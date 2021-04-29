من ضمنهم جمال خاشقجي.. “شاهد” محمد بن سلمان يعترف بقتل معارضيه استنادا لنصوص شرعية

فيما اعتبره ناشطون اعترافا صريحا من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بقتل معارضيه ومن ضمنهم جمال خاشقجي، ذكر ابن سلمان في لقائه الإعلامي مع المديفر قبل يومين، حديث شريف ألمح من خلاله إلى إمكانية لجوئه لقتل مخالفيه، مستندا إلى نصوص شرعية.

محمد بن سلمان وفي مقابلته المثيرة للجدل مع الإعلامي عبد الله المديفر قبل يومين على شاشة “روتانا خليجية.” قال ما نصه: “التطرف في كل شيء غير جائز، والرسول عليه الصلاة والسلام تكلم بأنه في يوم من الأيام سيخرج من يتطرف، فإذا خرجوا اقتلوهم”.

#مبس

ماقاله هنا خطير جداً كل من لم يمشي على هواه يعتبره متطرف يستوجب القتل

لا حول ولا قوة الا بالله#الخوف_السعوديين_من_منشاره pic.twitter.com/hDEuEvDcCZ — Mustafa Mustafa (@TurkmeMustafa) April 28, 2021

وقصد ابن سلمان في كلامه الحديث النبوي الشريف: “يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. يقولون من قول خير البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. لا يجاوز إيمانهم حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة”.

الأمر الذي اعتبره عبدالله العودة، نجل الداعية المعتقل سلمان العودة، بأنه نهج واضح وصريح يتبعه ابن سلمان لقتل المعارضين.

The Saudi crown prince MbS says he relies on a religious tradition to kill dissidents

This was in his interview yesterday.

He said a prophetic quote obligated us to kill all kinds of extremist people. This just a systematic approach of killing dissidentspic.twitter.com/7aIY96GqMI — د. عبدالله العودة (@aalodah) April 28, 2021

وخلال الفترة الماضية، ربطت السلطات السعودية بشكل مباشر بين المعتقلين على خلفيات سياسية، والخوارج.

The Saudi crown prince MbS says he relies on a religious tradition to kill dissidents

This was in his interview yesterday.

He said a prophetic quote obligated us to kill all kinds of extremist people. This just a systematic approach of killing dissidentspic.twitter.com/7aIY96GqMI — د. عبدالله العودة (@aalodah) April 28, 2021

وهو ما أكد عليه ابن سلمان بالمقابلة، حين قال إن المتطرف ليس بالضرورة من يحمل السلاح أو من يصنف بأنه إرهابي.

وأعاد عبدالله العودة نشر فتوى عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، صالح بن فوزان الفوزان. وكتب:”دعونا نتذكر: قبل 3 أسابيع من مقتل خاشقجي، نشرت سبق (صحيفة سعودية رسمية) فتوى للفوزان تلزم الحكومة بقتل المعارضين.انظر الفتوى هنا وانظر إشعار التاريخ.”

Let’s remember: 3 weeks before the killing if Khashoggi, Sabq (an official Saudi newspaper) published a fatwa by al-Fouzan obligating the government to kill dissidents.

See the fatwa here and see notice the date.https://t.co/ARTxcfupSS — د. عبدالله العودة (@aalodah) April 28, 2021

ويشار إلى أنه في العام 2018، قال عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، صالح بن فوزان الفوزان. إن “الخروج على ولي الأمر يُعَد كبيرة تستحق قتل صاحبها ولو كان مسلماً؛ عقوبة وتعزيراً وردعاً لأمثاله”.

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وقال الفوزان حينها: “هذا من باب دفع الشر الأعظم الذي يحصل ضد المسلمين بالشر الأقل الذي هو قتل. هذا الشخص؛ لما في ذلك من القضاء على دابر الفتنة”.

وأضاف: “إن كان مسلماً يُقتل ولو كان مسلماً؛ لأنه يريد شق عصا الطاعة وتفريق الجماعة والإخلال بالأمن، ويترتب على ذلك مفاسد كثيرة”.

من جانبه استنكر الداعية السعودي سعيد بن ناصر الغامدي، حديث ابن سلمان وكتب ساخرا منه ومن فهمه. للدين:”العلّامة الفهّامة الجهبذ المجدّد الملهَم!! بن سلمان MBS يرد أحاديث الآحاد. وفي نفس اللقاء يستدل بحديث آحاد ليتذرع به لقتل خصومه من الدعاة والعلماء والمصلحين !!”

العلّامة الفهّامة الجهبذ المجدّد الملهَم!! بن سلمان MBS يرد أحاديث الآحاد.

وفي نفس اللقاء يستدل بحديث آحاد ليتذرع به لقتل خصومه من الدعاة والعلماء والمصلحين !! — سعيد بن ناصر الغامدي (@saiedibnnasser) April 28, 2021

من جانبه كتب الكاتب السعودي تركي الشلهوب:”قبل أيام نشر حساب “هيئة الأمر بالمعروف” فتوى قديمة لابن عثيمين رحمه الله عن وجوب قتل “الجاسوس.”

قبل أيام نشر حساب "هيئة الأمر بالمعروف" فتوى قديمة لابن عثيمين رحمه الله عن وجوب قتل "الجاسوس"، وبالأمس قال ابن سلمان أنه يجب قتل المتطرفين.. يبدو أن هذا المجرم يخطط لارتكاب جرائم كبيرة في الأيام القادمة وبدأ هو وزبانيته بسوق المبررات منذ الآن. — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) April 28, 2021

وربط بينها وبين حديث ابن سلمان بقوله:”وبالأمس قال ابن سلمان أنه يجب قتل المتطرفين.. يبدو أن هذا المجرم يخطط لارتكاب جرائم كبيرة في الأيام القادمة وبدأ هو وزبانيته بسوق المبررات منذ الآن.”

ولي العهد محمد بن سلمان في لقاء المديفر

هذا وقال ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إن رؤية 2030 جاءت من أجل ما قال تحقيق الطموح الأكبر. في اقتصاد أكثر قوة وحياة أفضل للسعوديين، محاولاً تجميل رؤيته التي طرحها عام 2016.

وأكد الأمير محمد بن سلمان في المقابلة التي أجراها الإعلامي عبدالله المديفر في برنامج الليوان، قبل يومين أن النفط خدم السعودية والمملكة دولة قائمة قبل النفط.

رؤية محمد بن سلمان 2030

وأوضح ابن سلمان أن رؤيته جاءت لتطوير سياسات الإسكان وتطوير سن التشريعات، وضمان رفع مساهمة القطاع الخاص في اقتصاد المملكة.

واستعرض أرقاما اقتصادية مؤثرة أبرزها تصاعد مؤشر سوق الأسهم السعودية “تداول”، من مستويات 6 و7 آلاف نقطة إلى أكثر من 10 آلاف نقطة في الوقت الحالي، بجانب رفع نسبة تملك السعوديين للمساكن إلى نسبة 60% بينما كانت قبل الرؤية 47%.

وأكد ولي العهد السعودي أن البطالة كانت قبل الرؤية تبلغ 14% ونستهدف خفضها لـ 11% العام الحالي.

النفط أصبح يغطي الاحتياجات ولكن!

محمد بن سلمان أكد أن النفط أصبح يغطي الاحتياجات وطريقة الحياة التي تعود عليها السعوديين من الستينيات، ولكن هذا سيؤثر على جودة الحياة بعد سنوات- حسب قوله- وهذا كان خطأ رقم واحد وهو الاعتماد على النفط، ناهيك عن خطورة اعتماد المملكة على النفط، وهو ما قد يسبب خللًا وتداعيات مالية على مستوى الفرد والوطن.

وتابع ابن سلمان في حديثه أن هناك فرصاً كثيرة جدًّا في العديد من القطاعات الأخرى غير النفط، وهي فرص ضخمة، وهذا هو الدافع الرئيسي لتدشين رؤية 2030 لاستغلال الفرص غير المستغلة، مشددًا على أن الإنجازات التي حققتها المملكة في ظل الرؤية كانت كبيرة جدًّا خلال السنوات الخمس الماضية.

وقال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: إن المملكة ستستغل الفرص غير المستغلة عبر رؤية 2030.

وعن أبرز إنجازات رؤية 2030 في 5 سنوات، حسب قوله، أضاف :” كان هناك مشكلة في الإسكان منذ 20 سنة والمواطن ينتظر للحصول على القرض لسنوات، وكذلك ملف البطالة، والإيرادات غير النفطية، وسهولة استخراج السجل التجاري، مع مضاعفة الاستثمارات الأجنبية في المملكة.

وتابع أنه: اقتربنا من كسر أرقام الرؤية قبل الوصول إلى 2030 بكثير.

وقال ولي العهد ان أطروحات أسهم أرامكو مستمرة، وقد تكون قريبة جدًا.

وفيما يخص قرار الضريبة 15%، قال ولي العهد انه مؤقت ولن يستمر أكثر من خمس سنوات.

وذكر ولي العهد السعودي ان ليس له مصلحة أن يؤلم أي مواطن سعودي.مضيفا: مصلحتي أن يكون الوطن عزيز والمواطن راضي.

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