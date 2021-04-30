بالصور: بيع حذاء ميسي الذهبي في المزاد العلني بسعر خيالي

أعلنت دار “كريستيز” الإسبانية، عن بيعها للحذاء الذهبي الذي يعود إلى الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي صاحب الرقم القياسي رقم 644 هدفًا مع فريق برشلونة.

بعد عرضه في المزاد العلني الافتراضي عبر شبكة الانترنت. حيث أن اللاعب قد تبرع به لصالح الأعمال الإنسانية الخيرية في كتالونيا قبل أيام.

MARCA | حذاء الرقم القياسي لـ ليو ميسي (644 هدف) يُعرض لمزاد علني من اجل جمع التبرعات للمؤسسات الخيرية الكتالونية pic.twitter.com/ejvtCvPJBd — FCB World (@FCBW_A7) April 17, 2021

قيمة حذاء ميسي

وقد بلغ قيمة حذاء قائد فريق برشلونة ليونيل ميسي، الذي تم بيعه في المزاد العلني بمبلغ 173 ألف دولار أي ما يعادل 125 جنيه إسترليني بريطاني، كما وستذهب تلك الأموال إلى مستشفى في برشلونة.

حذاء ليونيل ميسي الذي سجل به هدفه الـ 644 القياسي مع برشلونة قام بالتبرع به لاحدى المستشفيات التي عرضته في مزاد علني وتم بيعه مقابل 173 ألف دولار pic.twitter.com/x5ZXZicU9X — أوليه برشلونة (@oleehbarca) April 30, 2021

المتحف الوطني

كما وأفادت تقارير إسبانية، أن اللاعب ميسي في وقت سابق. قد تبرع بالحذاء إلى المتحف الوطني للفن في مدينة كتالونيا.

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حيث طالب اللاعب بعرض حذائه للبيع في مزاد علني. والذهاب بكافة إيراداته للأعمال الخيرية. لصالح الأعمال الخيرية الإنسانية في برشلونة.

ميسي والأعمال الإنسانية

فيما قال اللاعب الأرجنتيني ميسي في بيان صحفي في وقت سابق، قائلاً: ” تحقيقي للرقم القياسي644 هدفًا. مع نفس النادي. جعلني سعيدًا. ولكن الأهم من ذلك كله. هو مساعدة كل الأطفال الذين يناضلون من الحصول على الشفاء”.

https://twitter.com/alittihadSport/status/1382764622541856768

كما وأضاف ميسي، ” نتمنى أن يسلط ذلك المزاد الضوء على تلك المبادرة. كما وأود الشكر للجميع على دعمه لهذه القضية. المهمة للغاية بنسبة لي”.

ميسي وتسجيل الرقم القياسي

فيما أحرز الأرجنتيني ميسي هدف رقم 644 مع فريق برشلونة الإسباني. خلال منافسات الدوري الإسباني الموسم الجاري.

في شباك منافسه بلد الوليد. والتي انتهت بثلاثية نظيفة للفريق الكتالوني. ضمن منافسات الأسبوع ال15 من الدوري الإسباني الممتاز.

حذاء شركة أديداس بمناسبة بلوغ ميسي 644 هدفاً وتحطيمه رقم بيليه القياسي. pic.twitter.com/XOBRLT2w4k — Cules. (@BarcaZone4) December 23, 2020

وفي سياق أخر، أبلغ والد النجم الأرجنتيني “ليونيل ميسي” 33 عامًا، خلال اجتماعه مع رئيس برشلونة الجديد الإسباني “خوان لابورتا”. في رغبة ميسي في البقاء مع الفريق الكتالوني وتجديد عقده مع الفريق.

والدة ميسي ولابورتا

وقد كشفت القناة الإسبانية “TV3”. بأن وكيل أعمال ووالد اللاعب الأرجنتيني “خورخي ميسي”، قد توصل لاتفاق بخصوص شروط استمرار نجله ليونيل ميسي “البرغوث” مع فريق برشلونة.

وأردفت القناة، ” إدارة فريق برشلونة الكتالوني لم يتقدم بأي عرض رسمي حتى الآن لتمديد عقد قائده مع فريق برشلونة الإسباني.

لويس سواريز: 🚨 "لا أستطيع أن أتخيل ميسي بعيدا عن البارسا، كمشجع للنادي، وبصفتي صديقا له، أود أن أقول له ألا يغادر". pic.twitter.com/QhXPT6eeQJ — InCampNou (@InCampNou) April 29, 2021

كما أن لا بورتا ينتظر التقارير المالية حول حسابات النادي والقدرة الاقتصادية للفريق خلال الفترة المقبلة”.

ميسي وعقد طويل الأمد

وأكدت العديد من التقارير الإسبانية، بأن والد أسطورة كرة القدم الأرجنتينية انفتاح نجله ليونيل ميسي للتوقيع بعقد طويل الأمد مع برشلونة، مردفه: ” ميسي يعطي أولوية للأمور الرياضية أكبر من الأمور التالية”.

وبين والد ميسي “خورخي”، أن نجله قائد فريق برشلونة الإسباني يتطلع إلى قيادة المشروع الجديد وتحقيق النجاح مع فريق برشلونة الإسباني. بدلًا من الحصول على راتب ضخم.

ترتيب الدوري الإسباني

كما ويتربع على صدارة ترتيب الدوري الإسباني من جديد فريق أتلتيكو مدريد بعد فوزه الأخير ويسكا برصيد 73 نقطة. يليه في وصافة الترتيب فريق ريال مدريد برصيد 71 نقطة.

بينما جاء فريق برشلونة الإسباني يحتل بالمركز الثالث برصيد 71 نقطة متساويًا مع غريمه التقليدي ريال مدريد. أما في المركز الرابع جاء فريق إشبيلية برصيد 70 نقطة.

🔢 أرقام الأسطورة ليو ميسي في موسم 2020/21 مع النادي والمُنتخب حتى الآن 👑 : – 👕 45 مُباراة

– ⚽️ 35 هدف

– 👟 12 اسيست

– 💥 47 مساهمة 😔 pic.twitter.com/JzNOEO77Pf — ميسي | Messi (@Team_10_Messi) April 29, 2021

أما في المركز الخامس جاء فريق ريال سوسيداد برصيد 53 نقطة، بفارق ثلاثة نقاط عن فريق ريال بتيس برصيد 50 نقطة في المركز السادس.

وبفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركز السابع من الترتيب فريق فياريال برصيد 49 نقطة.

فيما جاء في المركز الثامن فريق غرناطة برصيد 42 نقطة، بينما جاء فريق سيلتا فيغو برصيد 41 نقطة في المركز التاسع من الترتيب. متساويًا في عدد النقاط مع أتلتيك بيلباو في عاشر ترتيب الدوري الإسباني.

هدافي الدوري الإسباني

كما ويحتل صدارة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم 2020-2021، اللاعب الأرجنتيني في صفوف فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي برصيد 26 هدفاً.

فيما جاء في وصافة الترتيب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني برصيد 21 هدفًا، بفارق هدفين عن المتصدر ليونيل ميسي.

هدافي الدوري الاسباني حتى الان ميسي 26

بنزيما 21

جيرارد مورينو 20

لويس سواريز 19 pic.twitter.com/kp3Ps1vgFK — Magicano (@Magicanoo74) April 29, 2021

بينما جاء الإسباني في ثالث الترتيب الإسباني جيرارد مورينو لاعب فريق فياريال برصيد 20 هدفًا.

بفارق هدف وحيد عن صاحب المركز الرابع اللاعب الأوروغواياني لويس سواريز الذي يحتل المركز الرابع برصيد 19 هدفًا.

كما وجاء المهاجم المغربي يوسف النصيري في صفوف فريق إشبيلية في المركز الخامس من الترتيب برصيد 17 هدفًا. في إطار منافسات الدوري الإسباني الموسم الجاري 2020-2021.

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