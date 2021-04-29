ميسي يترك المال من أجل برشلونة .. الكشف عن تفاصيل اجتماع والد “البرغوث” مع لابورتا

أبلغ والد النجم الأرجنتيني وقائد فريق برشلونة “ليونيل ميسي” 33 عامًا، خلال اجتماعه مع رئيس برشلونة الجديد الإسباني “خوان لابورتا”. يوم أمس الأربعاء، في رغبة ميسي في البقاء مع الفريق الكتالوني وتجديد عقده مع الفريق.

والدة ميسي ولابورتا

وقد كشفت القناة الإسبانية “TV3”. بأن وكيل أعمال ووالد اللاعب الأرجنتيني “خورخي ميسي”، قد توصل لاتفاق بخصوص شروط استمرار نجله ليونيل ميسي “البرغوث” مع فريق برشلونة.

TV3 🚨 لابورتا تناول الغداء الاسبوع الماضي مع خورخي ميسي والد ليونيل، وكانت المشاعر طيبة، والنوايا حسنة. عرض لابورتا: 1- تمديد موسمان آخران في كامب نو. 2- ان يكون ليو سفيرا للبارسا في الولايات المتحدة الامريكية. 3- من ثم يعود ليو ليستلم منصبا في الادارة الرياضية في البارسا. pic.twitter.com/JJMwIRFPkI — InCampNou (@InCampNou) April 28, 2021

وأردفت القناة، ” إدارة فريق برشلونة الكتالوني لم يتقدم بأي عرض رسمي حتى الآن لتمديد عقد قائده مع فريق برشلونة الإسباني.

كما أن لا بورتا ينتظر التقارير المالية حول حسابات النادي والقدرة الاقتصادية للفريق خلال الفترة المقبلة”.

ميسي وعقد طويل الأمد

وأكدت العديد من التقارير الإسبانية، بأن والد أسطورة كرة القدم الأرجنتينية انفتاح نجله ليونيل ميسي للتوقيع بعقد طويل الأمد مع برشلونة، مردفه: ” ميسي يعطي أولوية للأمور الرياضية أكبر من الأمور التالية”.

نوايا حسنة من #ميسي للاستمرار مع #برشلونة..

بدت هذه النوايا بعد أول لقاء بين والد ميسي و #لابورتا الذي لم يقدم أي عرض مادي في انتظار الكشف عن تقارير المراجعة لمعرفة الوضع الاقتصادي للنادي..

النادي طالب اللاعب بالتحلي بالكرم مع الأخذ في الاعتبار أن التوقعات ليست متفائلة للغاية.. pic.twitter.com/ih5dM35yDX — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 29, 2021

وبين والد ميسي “خورخي”، أن نجله قائد فريق برشلونة الإسباني يتطلع إلى قيادة المشروع الجديد وتحقيق النجاح مع فريق برشلونة الإسباني. بدلًا من الحصول على راتب ضخم.

برشلونة ومواجهة غرناطة

وجاءت التطورات الجديدة بشأن مستقبل ليونيل ميسي. قبيل مواجهة الفريق الكتالوني أمام منافسه غرناطة اليوم في إطار الجولة ال33 من الدوري الإسباني “الليغا” الجاري، على ملعب “الكامب نو”.

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كما أنه في حال تحقيق فريق برشلونة الإسباني الفوز على فريق الضيف غرناطة. سيتربع بشكل مؤقت على عرش صدارة ترتيب الدوري الإسباني الحالي بفارق نقطة وحيد مع المتصدر فريق أتلتيكو مدريد “البلانكوس”.

ميسي والعرض المغري

وأفادت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، نقلاً عن الصحفي البرازيلي الشهير في قناة “TNT Sports Brazil”، مارسيلو بيشلر.

قائلاً: ” إدارة باريس سان جيرمان قدمت عرضًا إلى ليونيل ميسي لمدة موسمين بالإضافة إلى موسم ثالث اختياري”.

موندو ديبورتيفو تكشف ما تم في لقاء لابورتا ووالد ليو ميسي👀⚽️ والد ليو تفهم الوضع المادي الذي يمر به النادي وأخبر لابورتا ان ابنه مستعد لتخفيض راتبه 50% الصحيفة أكدت أن خطة ليو هي التجديد لبرشلونة موسمين ثم الذهاب للولايات المتحدة للاعتزال هناك ثم العودة للعمل بإدارة البارسا pic.twitter.com/3o8VGSZZ4m — Yallakora (@Yallakoranow) April 29, 2021

وأضحت الصحيفة، “عرض إدارة باريس سان جيرمان المالي لا يمكن لأحد أن يقدم مثله من قبل الأندية الأوروبية، كما أن فريق برشلونة لم يقدم أي عرض لميسي من أجل التجديد حتى الآن”.

الصحفي الموثوق وفسخ عقد ميسي

ويعد الصحفي البرازيلي “بيشلر”. الذي سبق وأن كشف عن رحيل لاعب السامبا نيمار دا سيلفا عن فريق برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان في عام 2017م.

ميسي من كثر ماهو واصل مرحلة عظيمة في الكمال الكروي ؛ صار اعظم لاعب في التاريخ يراوغ من دون كُرة ♥️ pic.twitter.com/jY5WFC2gTF — Bander 🇸🇦 (@Capitano_M14) April 23, 2021

كما أعلن عن وجود بنود رسمية في عقد ميسي تتيح له فسخ عقده مع الفريق الكتالوني الصيف المقبل.

عقد ميسي مع برشلونة

كما وينتهي عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي “البرغوث” عقده مع برشلونة الصيف المقبل، في شهر يونيو/ حزيران مع نهاية الموسم الجاري.

حيث أن اللاعب لم يكشف موقفه في البقاء أو الرحيل عن فريق برشلونة، وسط الأنظار من قبل الأندية الأوروبية من أجل التعاقد معه.

🚨 TV 3 كاتلونيا ميسي أقرب للبقاء في برشلونة خورخي ميسي والد الأسطورة يفضل المشروع الرياضي عن المشروع المالي فكرة ميسي البقاء في الكامب نو موسمين وبعدها اللعب مع فريق بيكهام في أمريكا وبعدها العودة إلى برشلونة لمنصب في النادي 😍 pic.twitter.com/A8yRX2PoeF — مــحــمــد الـكـتـلـونــي 🇮🇶❤️💙 (@hamodebarca98) April 28, 2021

وقد كشفت تقارير صحفية إسبانية في وقت سابق. بأن الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي 33 عاماً. وجه ثلاثة طلبات. إلى رئيس نادي برشلونة الإسباني الجديد “خوان لابورتا”، من أجل البقاء في صفوف النادي. خلال المواسم المقبلة.

فكرة البقاء مع برشلونة

كما ووفقاً للوسائل الإسبانية، فإن قائد الفريق ميسي. قد أبلغ بالفعل رئيس النادي لبورتا. في فكرة البقاء داخل صفوف الفريق إلى أن يقرر اعتزال عالم كرة القدم.

لكنه حدد ثلاثة شروط لبقائه. حتى لا يشعر بالندم على قراره حينما يفكر في الاعتزال بعد عامين أو ثلاثة أعوام. وانهاء مسيرته الاحترافية الكروية.

شروط ميسي

وأوضحت تلك التقارير الإسبانية. بأن ليونيل ميسي قد طلب في شرطه الأول، تعزيز القوة الضاربة للفريق بصفقة من الطراز العالمي.

إلى جانب الاستمرار في تصعيد سياسة ألمع جواهر أكاديمية نادي برشلونة ” لاماسيا”. مع ضرورة الإبقاء على أسماء شابة مثل أنسو فاتي. بيدري.

طريقة التعامل مع فريق برشلونة

كما وطلب اللاعب الأرجنتيني ميسي. أن يكون التواصل مع المدرب الهولندي “رونالد كومان”، بشكل مباشر.

وشعوره بالإحباط من طريقة التعامل الذي يفعلها المدربون السابقون. وهو ما سبب التوتر داخل الفريق، من خلال التواصل معهم عن طريق سكرتير الفني للفريق الكتالوني.

كما ورد ميسي على أن الحفاظ على العلاقة الجيدة بين المدرب كومان واللاعبين في صفوف الفريق “البلوغرانا”.

إلى جانب تعزيز الحوارات الإيجابية مع الرئيس خوان لابورتا. والسكرتير الفني للنادي رومان بلانز مع اللاعبين.

هدافي الدوري الإسباني

كما ويحتل صدارة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم 2020-2021، اللاعب الأرجنتيني في صفوف فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي برصيد 25 هدفاً.

فيما جاء في وصافة الترتيب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني برصيد 21 هدفًا، بفارق هدفين عن المتصدر ليونيل ميسي.

كومان: "أتمنى بقاء ميسي، يجب أن يعتزل هنا، لأنه كان هنا طوال حياته". pic.twitter.com/GutthLtlS3 — InCampNou (@InCampNou) April 28, 2021

بينما جاء الإسباني في ثالث الترتيب الإسباني جيرارد مورينو لاعب فريق فياريال برصيد 20 هدفًا. بفارق هدف وحيد عن صاحب المركز الرابع اللاعب الأوروغواياني لويس سواريز الذي يحتل المركز الرابع برصيد 19 هدفًا.

كما وجاء المهاجم المغربي يوسف النصيري في صفوف فريق إشبيلية في المركز الخامس من الترتيب برصيد 17 هدفًا. في إطار منافسات الدوري الإسباني الموسم الجاري 2020-2021.

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