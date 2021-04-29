محمد بن سلمان يتحدث عن رؤية 2030 واعتماد السعودية على النفط
محمد بن سلمان يتحدث عن رؤية 2030 واعتماد السعودية على النفط
Videoالهدهد

من ضمنهم جمال خاشقجي.. “شاهد” محمد بن سلمان يعترف بقتل معارضيه استنادا لنصوص شرعية

كتب وطن
1

فيما اعتبره ناشطون اعترافا صريحا من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بقتل معارضيه ومن ضمنهم جمال خاشقجي، ذكر ابن سلمان في لقائه الإعلامي مع المديفر  قبل يومين، حديث شريف ألمح من خلاله إلى إمكانية لجوئه لقتل مخالفيه، مستندا إلى نصوص شرعية.

محمد بن سلمان وفي مقابلته المثيرة للجدل مع الإعلامي عبد الله المديفر قبل يومين على شاشة “روتانا خليجية.” قال ما نصه: “التطرف في كل شيء غير جائز، والرسول عليه الصلاة والسلام تكلم بأنه في يوم من الأيام سيخرج من يتطرف، فإذا خرجوا اقتلوهم”.

وقصد ابن سلمان في كلامه الحديث النبوي الشريف: “يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. يقولون من قول خير البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. لا يجاوز إيمانهم حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة”.

الأمر الذي اعتبره عبدالله العودة، نجل الداعية المعتقل سلمان العودة، بأنه نهج واضح وصريح يتبعه ابن سلمان لقتل المعارضين.

وخلال الفترة الماضية، ربطت السلطات السعودية بشكل مباشر بين المعتقلين على خلفيات سياسية، والخوارج.

وهو ما أكد عليه ابن سلمان بالمقابلة، حين قال إن المتطرف ليس بالضرورة من يحمل السلاح أو من يصنف بأنه إرهابي.

وأعاد عبدالله العودة نشر فتوى عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، صالح بن فوزان الفوزان. وكتب:”دعونا نتذكر: قبل 3 أسابيع من مقتل خاشقجي، نشرت سبق (صحيفة سعودية رسمية) فتوى للفوزان تلزم الحكومة بقتل المعارضين.انظر الفتوى هنا وانظر إشعار التاريخ.”

ويشار إلى أنه في العام 2018، قال عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، صالح بن فوزان الفوزان. إن  “الخروج على ولي الأمر يُعَد كبيرة تستحق قتل صاحبها ولو كان مسلماً؛ عقوبة وتعزيراً وردعاً لأمثاله”.

اقرأ أيضاًك غادة عويس الإعلامية التي هزت عرش محمد بن سلمان تكشف تناقض تصريحاته.. ماذا رصدت

وقال الفوزان حينها: “هذا من باب دفع الشر الأعظم الذي يحصل ضد المسلمين بالشر الأقل الذي هو قتل. هذا الشخص؛ لما في ذلك من القضاء على دابر الفتنة”.

وأضاف: “إن كان مسلماً يُقتل ولو كان مسلماً؛ لأنه يريد شق عصا الطاعة وتفريق الجماعة والإخلال بالأمن، ويترتب على ذلك مفاسد كثيرة”.

من جانبه استنكر الداعية السعودي سعيد بن ناصر الغامدي، حديث ابن سلمان وكتب ساخرا منه ومن فهمه. للدين:”العلّامة الفهّامة الجهبذ المجدّد الملهَم!! بن سلمان MBS يرد أحاديث الآحاد. وفي نفس اللقاء يستدل بحديث آحاد ليتذرع به لقتل خصومه من الدعاة والعلماء والمصلحين !!”

من جانبه كتب الكاتب السعودي تركي الشلهوب:”قبل أيام نشر حساب “هيئة الأمر بالمعروف” فتوى قديمة لابن عثيمين رحمه الله عن وجوب قتل “الجاسوس.”

وربط بينها وبين حديث ابن سلمان بقوله:”وبالأمس قال ابن سلمان أنه يجب قتل المتطرفين.. يبدو أن هذا المجرم يخطط لارتكاب جرائم كبيرة في الأيام القادمة وبدأ هو وزبانيته بسوق المبررات منذ الآن.”

ولي العهد محمد بن سلمان في لقاء المديفر

هذا وقال ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إن رؤية 2030 جاءت من أجل ما قال تحقيق الطموح الأكبر. في اقتصاد أكثر قوة وحياة أفضل للسعوديين، محاولاً تجميل رؤيته التي طرحها عام 2016.

وأكد الأمير محمد بن سلمان في المقابلة التي أجراها الإعلامي عبدالله المديفر في برنامج الليوان، قبل يومين أن النفط خدم السعودية والمملكة دولة قائمة قبل النفط.

رؤية محمد بن سلمان 2030

وأوضح ابن سلمان أن رؤيته جاءت لتطوير سياسات الإسكان وتطوير سن التشريعات، وضمان رفع مساهمة القطاع الخاص في اقتصاد المملكة.

واستعرض أرقاما اقتصادية مؤثرة أبرزها تصاعد مؤشر سوق الأسهم السعودية “تداول”، من مستويات 6 و7 آلاف نقطة إلى أكثر من 10 آلاف نقطة في الوقت الحالي، بجانب رفع نسبة تملك السعوديين للمساكن إلى نسبة 60% بينما كانت قبل الرؤية 47%.

وأكد ولي العهد السعودي أن البطالة كانت قبل الرؤية تبلغ 14% ونستهدف خفضها لـ 11% العام الحالي.

النفط أصبح يغطي الاحتياجات ولكن!

محمد بن سلمان أكد أن النفط أصبح يغطي الاحتياجات وطريقة الحياة التي تعود عليها السعوديين من الستينيات، ولكن هذا سيؤثر على جودة الحياة بعد سنوات- حسب قوله- وهذا كان خطأ رقم واحد وهو الاعتماد على النفط، ناهيك عن خطورة اعتماد المملكة على النفط، وهو ما قد يسبب خللًا وتداعيات مالية على مستوى الفرد والوطن.

وتابع ابن سلمان في حديثه أن هناك فرصاً كثيرة جدًّا في العديد من القطاعات الأخرى غير النفط، وهي فرص ضخمة، وهذا هو الدافع الرئيسي لتدشين رؤية 2030 لاستغلال الفرص غير المستغلة، مشددًا على أن الإنجازات التي حققتها المملكة في ظل الرؤية كانت كبيرة جدًّا خلال السنوات الخمس الماضية.

وقال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: إن المملكة ستستغل الفرص غير المستغلة عبر رؤية 2030.

وعن أبرز إنجازات رؤية 2030 في 5 سنوات، حسب قوله، أضاف :” كان هناك مشكلة في الإسكان منذ 20 سنة والمواطن ينتظر للحصول على القرض لسنوات، وكذلك ملف البطالة، والإيرادات غير النفطية، وسهولة استخراج السجل التجاري، مع مضاعفة الاستثمارات الأجنبية في المملكة.

وتابع أنه: اقتربنا من كسر أرقام الرؤية قبل الوصول إلى 2030 بكثير.

وقال ولي العهد ان أطروحات أسهم أرامكو مستمرة، وقد تكون قريبة جدًا.

وفيما يخص قرار الضريبة 15%، قال ولي العهد انه مؤقت ولن يستمر أكثر من خمس سنوات.

وذكر ولي العهد السعودي ان ليس له مصلحة أن يؤلم أي مواطن سعودي.مضيفا: مصلحتي أن يكون الوطن عزيز والمواطن راضي.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

قد يعجبك ايضا
الهدهد

السعودية تغلق 8 مدارس تركية وتطلق حملة إلكترونية لتذكير المواطنين بمقاطعة تركيا

تقارير

ابن سلمان دمر “إمبراطورية بن لادن” لتصفية حسابات شخصية مع ابن نايف.. ما…

الهدهد

غادة عويس الإعلامية التي هزت عرش محمد بن سلمان تكشف تناقض تصريحاته.. ماذا رصدت

الهدهد

ماذا قال ولي العهد محمد بن سلمان في لقاء المديفر عن رؤية 2030 ولماذا الاعتماد على…

تعليق 1
  1. احمد يقول

    لعنة الله على كل من يفرق ويقتل المسلمين او يساعد في تشريدهم. لعنة الله على ال سعود ومن يؤيدهم وهم اعداء الاسلام و هم من ساعدوا اعداء الاسلام على تدميرها و تشويه سمعتها . هذا الغبي المدمن الفاجر و معه الفاجر بن ناقص يدمرون الاسلام و تدمير بلادهم . حسافة يحمل اسم اعظم انسان و حبيب الله المفروض ان يسمى حاخام . هذا الملعون لا يستحق ان يكون مسؤل مرافق في بلد علمه يقول لا اله الا الله محمد رسول الله وهو يحاول ادخال الفساد والفجور واللواطة لى بلد الرسول . من حركة رآسه يبين انه مدمن مخدرات

    الرد
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More