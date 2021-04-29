وثائق جديدة تكشف تورط رونالدو في قضية اغتصاب عارضة الأزياء الأمريكية “مايورغا”

كشفت صحيفة بريطانية عن وثائق جديدة تمتلكها عارضة الأزياء السابقة “كاثرين مايورغا” 37 عامًا، التي اتهمت النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالاغتصاب قبل أكثر من عشر سنوات.

رونالدو والمطالبة بالتعويض

وبينت صحيفة “ذا صن” البريطانية في خبر نشرته، بأن عارضة الأزياء “مايورغا” تمتلك أدلة ووثائق جديدة تثبت تورط مهاجم فريق يوفنتوس وهداف الدوري الإيطالي رونالدو في اغتصابها داخل ملهى ليلي في عام 2009م.

Cristiano Ronaldo rape accuser Kathryn Mayorga's 'mental capacity' to be assessed over $375,000 payoff – reports https://t.co/d8g3DYVggh pic.twitter.com/SqRVDCaUkT — Conspicuous 🧐 (@MrInsaf) October 6, 2020

وأردفت الصحيفة، ” الأمريكية مايورغا ما زالت تطالب اللاعب كريستيانو رونالدو بتعويضها عن ذلك بمبلغ قدر قيمته 56 مليون جنيه إسترليني “.

الوثائق الجديدة وتورط رونالدو

فقد كشفت وثائق جديدة مُسرّبة أنّ أسطورة كُرة القدم “كريستيانو رونالدو” مُذنب حقّاً، وأنّه اعتدى على كاثرين ومارس الجنس معها رغمًا عنها في عام 2009.

كشفت مستندات مسرّبة أن كريستيانو رونالدو "اعترف" انه اغتصب كاثرن مايورغا في 2009، حيث أنه أخبر محاميه أنها رفضت ممارسة الجنس معه لكنه أصر على ذلك ثم اعتذر بعد الإنتهاء من الممارسة. pic.twitter.com/RqTIHBSMaQ — Celebs Arabic (@CelebsArabic) December 2, 2018

كما وجاء في التفاصيل والوثائق المُسرّبة، أقوال رونالدو للمُحامي واعترافه قائلاً: “قالت بأنه ليس من الصحيح أن نُمارس الجنس، فلقد التقينا لتوّنا، على الأقل ليس من المرة الأولى”.

وأردف،” أمسك بمنطقتي الحسّاسة، فمارست معها الجنس، فقد كانت في حالة مُتوفّرة لي، وكانت المُمارسة عنيفة استمرت مُدة 7 دقائق”.

رونالدو وممارسة الجنس

واستكمل رونالدو: “قالت لي بأنها لا تُريد ذلك، لكنّها سلمتني نفسها، فقد كان الأمر سريعًا، ومن المُمكن أنّها قد أصيبت ببعض الكدمات عندما أمسكت بها.

وعلى الرّغم من امتناعها واستمرارها في قولها بأنها لا تُريد ذلك وهي ليست كالأخريات، لكنّها كانت تُداعبني، فاضطررت لأن أعتذر في النّهاية”.

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وقال المُحامي في الأوراق حينها بأنهما لم يستعملا واقٍ ذكري ولم يذكرا موضوع الحماية أصلاً، ولم يعلم رونالدو ما إذا وصلت هي إلى حالة النّشوة.

وثائق جديدة تكشف أن عارضة الأزياء السابقة كاثرين مايورغا، التي تتهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالاغتصاب، تطالب بتعويض قدره 56 مليون جنيه استرليني. من جانبه كريستيانو رونالدو يواصل التمسك ببراءته، وأنكر بشدة كل الاتهامات الموجهة إليه. (ذا صن) pic.twitter.com/7uLvUu0aQe — الرؤية الرياضية (@AlroeyaS) April 29, 2021

فيما لم يذكر في النسخة الثانية أية معلومات بشخوص الكدمات التي أصيبت بها كاثرين، ولا عُنف رونالدو في تلك الليلة، ولا اعتذاره لها في النّهاية.

إنكار رونالدو والتمسك بالبراءة

من جانبه، يواصل البرتغالي كريستيانو رونالدو التمسك ببراءته. وإنكاره بشدة كل الاتهامات الموجهة إليه بقضية اغتصاب عارضة الأزياء “مايورغا”. التي رفعت دعوة عليه تطالبه بالتعويض عما حدث لها.

وكان قد حكم قاض في عام 2019 بعدم وجود أدلة كافية على كريستيانو رونالدو لمواجهة اتهامات جنائية بشأن هذه المزاعم وتمت تبرئته.

تفاصيل قضية الاغتصاب

وتعود قضية اغتصاب عارضة الأزياء “مايورغا” التي اتهمت رونالدو بممارسة الجنس معها دون الرغبة في ذلك، إلى عام 2009م. داخل منتجع “لاس فيغاس” في ولاية نيفادا الأمريكية.

تعويض رونالدو لإسكاتها

وأفادت العديد من التقارير الإسبانية، قد دفع إلى عارضة الأزياء “ماريورغا” مبلغ 375 ألف دولار عام 2010، مقابل الحفاظ على سرية الأمر لكنها رفضت ذلك.

وتعيش الأمريكية ” كاثرين مايورغا “التي تهتم رونالد، باغتصابها في ولاية لاس فيغاس، وهي مدرسة وعارضة أزياء سابقة.

🚨:- لاغازيتا :

– رونالدو وقضية صديقته السابقه مايورغا لم تنتهي بعد ! .

– رفض القاضي طلب محامي رونالدو بإلغاء الدعوى.

– ويزعم محامو الفتاة انها أثناء الاتفاق معها بخصوص سحب الدعوى وقبول 300 الف يورو لم تكن الفتاة بوعيها !

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يـتبع #يوفنتوس #الدوري_الايطالي #رونالدو pic.twitter.com/Ka2xwaGTfS — أخـبار البـيانكونيـري (@j0uve) October 6, 2020

وفي سياق أخر، كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن ترحيب إدارة مانشستر يونايتد بفكرة عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 36 عامًا إلى صفوف الفريق الإنجليزي. والبدء في مفاوضات مع إدارة ناديه يوفنتوس الإيطالي بشأن التعاقد مع اللاعب.

شرط مانشستر يونايتد لقدوم رونالدو

وأفادت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، بأن إدارة مانشستر يونايتد لا تمانع بفكرة عودة رونالدو إلى الفريق، لكن بشرط وحيد.

وهو قيام الأخير بالتنازل عن نسبة كبيرة من راتبه الضخم الذي يتقاضاه مع فريق يوفنتوس “السيدة العجوز”.

مجلة دير شبيجل نشرت وثيقة تدين #رونالدو في قضية الاغتصاب المزعومة وتعد دليلاً قاطعاً على التهمة الموجهة إليه في حال ثبت صحتها وعدم تزوريها. وتتضمن الوثيقة دفع رونالدو 325 ألف يورو لكاثرين مايورغا مقابل أن تكتم الجريمة المرتكبة في حقها عام 2009، كما تشهد توقيع كلا الطرفين. pic.twitter.com/AoPaMTSAPl — Sport360 Arabiya (@Sport360Arabiya) October 8, 2018

وجاء شرط مانشستر يونايتد من أجل عودة رونالدو إلى الشياطين الحمر، نظرًا لعدم وجود منافس في الصفقة على انضمامه والاستفادة من خدمات اللاعب المحطم للأرقام القياسية في عالم الكرة المستديرة.

رونالدو وتخفيض راتبه

كما وأردفت الصحيفة، أن كريستيانو رونالدو مستعد لخفض راتبه المقدر 31 مليون يورو سنويًا. من أجل العودة إلى فريق مانشستر يونايتد “الشياطين الحمر”. ولكن بشرط ألا يقل راتبه الجديد عن 20 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة، ” يوفنتوس لا يمانع في التخلي عن رونالدو قبل عام من نهاية عقده. الذي سينتهي في صيف عام 2023″.

هدافي الدوري الإيطالي

ويتربع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صدارة ترتيب “الكالتشيو” الإيطالي مع فريق يوفنتوس برصيد 25 هدفًا.

وقد جاء في وصافة ترتيب هدافي الدوري بالمركز الثاني المهاجم البلجيكي في فريق المتصدر الانتر ميلان برصيد 21 هدفًا.

أما في ثالث الترتيب جاء اللاعب لويس مورييل في فريق أتالانتا برصيد 18 هدفًا. وفي المركز الرابع جاء اللاعب سيمي في فريق كروتوني برصيد 17 هدفًا.

بينما في المركز الخامس من الترتيب جاء اللاعب تشيرو إيموبيلي في فريق لاتسيو برصيد 16 هدفًا خلال منافسات الدوري “الكالتشيو” الموسم الجاري.

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