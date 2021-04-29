“عيب ميصحش” رامز جلال يتحرش بسمية الخشاب.. شاهد ما حدث في الحلقة الـ17

وقعت الفنانة المصرية سمية الخشاب اليوم، الخميس، ضحية الحلقة ال17 لبرنامج المقالب الرمضاني الخاص برامز جلال هذا العام “رامز عقله طار”، داخل مدينة الملاهي الكبرى بالعاصمة السعودية الرياض برعاية هيئة الترفيه.

رامز جلال يتحرش بسمية الخشاب

وبدأ رامز جلال، في السخرية من سمية الخشاب وملابسها أثناء استقبالها، كعادته مع معظم الضيوف.

وظهر رامز أيضا وهو يقوم بأفعال غير لائقة مع سمية الخشاب في فقرة “الرصاص المطاطي”، حيث تعمد استهداف مؤخرتها بالرصاص.

مما دفع سمية الخشاب للغضب والرد قائلة:”بنضرب في خلفيتي.. عيب ميصحش”

وارتدت سمية سويت شيرت باللون البينك، ونسقت معه توب باللون الأسود مع بنطلون بنفس اللون وحذاء باللون الأبيض.

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وكعادته، سخر رامز من إطلالتها لحظة استقبالها، قائلًا:”ماشاء الله سيدة الفجل العربي” و”ايه يا سوسو اللبس دة” و”ايه تسريحة الشعر دي” و “ايه لون الشعر دة”.

هذا وأجابت الفنانة سمية الخشاب بصراحة وجرأة شديدة على سؤال الفنان حسن عسيري، خلال برنامج “رامز عقله طار”: هل استخدمتِ أي أسلحة قبل ذلك؟.

وقالت الفنانة سمية الخشاب: “استخدمت أسلحتي الفتاكة”، ليعقب الفنان رامز جلال: “واحنا هنلعب معاكى المساكة”.

وعن لعبة الثور علقت سمية الخشاب: “عندي مشكلة في الأذن الوسطي وكويس انى متوفقتش مع الثور”، ليعقب رامز جلال: “هو كان هيتجوزك”.

وأشارت سمية الخشاب إلي أن أكثر الحيوانات التي تحبها هي الثعابين.

وانهارت الخشاب، خلال تواجدها في كبسولة “الهوب دروب”، وهي إحدى الألعاب التي يستخدمها رامز في المقلب.

وعقب فتح باب الكبسولة، قفزت الفنانة سمية الخشاب مسرعة لتهبط في حمام سباحة، ومن خلفها رامز جلال.

وبعد خروجها من حمام السباحة من أجل النجاة بحياتها؛ دخلت سمية في صدمة عقب اكتشافها أنها وقعت ضحية لرامز جلال في برنامج “رامز عقله طار”.

من هي سمية الخشاب؟

ويشار إلى أن الفنانة سمية الخشاب من مواليد محافظة الإسكندرية 20 أكتوبر. وتخرجت من كلية التجارة جامعة الإسكندرية عام 1987.

وقبل دخولها عالم التمثيل كانت سمية تبحث عن فرصة لتقديم عدد من الأغاني، لكن نصحها الفنان صلاح السعدني بالتركيز في التمثيل وتأجيل خطوة الغناء.

هذا وبدأت الخشاب مشوارها الفني بعدد من الأدوار الصغيرة في عدة مسلسلات، منها “الحساب” مع صلاح السعدني، و”اللعب في المضمون” مع يوسف شعبان وهالة صدقي.

وتعتبر مشاركتها في مسلسل “الحاج متولي” مع الفنان نور الشريف عام 2001 بداية انطلاقتها الحقيقية.

كما ظهرت سمية مؤخرا وهي تحمل ثعبانا ضخمًا على ظهرها، خلال تواجدها في دبي، وعلقت عبر حسابها على إنستجرام: “تقيل يا جماعة.. مش خايفة منه بس هو تقيل”.

زيجات سمية الخشاب

وتزوجت “سمية” 5 مرات، حيث أعلنت في برنامج “100 سؤال” مع الإعلامية راغدة شلهوب، أنها تزوجت 3 مرات، وعند زواجها الأول كان عمرها 23 سنة.

وبعدها صرحت خلال برنامج “الليلة دي”، المذاع على قناة “CBC”، أنها تزوجت للمرة الرابعة من كابتن طيار، وكان زواجها الأخير من الفنان أحمد سعد الذي انفصلت عنه.

ومن بين هوايات سمية الخشاب تصميم الملابس، حيث تقوم بتصميم أغلب الفساتين التي ترتديها في المناسبات.

ويشار إلى أن “سمية” لمعت في عدد من الأدوار السينمائية، مثل “خيانة مشروعة” مع الفنان هاني سلامة، و”حين ميسرة” مع الفنان عمرو سعد، و”الريس عمر حرب” مع الفنان خالد صالح والفنانة غادة عبد الرازق.

أزمة سمية الخشاب وأحمد سعد

كما دخلت في أزمة كبيرة مع طليقها الأخير، المطرب أحمد سعد، واتهمته بضربها، مما اضطرها لاستئصال الطحال، وتحدثت عن ذلك في أكثر من برنامج.

وقضت محكمة أسرة سيدي جابر في الإسكندرية لصالح الفنانة سمية الخشاب في الدعوى المقامة منها ضد طليقها الفنان أحمد سعد للحصول على مؤخر الصداق.

وألزمته المحكمة بسداد مبلغ 500 ألف جنيه مؤخر الصداق، مع إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة في الدعوى التي حملت رقم 2241 لسنة 2019.

وتشارك سمية الخشاب في دراما رمضان 2021 بمسلسل “موسى” أمام الفنان محمد رمضان.

انهيار كريم عفيفي في كبسولة “رامز عقله طار”

ووقع الفنان الكوميدي كريم عفيفي أمس، الأربعاء، ضحية الحلقة الـ16 لبرنامج المقالب الرمضاني الخاص برامز جلال هذا العام “رامز عقله طار”، داخل مدينة الملاهي الكبرى بالعاصمة السعودية الرياض برعاية هيئة الترفيه.

كريم عفيفي ضحية رامز عقله طار

وبدأ رامز جلال، في السخرية من كريم عفيفي وملابسه أثناء استقباله، كعادته مع معظم الضيوف.

واستقبل كريم في البداية المطرب الخليجي حسن عيسري، وبدأ في إقناعه بأن حضوره من أجل افتتاح الملاهي الترفيهية خلال احتفالية موسم الرياض 2021.

ودخل “كريم عفيفي” في مغامرة مسلية في لعبة “بينت بول”، واختبأ رامز؛ ليضرب كريم بالبندقية دون أن يلاحظه.

ورد “كريم”، قائلًا: ” الرصاص خلص، والبتاعه دي بتوجع أوي وبتلسع جدًا”.

وسخر رامز جلال من كريم عفيفي وتوعد له خلال الحلقة قائلا: “دة منظر فنان جاي يفتتح ملاهي دة جاي يفتح مقلة لب، واية الشعر دة يا كريم دانتا هتشوف مقلب جامد”.

ويواصل النجم رامز جلال تقديم مُغامراته السنوية من خلال مقالبه، ويُقدم هذا العام برنامج “رامز عقله طار”، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، ومن هنا ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠضيف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.

وفي البرنامج يستدرج الضيف كل من الفنان السعودي حسن عسيري والإعلامية سارة مراد.

ويبدأ “عسيري” في جولة مع الفنان داخل إحدى مدن الملاهي السعودية التي تحمل اسم “Buzz Land”.

ويبدأ الضيف بلعب بعض الألعاب للتسلية، ثم يأتي دور “مراد” التي تجمع الضيف بإحد الجمهور وهو رامز جلال الذي يتخفى في زي “هندي”، بعدما تقنع الضيف أنه اختيار عشوائي.

وبعدها يدخل الضيف بصحبة رامز إحدى المركبات في الملاهي التي يتم رفعها بشكل كبير بضيف مع استمرارها في الاهتزاز.

ويبدأ المقلب باستمرار تحرك المركبة بشكل عشوائي على ارتفاع ضخم بشكل يرعب الضيف.

ويستمر رامز في مضايقته من خلال رش روائح كريهة وضربه وفتح أنبوبة الحرائق، إلى أن يفتح المركبة ويُلقى بالضيف في الماء.

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