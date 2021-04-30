موعد مباراة الأهلي والجونة اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يخوض حامل لقب الدوري السابق فريق الأهلي مساء اليوم الجمعة في مواجهة قمة الجولة السادسة عشر المؤجلة. من منافسات الدوري المصري.

في مباراة يسعى الأهلي المصري إلى الخروج منها بخطف ثلاثة نقاط ثمينة من منافسه الجونة، لمواصلة الصراع مع غريمه التقليدي الزمالك المتربع على عرش الصدارة بفارق 4 نقاط.

موعد مباراة الأهلي في مواجهة الجونة

ومن المقرر أن تقام تلك المواجهة الصعبة بين كلا الفريقين على ملعب “استاد السلام” في العاصمة المصرية القاهرة عند الساعة التاسعة والنصف بتوقيت مصر “القاهرة” وليبيا والسودان.

اقرأ المزيد: الزمالك يواصل سكة الانتصارات والحفاظ على عرش الصدارة بعد فوزه على البنك الأهلي

بينما ستكون عند الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”. ودول قطر والبحرين والكويت والعراق واليمن. وكذلك عند الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت الإمارات وعمان.

اخر مران لفريقنا قبل مواجهة الجونة غدا 📸💪🦅 🔴 #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/lyNoFcye02 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) April 29, 2021

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجونة

وستبث المباراة عبر شبكة قنوات ” أون تايم سبورت” الرياضية المصرية. الراعي لبث مباريات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

كما ستنقل المباراة عبر قناة “ON Time Sport 1”. بتردد على القمر الصناعي النايل سات 10853. وبمعدل ترميز 27500. والاستقطاب الأفقي (H).

التعليق على مواجهة القمة المؤجلة

وسيعلق على أحداث اللقاء بين المستضيف فريق الأهلي ومنافسه الجونة في القمة المؤجلة من الأسبوع ال16 في دوري المصري الممتاز. المعلق بلال علام في شبكة قنوات ” أون تام سبوت” الرياضية.

تشكيلة فريق الأهلي

ومن المتوقع أن يلعب فريق الأهلي المصري بقيادة المدرب الجنوبي الأفريقي “بيتسو موسيماني” 56 عامًا، أمام منافسه الجونة المصري، حيث سيكون في حراسة المرمي محمد الشناوي.

وفي خط مركز الدفاع، سيلعب كلاً من: أحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمود وحيد.

🗒| اليكم قائمة الأهلي لمواجهة الجونة ضمن منافسات بطولة الدوري .🦅🔥 🔴#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/RiL4jwiOrp — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) April 29, 2021

وفي مركز خط الوسط سيلعب، اللاعب حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية، إلى جانب اللاعب محمد مجدي قفشة وحسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ووليد سليمان.

أما في خط هجوم الفريق سيعتمد المدرب في التشكيلة على اللاعب مروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا.

بينما سيغيب عن المواجهة لاعب الظهير الأيسر في الفريق التونسي علي معلول بسبب الإصابة.

تشكيلة فريق الجونة في مواجهة الأهلي

بينما سيلعب المدير الفني لفريق الجونة المصري رضا شحاتة 40 عامًا، في مواجهة قوية أمام الأهلي المصري، في حراسة مرمى الفريق إسلام طارق.

وسيكون في خط الدفاع كلاً من اللاعبين، جوناثان. لؤي وائل. محمد نجيب. محمد يكن.

لقطات من مران الفريق اليوم 💪🏼 #TheGounies pic.twitter.com/iM4YtIjM3v — El Gouna FC (@GounaFC) April 27, 2021

فيما سيدفع المدرب في التشكيلة الأساسية في خط الوسط كلاً من، ألان كيمامبادي . نور السيد . إسلام عبد النعيم . عموري. إسلام رشدي.

وسيعمد على خط هجوم فريق الجونة في مواجهة الأهلي المصري لاعب رأس الحربة كريم الطيب.

الدوري المصري

ويتربع على عرش صدارة قائمة الترتيب فريق الزمالك المصري برصيد 40 نقطة رغم التعادل في مباراته الأخيرة مع المقاولون العرب بهدفين لكل منها. ليحافظ من جديد على صدارة الترتيب.

الأهلي ووصافة الترتيب

كما ويأتي فريق الأهلي المصري المحافظ على وصافة ترتيب الدوري المصري ليحتل المركز الثاني برصيد 36 نقطة.

المصري والاتحاد السكندري

ويأتي في المركز الثالث بيراميدز برصيد 30 نقطة. يليه في المركز الرابع المصري البورسعيدي برصيد 29 نقطة.

وفي المركز الخامس الاتحاد السكندري في الترتيب برصيد 28 نقطة. بفارق نقطة وحيدة عن فريق سموحة في المركز السادس من ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة.

لقطات من مران الفريق اليوم استعداداً لمباراة الاهلي غداً 📸#TheGounies pic.twitter.com/EAHw5LDucD — El Gouna FC (@GounaFC) April 29, 2021

بينما في المركز السابع جاء فريق مصر المقاصة برصيد 26 نقطة في جدول الترتيب. كما في المركز السابع يأتي فريق سيراميكا كليوباترا المصري برصيد 25 نقطة.

وجاء فريق الجونة وإنبي في المركزين التاسع والعاشر برصيد 24 نقطة من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2020-2021.

هدافي الدوري المصري

ويتربع على صدارة ترتيب الدوري المصري خلال منافسات الموسم الجاري 2020-2021، مهاجم فريق طلائع الجيش أحمد سمير برصيد 9 أهداف.

متساويًا بذلك مع وصافة الترتيب في المركز الثاني حسام حسن مهاجم فريق سموحة المصري ولاعب الأهلي المصري محمد شريف. وكذلك لاعب المصري البورسعيدي عمر كمال.

أما في المركز الخامس جاء مهاجم فريق الزمالك يوسف أوباما في صدار هدافي الدوري المصري خلال منافسات الموسم الجاري برصيد 8 أهداف. متساويًا مع لاعب الوسط في الفريق ذاته التونسي أشرف بنشرقي.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك