شاهد لماذا اقتحم إداري بنادي السد القطري الملعب في مباراة فريقه مع النصر السعودي!

اقتحم أحد أفراد الطاقم الإداري لنادي السد القطري، أرضية الملعب، أثناء سير مباراة فريقه أمام ضيفه النصر السعودي، أمس الخميس، في الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

الاحداث اللي صاحبت المباراة من قبل السداوية غريبة ! الحكم ساعدكم ببلنتي لا يمكن ان يحتسب لو من حكم حواري ! وغظ الطرف عن بلنتي مستحق للنصر !

وكروت حمر مستحقة للاعبين السد ! ودخول اداري الفريق لداخل الملعب حكاية ثانية !

#النصر_السد#التحكيم_الاسيوي pic.twitter.com/0NrwtCiLvh — مغرد متفرد 💛44💙 (@99tweet99) April 29, 2021

وفي الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة، وعندما كانت النتيجة تشير لتقدم الفريق السعودي 2-1، وقع احتكاك بين مهاجم النصر، المغربي عبد الرزاق حمد الله، وأحد لاعبي السـدّ، لتحدث مشادة بين لاعبي الفريقين.

إداري نادي السد نزل الى ارضية الملعب لفض الاشتباك

ونزل أحد إداري نادي السـدّ إلى أرضية الملعب لفض الاشتباك، وبقي هناك حتى استئناف اللعب، ما استدعى حكم المباراة لإخراجه.

وانتهت المباراة بفوز النصر 2-1، ليحجز مقعده في الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا، كمتصدر للمجموعة الرابعة.

من جهته قال سيرجيو أليغري مساعد مدرب النادي القطري في تصريحات بعدالمباراة: كنا نآمل في الفوز وضمان التأهل.

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