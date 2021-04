من ضمنهم جمال خاشقجي.. “شاهد” محمد بن سلمان يعترف بقتل معارضيه استنادا لنصوص شرعية

فيما اعتبره ناشطون اعترافا صريحا من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بقتل معارضيه ومن ضمنهم جمال خاشقجي، ذكر ابن سلمان في لقائه الإعلامي مع المديفر قبل يومين، حديث شريف ألمح من خلاله إلى إمكانية لجوئه لقتل مخالفيه، مستندا إلى نصوص شرعية.

محمد بن سلمان وفي مقابلته المثيرة للجدل مع الإعلامي عبد الله المديفر قبل يومين على شاشة “روتانا خليجية.” قال ما نصه: “التطرف في كل شيء غير جائز، والرسول عليه الصلاة والسلام تكلم بأنه في يوم من الأيام سيخرج من يتطرف، فإذا خرجوا اقتلوهم”.

وقصد ابن سلمان في كلامه الحديث النبوي الشريف: “يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. يقولون من قول خير البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. لا يجاوز إيمانهم حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة”.

الأمر الذي اعتبره عبدالله العودة، نجل الداعية المعتقل سلمان العودة، بأنه نهج واضح وصريح يتبعه ابن سلمان لقتل المعارضين.

The Saudi crown prince MbS says he relies on a religious tradition to kill dissidents

This was in his interview yesterday.

He said a prophetic quote obligated us to kill all kinds of extremist people.

This just a systematic approach of killing dissidentspic.twitter.com/7aIY96GqMI

— د. عبدالله العودة (@aalodah) April 28, 2021