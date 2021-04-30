الإمارات أولها .. دول عزت إسرائيل بحادث “جبل الجرمق” وادرعي للشامتين: اتقوا الله!

قدمت دول عربية وأخرى إسلامية، تعازيها لإسرائيل، بقتلى المستوطنين المحتفلين بما يسمى “عيد الشعلة” في جبل الجرمق قرب صفد، شمال فلسطين المحتلة الليلة الماضية.

دول عربية وإسلامية تعزي إسرائيل في حادث جبل الجرمق

وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن كلاً من الإمارات والبحرين ومصر وكذلك تركيا، قدموا تعازيهم الحارة في حادثة التدافع التي شهدها “جبل الجرمق”، بينما ذكر حساب إسرائيل بالعربية على “تويتر” أن آلاف رسائل الدعم والتضامن وصلته من سكان العراق والسعودية ومصر والإمارات والمغرب والبحرين والسودان.

نتلقى الآلاف من رسائل الدعم والتضامن والتعازي من سكان العراق والسعودية ومصر والإمارات والمغرب والبحرين والسودان ودول أخرى في أعقاب المأساة الأليمة التي قتل فيها ما لا يقل عن 44 إسرائيليا خلال احتفالات دينية بعيد الشعلة نتيجة حادث تدافع وتزاحم. شكرا لكم على مشاعركم الاخوية pic.twitter.com/yX3BXWoul1 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) April 30, 2021

ووفقاً لما ذكرته وسائل الاعلام الإسرائيلية نقلاً عن مصادر طبية، فإنّ عدد القتلى ارتفع الى 45 فيما أصيب 150 آخرين على الأقل، جراء حادث تدافع وتزاحم وانهيار جسر خلال الاحتفالات.

ويبدو أن حالات الوفاة سجلت نتيجة الاختناق أو السحق تحت الأقدام خلال التدافع.

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وقدمت وزارة الخارجية التركية تعازيها لإسرائيل في ضحايا حادثة التدافع التي تسبب في مقتل 44 شخصا خلال احتفال ديني.

جاء ذلك في بيان للوزارة، اليوم الجمعة، حول الحادثة التي وقعت خلال الاحتفالات بعيد الشعلة (لاغ باعومير) في قرية ميرون، قرب صفد، بعد منتصف الليلة الماضية، وشارك فيها مائة ألف شخص.

وأشارت وزارة الخارجية التركية إلى إنها تلقت ببالغ الحزن نبأ مقتل العديد من الأشخاص بسبب الحادثة.

وأضافت: “نتقدم بالتعازي للشعب الإسرائيلي وحكومته بسبب هذا الحادث الأليم، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين”.

فيما أعربت مصر، عن خالص التعازي والمواساة في ضحايا حادث التدافع الذي وقع، في شمال إسرائيل وأودى بحياة العشرات.

جاء ذلك خلال تدوينة لـ المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث دون قائلا:”نعرب عن خالص التعازي والمواساة في ضحايا حادث التدافُع الذي وقع اليوم بشمال إسرائيل وأودى بحياة العشرات، كما نتمنى الشفاء العاجل للمُصابين جميعاً”.

نعرب عن خالص التعازي والمواساة في ضحايا حادث التدافُع الذي وقع اليوم بشمال إسرائيل وأودى بحياة العشرات. كما نتمنى الشفاء العاجل للمُصابين جميعاً. — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) April 30, 2021

الإمارات والبحرين

ومن جانبها عزت كلاً من البحرين والإمارات، إسرائيل، وبحسب ما أوردت “وكالة أنباء البحرين” (بنا)، بعث الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، مساء الجمعة، “تعزية ومواساة إلى رئيس وزراء دولة إسرائيل بنيامين نتنياهو، وذلك في ضحايا حادث جبل ميرون”.

ووفق البيان أعرب ولي العهد البحريني “عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين”.

إلى ذلك ‏قالت قناة “كان” العبرية، الجمعة: إن “وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني بعث برسالة تعزية إلى نظيره غابي أشكنازي بوفاة ضحايا المجزرة التي وقعت في ميرون الليلة الماضية”.

من جهته أعرب السفير الإماراتي لدى “تل أبيب”، محمد آل خاجة، عن تعازيه بقتلى الحادثة. وكتب عبر صفحته الرسمية على موقع “تويتر”: “شعرت بالحزن الشديد لسماع الأخبار عن الكارثة في جبل ميرون أثناء الطقوس الدينية لاغ باعومر”.

وأضاف: “أبعث التعازي لعائلات الضحايا وأتمنى للمصابين الشفاء العاجل”، على حد تعبيره.

وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني مصدوم!

وسارع وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني الى تعزية “إسرائيل” بقتلى المستوطنين المحتفلين بما يسمى “عيد الشعلة” في جبل الجرمق قرب صفد، وعبر عن تعاطفة العميق مع الإسرائيليين .

وقال عبد اللطيف الزياني في رسالة موجهة الى الخارجية الإسرائيلية أنه شعر بحزن شديد وصدمة لسماع “المأساة الرهيبة” التي أودت بحياة 44 شخصًا ، باعثاً بالتعازي للحكومة الاسرائيلية وعائلات القتلى.

وأضاف عبد اللطيف الزياني: “أدعو الله أن يمنحكم القوة والثبات في هذه الأوقات الحزينة”.

ووقعت البحرين إلى جانب الإمارات مع إسرائيل، في 15 سبتمبر/أيلول 2020، اتفاقية تطبيع كامل للعلاقات، تبعتها اتفاقيات في مجالات عدة بينها الطيران، وسط انتقادات فلسطينية.

ورصدت “وطن” العديد من رسائل التضامن العربية مع إسرائيل في حادث التدافع الذي أوقع عشرات القتلى والجرحى في صفوف المستوطنين، وفق ما نشر حساب إسرائيل بالعربية.

علمنا بالفاجعة الأليمة خلال الإحتفال بعيد الشعلة في جبل الجرمة بمنطقة الجليل شمال 🇮🇱، وإذ نبعث لأسر المتوفين وشعب #إسرائيل الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، نرجو من الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل pic.twitter.com/OLv1hpofSi — 🇲🇦 Said ouchen سعيد أوشن 🤘 (@Saidouchen6) April 30, 2021

خالص التعازي لدولة إسرائيل و الشعب الاسرائيلي في وفاة عشرات الابرياء في حادث تدافع بحفل ديني شمال إسرائيل. عظم الله اجركم. — حسن سجواني 🇦🇪 Hassan Sajwani (@HSajwanization) April 30, 2021

قلوبنا مع أبناء شعب إسرائيل وعائلات الذين فقدوا أحباءهم في الحادثة الكارثية خلال احتفالات جبل #ميرون . سعادة السفير [email protected] وفريق [email protected] وجميع أبناء الإمارات يتقدمون بالتعازي لأسر الضحايا، ويتمنون الشفاء العاجل للمصابين.#UAEinIsrael — UAE Embassy in Israel (@UAEinIsrael) April 30, 2021

نتنياهو يعلق على حادث التدافع في جبل الجرمق

هذا وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، على حادثة التدافع واصفا إياها بأنها من أكثر الأحداث ألما في تاريخ دولته.

وقال نتنياهو في فيديو مصور نشره عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: “مأساة جبل ميرون تعتبر إحدى أكثر المآسي ألما في تاريخ دولة إسرائيل، نحزن على الضحايا وقلوبنا مع العائلات”.

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: “ومع المصابين الذين نتمنى شفاءهم الكامل، وقعت هنا مشاهد تمزق القلب أناس قتلوا في التدافع، بمن فيهم الأطفال”.

وأضاف نتنياهو قائلا: “لم يتم بعد تشخيص عدد كبير من الضحايا، وأطلب الامتناع عن نشر الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأن هذا يمزق قلوب العائلات”، حسب تعبيره.

بالفيديو: تصريحات رئيس الوزراء نتنياهو حول المأساة الكبيرة التي وقعت في جبل ميرون. pic.twitter.com/1apMkNhhJn — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) April 30, 2021

وطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بالسماح للسلطات بأن “تقوم بواجبها”، مشيرا إلى أن الشرطة نفذت عمليات إجلاء سريع لمصابين في مكان الحادثة حالت دون وقوع “مأساة” أكبر.

وأعلن نتنياهو الأحد يوم حداد رسمي على ضحايا هذه الحادثة وختم قائلا: “فلنتضامن جميعا مع حزن عائلات الضحايا ونصلي من أجل سلامة المصابين”، حسب قوله.

افيخاي ادرعي للشامتين: اتقوا الله نحن في رمضان

ومن ناحيته انتقد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، ما اسماهم بالشامتين من العرب في حادث التدافع اليهودي.

وقال أدرعي في تغريدة على تويتر: “فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون ما لقينا. نكتفي بهذا القول للشامتين بالحادث الأليم الذي ألم بشعبنا في جبل ميرون، ونضيف، لا تعيروننا بمصيبة ألمت فينا، فنحن قوم لا نتمنى الأذى للآخرين، حسبي الله ونعم الوكيل بالساخرين. اتقوا الله على الأقل في رمضان”.

"فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون ما لقينا". نكتفي بهذا القول للشامتين بالحادث الأليم الذي ألم بشعبنا في جبل #ميرون، ونضيف، لا تعيروننا بمصيبة ألمت فينا، فنحن قوم لا نتمنى الأذى للأخرين، #حسبي الله ونعم بالوكيل بالساخرين. اتقوا الله على الأقل في #رمضان! pic.twitter.com/HVd1WIjtfu — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 30, 2021

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