في زمن الانبطاح والمهانة.. هذا ما قاله مفتي سلطنة عمان أحمد الخليلي عن أبطال القدس وغزة

وجه مفتي سلطنة عمان، الشيخ أحمد الخليلي، دعوة إلى كافة المسلمين للدعاء إلى إخوانهم المرابطين في المسجد الأقصى المبارك، وكذلك أبطال الجهاد في غزة.

مفتي سلطنة عمان أحمد الخليلي

وقال مفتي سلطنة عمان في تغريدة رصدتها “وطن”، في أيام رمضان المباركة التي تفتح فيها أبواب السماء ويستجاب فيها الدعاء يجب على المسلمين ألا ينسوا إخوانهم أبطال الرباط في القدس المبارك الذابين عن حرمات الأقصى الشريف وأبطال الجهاد بغزة العزة الذين يقفون صامدين كالجبال الرواسي متحدين كبرياء الاحتلال (وكان حقا علينا نصر المؤمنين).

في أيام رمضان المباركة التي تفتح فيها أبواب السماء ويستجاب فيها الدعاء يجب على المسلمين ألا ينسوا إخوانهم أبطال الرباط في القدس المبارك الذابين عن حرمات الأقصى الشريف وأبطال الجهاد بغزة العزة الذين يقفون صامدين كالجبال الرواسي متحدين كبرياء الاحتلال (وكان حقا علينا نصر المؤمنين) — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) April 29, 2021

ولاقت تغريدة الشيخ الخليلي تفاعلاً واسعاً على موقع التدوين المصغر “تويتر”، في الوقت الذي يعاني فيه المقدسيين من إجراءات تعسفية يفرضها الاحتلال الاسرائيلي كان اخرها اغلاق باب العامود في القدس المحتلة الامر الذي فجر موجة احتجاجات عنيفة استمرت عدة أيام استطاع المقدسيين بصمودهم هزيمة المحتل الاسرائيلي.

عمانيون يتفاعلون مع تغريدة المفتي أحمد الخليلي

وكتب محمد الرواحي شاكراً الشيخ الخليلي على ما قاله :” جزاكم الله خيرا شيخنا الجليل ووفقكم وحفظـكم وجعلكم سندا اللاسلام والمسلمين.

وأضاف :” اللهم ربنا انصرنا وانصر جميع المسلمين على أعداء الدين، اللهم مزقهم كل ممزق، وشتتهم كل مشتت، واجعل الدائرة عليهم وانصرنا عليهم، وامح آثارهم، وأورثنا أرضهم وديارهم، واردد كيدهم في نحورهم، وأعنا من شرورهم “.

جزاكم الله خيرا شيخنا الجليل ووفقكم وحفظـكم وجعلكم سندا اللاسلام والمسلمين.

اللهم ربنا انصرنا وانصر جميع المسلمين على أعداء الدين، اللهم مزقهم كل ممزق، وشتتهم كل مشتت، واجعل الدائرة عليهم وانصرنا عليهم، وامح آثارهم، وأورثنا أرضهم وديارهم، واردد كيدهم في نحورهم، وأعنا من شرورهم. — محمد الرواحي (@gVUpVzKevG0Cfjp) April 29, 2021

ونعم الرجال أبطال الرباط في القدس المبارك ونعم المجاهدين أبطال الجهاد بغزة العزة

نسأل الله أن يسدد رميهم وتعلو رايتهم ويمكن نصرهم ويخذل عدوهم إن ربي هو القريب المجيب — أبو المهنا (@abualmuhnaa) April 29, 2021

بارك الله فيك شيخنا الجليل اللهم حرر المسجد الأقصى المبارك من قبضة الصهاينة الحاقدين….

اللهم أنصر أخواننا في فلسطين يا رب العالمين — يوسف بن أحمد بن عامر (@yousuf_alminji2) April 29, 2021

وقال معتز ابو ريدة في تفاعله مع تغريدة الخليلي :” في زمن الانبطاح مازال الشيخ الجليل أحمد الخليلي على العهد يصدح حبا ودعاء لأجل فلسطين وقضيتها بكلمات تلامس قلوبنا وتشعرنا أن الأمة بخير .. الا بورك علماء الأمة الأحرار علامة النصر

في زمن الانبطاح مازال الشيخ الجليل أحمد الخليلي على العهد يصدح حبا ودعاء لأجل فلسطين وقضيتها بكلمات تلامس قلوبنا وتشعرنا أن الأمة بخير .. الا بورك علماء الأمة الأحرار ✌️#عُمان #القدس_تنتصر — معتز أبوريدة_غزة 𓂆 🇵🇸 (@Abuabraa2110198) April 29, 2021

باب العامود

وكانت الفرحة عمت ساحات المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس المحتلة، عقب انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، من منطقة “باب العامود”، بعد إغلاقها أمام الفلسطينيين منذ بداية شهر رمضان، قبل أن تعاود الاعتداء على عدد منهم.

ونقلت وكالة الاناضول التركية عن شهود عيان بأن الشرطة الإسرائيلية انسحبت من المنطقة، ليقوم بعدها شبان مقدسيون بإزالة السواتر الحديدية التي كانت تقيد الحركة بالمنطقة.

فرحة فلسطينية عارمة في ساحات المسجد الأقصى

إثر ذلك، اكتظت الساحة بآلاف الفلسطينيين وهم يهللون ويرددون الأهازيج بعد أن سمحت لهم الشرطة بالدخول إلى البلدة القديمة بالقدس التي تُعد مقصداً للتجمعات الشعبية في ليالي شهر رمضان.

كما هتف مئات الفلسطينيين، من شيوخ ونساء وأطفال وشبان، بشعارات تُحيي ما وصفوه بـ”الانتصار على المحتل”، حسب الشهود.

كذلك أنشد المتواجدون أغاني وطنية من بينها: “بكتب اسمك يا بلادي عالشمس اللي ما بتغيب”، فيما تواجد النائب العربي في الكنيست (البرلمان) أحمد الطيبي مع المتظاهرين.

سجدوا لله شكراً على انتصارهم على المحتل

وتداول ناشطون صوراً وفيديوهات أظهرت سجود الفلسطينيين لله شكراً عقب انسحاب قوات الاحتلال من منطقة باب العامود، وإزالة الحواجز الحديدية في مشهد جسد الصمود الفلسطيني في وجه الاحتلال الإسرائيلي.

بدورها، ذكرت قناة (12) الإسرائيلية الخاصة أن “الشرطة انسحبت بأمر من المفتش العام للشرطة”، دون توضيح تفاصيل أكثر.

فضلاً عن ذلك، يواصل وسم “القدس تنتفض”، تصدره ضمن قوائم الأكثر تداولاً في الكثير من البلدان العربية.

اشتباكات عنيفة وصاروخ من غزة

وشهدت منطقة باب العامود قبل انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواجهات عنيفة بين مئات الشبان الفلسطينيين قوات الاحتلال المنتشرة بكثافة في ساحة باب العامود، في وقت أعلن الجيش الإسرائيلي رصد صاروخ أطلق من غزة.

هذا وكان مفوض الشرطة العام في المدينة قد أمر بإزالة الحواجز الحديدية التي كانت قد نصبت في ساحة باب العامود منذ بدء المواجهات قبل عدة أيام.

من جهة أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي رصد صاروخ تم إطلاقه من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية حيث تم تفعيل الانذار في منطقة مفتوحة فقط.

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ودارت صدامات جديدة في القدس الشرقية، مساء السبت، بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين بعد ساعات من دعوة إلى الهدوء وجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، في أعقاب أوسع اشتباكات تشهدها المدينة المقدسة منذ سنوات بين يهود متطرفين وفلسطينيين والقوى الأمنية.

هذا واعتدت قوات الاحتلال على تظاهرة نسائية خرجت في مدينة القدس احتجاجاً على الإجراءات التعسفية في منطقة باب العامود.

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