المواجهة القوية بين كلا الفريقين بفوز حامل اللقب الأهلي المصري للمرة التاسعة في مسيرته الكروية بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد.

ويطمح فريق الأهلي من التتويج بهذا اللقب والدفاع عنه، وسط المنافسة الشديدة شدتها القرعة في دور الربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

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