الموت يفجع ملك الأردن عبدالله الثاني في عمه.. من هو الأمير محمد بن طلال ممثله الخاص؟

فجع الموت اليوم، الخميس، ملك الأردن عبدالله الثاني حيث أعلن الديوان الملكي وفاة الأمير محمد بن طلال، عم الملك وممثله الشخصي.

وفاة الأمير محمد بن طلال

ونقلت وسائل إعلام أردنية بيان الديوان الملكي، وجاء فيه ما نصه “بمزيد من الحزن والأسى، ينعى الديوان الملكي الهاشمي المغفور له، بإذن الله تعالى، الأمير محمد بن طلال، الممثل الشخصي للملك.”

وتابع:”الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى في عمان، يوم الخميس الواقع في 17 رمضان 1442 هجري، الموافق 29 أبريل 2021 ميلادي”.

من هو الأمير محمد بن طلال

من جانبه ذكر موقع قناة “المملكة” أن الأمير محمد ولد عام 1940 في مدينة عمان.

وتلقى علومه الابتدائية في الكلية العلمية الإسلامية في عمان ثم انتسب إلى مدرسة بوسوليل في سويسرا.

وأنهى الأمير محمد بن طلال دراسته الثانوية في كلية بريانستون في المملكة المتحدة.

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ويشار إلى أن الأمير الراحل خدم بلاده من خلال توليه عدة مناصب رسمية.

فمنذ عام 1952 إلى عام 1962 كان وليا للعهد.

وفي عام 1970 صدرت الإرادة الملكية بتعيينه رئيسا لمجلس شيوخ العشائر الأردني.

كما عين الأمير محمد في عام 1973 ممثلا شخصيا للملك وواصل شغل هذا المنصب حتى اليوم.

أردنيون ينعون الأمير محمد بن طلال

ونعت مواقع التواصل في الأردن والوطن العربي وفاة الأمير محمد بن طلال، ودونت آلاف التغريدات بتويتر تحت اسمه.

لا حول ولا قوة الا بالله… الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته #الامير_محمد_بن_طلال — LoLo🌼 (@LoLoKJD2112) April 29, 2021

وكتب الدكتور يوسف الشواربة ناعيا عم ملك الأردن:”رحم الله صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن طلال وأسكنه فسيح جناته، ونتقدم إلى صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني إبن الحسين حفظه الله ورعاه.وأصحاب السمو الأمراء والأسرة الهاشمية الكريمة والأسرة الأردنية بأصدق مشاعر العزاء والمواساة بهذا المصاب.”

رحم الله صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن طلال وأسكنه فسيح جناته، ونتقدم إلى صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني إبن الحسين حفظه الله ورعاه وأصحاب السمو الأمراء والأسرة الهاشمية الكريمة والأسرة الأردنية بأصدق مشاعر العزاء والمواساة بهذا المصاب.

إنا لله وإنا إليه راجعون. pic.twitter.com/rb0YXYND0p — د. يوسف الشواربه (@YousefShawarbeh) April 29, 2021

فيما كتب ناشط باسم ياسين الشايب:”رحم الله صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن طلال، الممثل الشخصي لجلالة الملك، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى في عمان، يوم الخميس الواقع في 17 رمضان 1442 هجري، الموافق 29 نيسان 2021ميلادي”

رحم الله صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن طلال، الممثل الشخصي لجلالة الملك، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى في عمان، يوم الخميس الواقع في 17 رمضان 1442 هجري، الموافق 29 نيسان 2021ميلادي pic.twitter.com/4p8ZA4MGyx — Yaseen AL_Shyyab (@al_shyyab) April 29, 2021

وكتبت لينا يونس:”إنا لله وإنا إليه راجعون، الأمير محمد بن طلال الله يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته”

إنا لله وإنا إليه راجعون

الأمير محمد بن طلال

الله يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته pic.twitter.com/8pTKVPUI4n — leena younis (@leena_younis) April 29, 2021

ويشار إلى أن الأمير محمد بن طلال بن عبد الله بن الحسين بن علي، المولود في 2 أكتوبر 1940، هو الممثل الشخصي لملك الأردن.

وهو الابن الثاني للملك طلال بن عبد الله والملكة زين الشرف.

وتولى منصب ولي عهد الأردن في عهد الملك الحسين بن طلال، من 11 آب 1952 حتى 30 يناير 1962 وهو يوم مولد (الملك الحالي) عبد الله الثاني بن الحسين الذي عُيّن وليًا للعهد فور ولادته.

واستمر ذلك حتى 1 أبريل 1965 ليعيّن بعدها الأمير الحسن بن طلال وليّا للعهد.

تاريخ الصراعات في الاسرة الهاشمية

تناول موقع “رصيف 22” خلال تقرير مطول له، تاريخ الصراعات التي عاشتها الأسرة الهاشمية، والتي تم التمكن من احتوائها وتسويتها داخل الأبواب المغلقة للعائلة، على غرار ما يجري في قضية الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للملك الأردني عبد الله الثاني، المتهم بمحاولة انقلاب على شقيقه، سببت حالة من الاستنفار في البلاد خلال الأيام الأخيرة الماضية.

الأسرة الهاشمية: أبناء الشريف حسين

وسرد الموقع محطات تاريخية من الصراعات ضمن نطاق الأسرة الهاشمية كانت منها ما جرى بين أبناء الشريف حسين، والتي وقعت. بين أولاد الشريف حسين بن علي، الجد الأكبر للملك عبد الله الثاني.

والتي نتج عنها الاتفاق على يصبح الشريف حسين ملكاً على العرب ليحكم من مكة، وأن يكون نجله الأكبر، الأمير علي، ولياً للعهد. وأن يصبح الأمير عبد الله ملكاً على العراق، وأن يكون الأمير فيصل ملكاً على سورية.

ليتحقق بعدها هذا الاتفاق بتولي الشريف حسين عرش الحجاز، ومبايعة ابنه فيصل ملكاً على سوريا في 1920. ولكن هذا المشروع فشل في العراق بسبب ثورة مسلحة ضد الانكليز، عرفت بثورة العشرين.

ليقبل بعدها الأمير عبد الله بمنصب وزير خارجية في مملكة أبيه، وهو أقل من طموحه بكثير.

واصطدم بعدها مشروع العائلة بطموحات فرنسا، التي بعثت قواتها للساحل السوري تمهيدا لاحتلال البلاد بحسب اتفاقية سايكس. بيكو التي تم توقيعها بين بريطانيا وفرنسا خلال الحرب العالمية الأولى، وتحصل مواجهة عسكرية بين الملك فيصل وفرنسا في تموز 1920. أدت إلى إسقاط عرشة وفرض الانتداب الفرنسي بالقوة على سوريا.

ليثور بعدها الأمير عبد الله ويقوم بتشكيل جيش من أجل تحرير دمشق واستعادة العرش، بهدف كان لديه بأن يكون هو الملك. على سوريا بدل شقيقه، مما أدى لنشوب خلاف بين فيصل وعبد الله بسبب سعيهم الحصول على نفس العرش وفي ذات المدينة.

وكان هذا الخلاف بين عبد الله وفيصل أبناء الشريف حسين هي أولى وأشهر الخلافات التي وقعت. بين أولاد الشريف حسين بن علي على الحكم والعرش.

الحكومة البريطانية

اتصلت الحكومة البريطانية بالأمير عبد الله وطلبت منه المكوث في مدينة عمّان، وأن يؤسس حكماً في ربوعها لنفسه وأولاده من بعده. وأن ينسى عرش سورية. قَبِل عبد الله العرض، ولكن على مضض، وظلّ يحلم بعرش أكبر، إما في سورية أو في العراق.

وبالتزامن مع ترتيب عبد لله لشؤون مملكته في عمان، كان شقيقه فيصل يتجول بين الدول للمطالبة بالعودة إلى العرش في سوريا.

وفي 9 كانون الأول 1920 عرض البريطانيون على فيصل فكرة تولّيه عرش العراق ولكنه رفض الفكرة بداية، خوفاً من غضب. عبد الله، قائلاً للإنكليز إن شقيقه الأكبر أحق بعرش بغداد.

في كانون الثاني 1921، أبرق فيصل بن الحسين لأبيه ثلاث مرات خلال الفترة ليطالبه بأن يتوسط عند عبد الله شقيقه لقبول. عرش الأردن والتخلي عن عرش العراق وسوريا، كما وأصرّ فيصل على أنه لن يقبل بعرش العراق إلّا في حال تنازل عبد الله عنه.

الأسرة الهاشمية: عبد الله وطلال

وبعد أن استقر عبد الله بالأردن، وتحويله إماراته إلى مملكة عام 1946، عيّن نجله طلال ولياً للعهد، وبعدها قيلت الأقاويل حول طلال. بأنه يعاني من مشاكل صحية عقلية.

ولكن آراء ثانية كانت تقول بأن عبد الله هو من حجم ابنه وسبب تراجع صحته، لأنه كان جباراً ومتسلطاً ومتطلباً للغاية.

هذا كان سببه اختلاف البيئات التي نشأ فيها كل من الملك المؤسس وولده، حيث لم يكن لطلال أي سابق تجربة بالحياة والمسؤوليات.

وربي ونشأ في أوساط جعلت من شخصيته ليست محط اهتمام أبيه الذي ذاق الصحراء وصقلت شخصيته على الالتزام والجدية.

لم يُعجب عبد الله ما رآه في شخصية ابنه وولي عهده، فقرر تربيته من جديد لكي يصلح لحكم الأردن.

أراد طلال الدراسة في جامعة بيروت الأميركية مثلاً، مع نخبة مثقفي الوطن العربي، ولكن عبد الله أرسله بالغضب. إلى كلية ساندهيرست العسكرية، جنوب غرب لبنان، ليصنع منه ضابطاً مقاتلاً ومحارباً شرساً.

ولكن طلال لم يتقبل حياة المدرسة الحربية، ولا خشونة طلابها ومزحهم السمج. ترك الكليّة وعاد إلى عمّان.

وكان يريد الزواج من فتاة بسيطة كان يحبها، ولكن والده المتسلّط تدخل مجدداً وأصرّ على زواجه من الشريفة زين بنت جميل بن ناصر. أحد حلفائه في الثورة العربية الكبرى.

وصل حدّ الخلاف بين الأب والابن إلى خروج طلال من قصر العائلة، واستئجاره شقة بسيطة في مدينة عمّان، هرباً من الملك.

وقد تدخل عدة أشخاص لطيّ الخلاف سريعاً، قبل أن يخرج إلى الصحف العربية. وما كان من طلال إلا أنه رضخ للأمر الواقع. وعاد للعيش تحت جناح أبيه، محاولاً المستحيل لكسب رضاه، دون نجاح.

الملك طلال وابنه حسين

عند مقتل الملك عبد الله في القدس، اعتلى طلال عرش المملكة الأردنية في 20 تموز 1951، ولكنه أُجبر على التنحّي لصالح نجله. الأمير حسين (والد الملك عبد الله الثاني)، في 11 آب 1952.

في مذكّراته المنشورة في مصر سنة 1962، يقول الملك طلال إن مؤامرة حيكت ضده لإجباره على التنحّي، وقفت خلفها زوجته. الشريفة زين لكي تضمن العرش لابنها.

وقد غادر طلال القصر دون أي مقاومة، وفضّل العيش في فيلا صغيرة في إسطنبول، بدلاً من قصور أسرته في عمّان.

ولكنه لم يُدل بتصريح واحد ضد العهد الجديد، ورفض أن ينتقد الملك حسين في مجلسه، وحافظ على ولائه للملك حتى وفاته عام 1972.

الأسرة الهاشمية و ثورة الأميرة عزة

وكانت من الاستثناءات لقاعدة الحل الهاشمي للمشكلات التي تنشب داخل نطاق الأسرة، ما قامت به الأميرة عزة، كبرى بنات. الملك فيصل الأول.

حيث هربت الأميرة من قصر عائلتها في بغداد، لتكون برفقة حبيبها اليوناني، في فضيحة تاريخية للأسرة الهاشمية.

وكان حبيب الأميرة يعمل نادلاً في مطعم على جزيرة رودس، وعقب وصول عزة إليه تزوجها وأقنعها بدخول الأرثوذكسية المسيحية.

وتغير اسمها إلى “أنستاسيا” تيمّناً ببنت قيصر روسيا نقولا الثاني، التي كانت الإشاعات في أوروبا تقول إنها ما زالت على قيد الحياة. ولم تقتل مع أفراد أسرتها سنة 1917.

وافقت الأميرة عزة وبعثت لأهلها رسالة قالت لهم فيها بأنها ثارت عليهم وعلى دينهم.

وتبرأ منها كافة أفراد الأسرة ومنعوها من العودة إلى بغداد.

وانفصلت بعدها الأميرة عزة عن زوجها بعد أن أخذ منها كل أموالها ومصاغها.

وظلت فقيرة في أوروبا حتى صفح عنها عمها الملك عبد الله الأول، وأعادها لتعيش في القدس ثم في عمان، حتى توفيت عام 1960.

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