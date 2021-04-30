شاهد كيف ظهرت حورية فرغلي بعد العملية الـ4 في أنفها!

نشرت الفنانة المصرية حورية فرغلي اول صور لها بعد العملية الأخيرة التي أجرتها في الأنف لتحسين مشكلة التنفس التي كانت تعاني منها مؤخرا، وتكللت بالنجاح .

وكتبت حورية على الصورة التي نشرتها بحسابها الرسمي في فيسبوك: الحمدلله حتي يبلغ الحمد منتهاه.

يأتي نشر فرغلي صورتها الجديدة بعد العملية الاخيرة، لينفي الأنباء التي تم تداولها خلال الفترة الأخيرة بشأن تدهور حالتها الصحية في ظل انقطاع الأخبار عنها مؤخرا.

وأجرت فرغلي سابقاً ثلاث عمليات في أنفها في الولايات المتحدة الأمريكية .

ثلاث عمليات معقدة

وكان الطبيب الأمريكي المشرف على حالة فرغلي، قد أكد لها فور وصولها إلى أمركيا بعد لقائه بها، أنه سيجري ثلاث عمليات جراحية مباشرة، حيث ستجري أولى العمليات وهي استئصال عظام من قفصها الصدري.

وبعد 20 يوماً من الجراحة الأولى، ستجرى حورية العملية الثانية وهي عبارة عن وضع العظام في مكانها.

أما العملية الثالثة والأخيرة ستكون أيضاً بعد 20 يوماً من العملية الثانية، وهي عبارة عن تأهيل حورية لوضع العظام في المكان الصحيح مباشرة حتى يعود شكلها طبيعياً.

شائعة وفاة حورية فرغلي

وردا على هذه الشائعة، اضطرت حورية للخروج في تسجيل صوتي من المستشفى. لتنفي هذه الشائعة وتكذبها.

وطلبت حورية من متابعيها في تصريحها الصوتي لموقع “اليوم السابع” عدم تداول أخبار وفاتها في هذا الظرف الصعب من حياتها.

وأوضحت حينها أن تداول مثل هذه الشائعات يؤثر عليها وعلى أمها وعلى المقربين منها بشكل سلبي ومؤذي.

اختراق حساب حورية فرغلي

وانتشرت صورة للفنانة المصرية فرغلي، على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال متداولوها إنها تعود للفنانة بعد عمليتها الجراحية الثانية.

وظهرت فرغلي بالصورة المتداولة بآثار ندبة العملية، وبشكل مختلف تماماً، وأنف طبيعية.

من جهتها، نفت فرغلي أن تكون الصورة المتداولة بعد إجراءها إحدى العمليات فى أمريكا.

وكشفت فرغلي حقيقة الصورة، وقالت في تصريح لصحيفة “اليوم السابع” المصرية: “الصورة المتداولة قديمة من حوالي 6 سنوات، منذ أول عملية أجريتها والتى كانت سببا في العمليات التى تلتها”.