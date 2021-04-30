موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا والقنوات الناقلة في الدوري الإسباني

يلتقي حامل اللقب السابق فريق ريال مدريد داخل ميدانه مساء يوم السبت، في مواجهة قوية أمام منافسه الضيف أوساسونا.

في افتتاح الأسبوع ال 34 من الدوري الإسباني والذي سيجمع كلا الفريقين على ملعب “الفريدو دي ستيفانو”.

ويطمح فريق الملكي الإسباني من تحقيق النقاط الثلاثة الثمينة، والاستفادة من تعثر غريمه فريق برشلونة بخسارة الأخيرة على ميدانه أمام غرناطة بهدفين مقابل هدف وحيد.

موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا

وستقام هذه المباراة بين كلا المنافسين داخل معقل نادي ريال مدريد أمام منافسه الضيف أوساسونا مساء يوم السبت.

في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”. وفلسطين. ولبنان وسوريا. ودولة قطر والكويت والبحرين.

بينما ستكون عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر. وليبيا. والسودان. بينما ستكون عند الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة للمباراة ريال مدريد

وستنقل المواجهة بين الفريقين على شبكة قنوات ” بي أن سبوت” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري للمباريات الدوري الإسباني هذا الموسم.

كما وتنقل مجريات اللقاء بين كلا الفريقين عبر قناة “beIN Sports HD 1” بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013.

وبمعدل ترميز 27500. واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK. ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على مواجهة ريال مدريد وأوساسونا

ومن المقرر أن يعلق على أحداث المباراة المهمة لفريق ريال مدريد، من أجل مواصلة تقليص الفارق مع جاره المحافظ على صدارة الترتيب فريق أتلتيكو مدريد.

المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي عبر شبكة قنوات “بين سبورت” الرياضية القطرية، التي تلك حقوق البث لمنافسات دوري الإسباني “الليغا” للموسم الجاري 2020-2021.

تشكيلة ريال مدريد الإسباني

وسيعتمد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان 48 عاماً على تشكيلة أساسية في مواجهة فريق أوساسونا، في مركز حراسة المرمى البلجيكي تيبو كورتوا.

كما سيأتي في خط الدفاع للفريق كلاً من: الإسباني ناتشو. ومارسيلو. ميليتاو. رافائيل فاران.

📋✅ إليكم قائمة الفريق لمباراتنا أمام أوساسونا!#ريال_مدريد_أوساسونا pic.twitter.com/PmV5ztDLdj — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) April 30, 2021

وفي خط الوسط، سيلعب كلاً من: الكرواتي لوكا مودريتش. إلى جانب الألماني توني كروس. أيسكو. فالفيردي.

بينما سيلعب في هجوم الفريق كلاً من الاعبين: البرازيلي فينيسيوس جونيور. والإسباني ماركو أسينسيو. الفرنسي كريم بنزيما. البلجيكي هازارد.

غيابات ريال مدريد عن المباراة

كما سيغيب عن تشكيلة المباراة كلاً من: الإسباني سيرجيو راموس. ومواطنة لوكاس فاسكيرز. وداني كرفخال. والفرنسي مينيدي بسبب الإصابة.

ترتيب الدوري الإسباني

كما ويتربع على صدارة ترتيب الدوري الإسباني من جديد فريق أتلتيكو مدريد بعد فوزه الأخير ويسكا برصيد 73 نقطة. يليه في وصافة الترتيب فريق ريال مدريد برصيد 71 نقطة.

برشلونة وإشبيلية في الدوري

بينما جاء فريق برشلونة الإسباني يحتل بالمركز الثالث برصيد 71 نقطة متساويًا مع غريمه التقليدي ريال مدريد. أما في المركز الرابع جاء فريق إشبيلية برصيد 70 نقطة.

#زيدان: ''نحن نركز على مباراة الغد. هناك ثلاث نقاط على المحك وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز.''

#ريال_مدريد_أوساسونا pic.twitter.com/TQWXPqq5s8 — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) April 30, 2021

أما في المركز الخامس جاء فريق ريال سوسيداد برصيد 53 نقطة، بفارق ثلاثة نقاط عن فريق ريال بتيس في المركز السادس برصيد 50 نقطة .

وبفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركز السابع من الترتيب فريق فياريال برصيد 49 نقطة.

ترتيب غرناطة وسيلتا فيغو

فيما جاء في المركز الثامن فريق غرناطة برصيد 42 نقطة، بينما جاء فريق سيلتا فيغو برصيد 41 نقطة في المركز التاسع من الترتيب. متساويًا في عدد النقاط مع أتلتيك بيلباو في عاشر ترتيب الدوري الإسباني.

📋 | قائمة اوساسونا المستدعاة لمواجهة ريال مدريد pic.twitter.com/QmineUQG90 — Blancos Global (@Blancos_Global) April 30, 2021

ترتيب أوساسونا قبيل مواجهة ريال مدريد

بينما يحتل فريق أوساسونا في المركز الحادية عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني لهذا المسم برصيد 40 نقطة.

هدافي الدوري الإسباني

كما ويحتل صدارة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم 2020-2021، اللاعب الأرجنتيني في صفوف فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي برصيد 26 هدفاً.

كريم بنزيما والصراع على الصدارة

فيما جاء في وصافة الترتيب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني برصيد 21 هدفًا، بفارق هدفين عن المتصدر ليونيل ميسي.

بينما جاء الإسباني في ثالث الترتيب الإسباني جيرارد مورينو لاعب فريق فياريال برصيد 20 هدفًا.

• 📊 الاسطورة زيدان ضد فريق أوساسونا :

– 5 مباريات

– 4 فوز

– 1 تعادل

• الاهداف

– سجل 14 هدف

– استقبل 4 أهداف

• 2 كلين شيت . pic.twitter.com/eCk4BLph7c — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) April 30, 2021

بفارق هدف وحيد عن صاحب المركز الرابع اللاعب الأوروغواياني لويس سواريز الذي يحتل المركز الرابع برصيد 19 هدفًا.

كما وجاء المهاجم المغربي يوسف النصيري في صفوف فريق إشبيلية في المركز الخامس من الترتيب برصيد 17 هدفًا. في إطار منافسات الدوري الإسباني الموسم الجاري 2020-2021.

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