إداري بنادي السد القطري يقتحم الملعب في مباراة فريقه مع النصر السعودي
إداري بنادي السد القطري يقتحم الملعب في مباراة فريقه مع النصر السعودي
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شاهد لماذا اقتحم إداري بنادي السد القطري الملعب في مباراة فريقه مع النصر السعودي!

كتب وطن
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اقتحم أحد أفراد الطاقم الإداري لنادي السد القطري، أرضية الملعب، أثناء سير مباراة فريقه أمام ضيفه النصر السعودي، أمس الخميس، في الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وفي الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة، وعندما كانت النتيجة تشير لتقدم الفريق السعودي 2-1، وقع احتكاك بين مهاجم النصر، المغربي عبد الرزاق حمد الله، وأحد لاعبي السـدّ، لتحدث مشادة بين لاعبي الفريقين.

إداري نادي السد نزل الى ارضية الملعب لفض الاشتباك

ونزل أحد إداري نادي السـدّ إلى أرضية الملعب لفض الاشتباك، وبقي هناك حتى استئناف اللعب، ما استدعى حكم المباراة لإخراجه.

وانتهت المباراة بفوز النصر 2-1، ليحجز مقعده في الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا، كمتصدر للمجموعة الرابعة.

من جهته قال سيرجيو أليغري مساعد مدرب النادي القطري في تصريحات بعدالمباراة: كنا نآمل في الفوز وضمان التأهل.

سيرجيو أليغري مساعد مدرب السد
سيرجيو أليغري مساعد مدرب السد

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