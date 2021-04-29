رسميًا: برشلونة يحدد موعد عودة جماهيره إلى مدرجات ملعب “الكامب نو”

بعد أن توقف عشاقه ومحبيه عن مشاهدة المباريات وتشجيع فريقهم من على مدرجات ملعب “البلوغرانا” بسبب تفشي وباء فيروس كورونا الذي يجوب أرجاء دول العالم. والاكتفاء بمشاهدتها من داخل بيوتهم عبر شاشات التلفاز.

RadioCAT | رغم حديث الحكومة عن إمكانية عودة الجماهير إلا أن وزارة الصحة ليست على علم بالخبر لحد اللحظة. ▪️نادي برشلونة مستعد من أجل استقبال نسبة 25% من الجماهير. pic.twitter.com/Oh45dldZmo — FCB World (@FCBW_A7) April 27, 2021

لتقرر إدارة الفريق بشكل نهائي عن تحديد عودة الجماهير إلى الملعب بعد انقطاع طويل. في منتصف شهر مايو/ آيار القادم.

برشلونة وملعب الكامب نو

وقد كشفت صحيفة “Ara” الإسبانية، أنه من المتوقع سيتم السماح لتواجد نحو 25 ألف مشجع. لحضور قمة الديربي بين فريق برشلونة “الكتالوني” أمام جاره متصدر “الليغا” فريق أتلتيكو مدريد “البلانكوس” في الدوري الإسباني.

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في إطار منافسات الأسبوع ال35 من دوري الدرجة الممتازة الإسباني. والمقرر موعدها في الثامن من شهر/ آيار المقبل.

رؤية الثنائي الذهبي سويا مجددا ليست مستحيلة ✨🔵🔴 📰 صحيفة موندو ديبورتيفو: نيمار يريد العودة لـ برشلونة، النجم البرازيلي مازال مهووس باللعب بجوار ميسي مرة أخرى وان لم يتمكن من ذلك، فسيقنعه باللعب معه في باريس pic.twitter.com/OwFAPisvFS — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) April 28, 2021

وأردفت الصحيفة، قائلة: ” هناك بعض الشروط التي وضعت للسماح بتواجد المشجعين في مباراة قمة الدوري الإسباني بين فريق أتلتيكو مدريد ومنافسه المستضيف لتلك المواجهة النارية فريق برشلونة.

شروط برشلونة لحضور المشجعين

وبينت الصحيفة الإسبانية، أن إدارة برشلونة ستضع عدد من الشروط على المشجعين من أجل حضور المباراة وفق لإجراءات الوقاية والسلامة من وباء فيروس كورونا.

وقد تمثلت تلك الإجراءات في توزيع المقاعد بشكل متباعد داخل مدرجات ملعب الكامب نو، كما أن توزيع التذاكر لحضور المباراة سيكون بنظام القرعة على الأعضاء.

AS | الهدف, كامب نو ▪️ سيلعب أتلتيكو في الدوري ضد برشلونة وسيكون الفوز فقط هو ما يستحق العناء ▪️ يناشد سيميوني "القوة العقلية" لفريقه pic.twitter.com/PsJnR8PXv5 — FCB World (@FCBW_A7) April 28, 2021

فيما سيتم استخدام نظام التدوير فيها لتلك القرعة، حيث لا يحصل نفس المشجع على تذاكر لحضور مباراتين متتالين داخل ملعب الفريق الكتالوني الإسباني “الكامب نو” وفق تلك التعليمات.

برشلونة والعين على الليغا

ويطمح فريق برشلونة الإسباني الذي يقدم المستوى الجديد بعد خروجه من الانتكاسة والأزمة التي مر بها النادي، والتي أثرت بشكل سلبي على استقرار اللاعبين داخل أرضية المعلب في مواجهة المنافسين بداية الموسم الجاري.

ليعود من جديد بعد انتخاب الرئيس الجديد خوان لابورتا. مواصلة سكة الانتصارات في منافسات الليغا الإسبانية. كان أخرها تحقيق الفوز خارج قواعده على منافسه خيتافي بخماسية ثمينة مقابل هدفين.

برشلونة والتربع على الصدارة

كما سيلتقي فريق برشلونة مساء اليوم الخميس أمام منافسه غرناطة. الذي حقق الفوز عليه في مواجهة الذهاب من الدور الأول من الدوري الإسباني بأربع أهداف نظيفة دون رد.

وفي حال فوز فريق برشلونة الإسباني في مواجهة اليوم أمام غرناطة. سيتخطى المنافسين الكبار الثلاثة وينتزع صدارة ترتيب الدوري الإسباني من جديد بشكل مؤقت، وسط المنافسة القوية من فريق ريال مدريد وإشبيلية وأتلتيكو مدريد.

برشلونة والتتويج بلقب كأس إسبانيا

وقد حقق فريق برشلونة أول الألقاب خلال منافسات الموسم الجاري2020-2021. بعد فوز في مباراة القمة أمام فريق أتلتيك بيلباو بأربع أهداف نظيفة دون رد، في المباراة النهائية على لقب كأس ملك إسبانيا.

الدوري الإسباني

كما ويتربع على صدارة ترتيب الدوري الإسباني فريق أتلتيكو مدريد برصيد 73 نقطة. يليه في وصافة الترتيب فريق ريال مدريد برصيد 71 نقطة.

برشلونة وإشبيلية والترتيب

بينما جاء فريق برشلونة الإسباني يحتل بالمركز الثالث برصيد 71 نقطة متساويًا مع غريمه التقليدي ريال مدريد. أما في المركز الرابع جاء فريق إشبيلية برصيد 70 نقطة.

أما في المركز الخامس جاء فريق ريال سوسيداد برصيد 53 نقطة، بفارق ثلاثة نقاط عن فريق ريال بتيس برصيد 50 نقطة في المركز السادس. وبفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركز السابع من الترتيب فريق فياريال برصيد 49 نقطة.

بعثة نادي غرناطة متجهة نحو المطار من اجل السفر إلى برشلونة … ✈️ pic.twitter.com/g0r01gy51t — InCampNou (@InCampNou) April 29, 2021

فيما جاء في المركز الثامن فريق غرناطة برصيد 42 نقطة، بينما جاء فريق سيلتا فيغو برصيد 41 نقطة في المركز التاسع من الترتيب. متساويًا في عدد النقاط مع أتلتيك بيلباو في عاشر ترتيب الدوري الإسباني.

هدافي الدوري الإسباني

كما ويحتل صدارة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم 2020-2021، اللاعب الأرجنتيني في صفوف فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي برصيد 25 هدفاً.

كريم بنزيما ووصافة الترتيب

فيما جاء في وصافة الترتيب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني برصيد 21 هدفًا، بفارق هدفين عن المتصدر ليونيل ميسي.

بينما جاء الإسباني في ثالث الترتيب الإسباني جيرارد مورينو لاعب فريق فياريال برصيد 20 هدفًا. بفارق هدف وحيد عن صاحب المركز الرابع اللاعب الأوروغواياني لويس سواريز الذي يحتل المركز الرابع برصيد 19 هدفًا.

😳 البارسا لم يتصدر الليغا منذ 312 يوما، منذ 21 يونيو عام 2020، لم يعرف طعم الصدارة. يوم الخميس يمكن ان يقفز فريق كومان للمركز الأول، في حال الفوز على غرناطة على أرض الكامب نو. pic.twitter.com/5aAemeMsOd — InCampNou (@InCampNou) April 26, 2021

كما وجاء المهاجم المغربي يوسف النصيري في صفوف فريق إشبيلية في المركز الخامس من الترتيب برصيد 17 هدفًا. في إطار منافسات الدوري الإسباني الموسم الجاري 2020-2021.

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