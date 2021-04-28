مانشستر يونايتد يرحب بعودة رونالدو ولكن بشرط معقد!

كشفت صحفية إيطالية، عن ترحيب إدارة مانشستر يونايتد بفكرة عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 36 عامًا، إلى صفوف فريق الشياطين الحمر. والبدء في مفاوضات مع إدارة ناديه يوفنتوس الإيطالي بشأن التعاقد مع اللاعب.

شرط مانشستر يونايتد لقدوم رونالدو

وأفادت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، بأن إدارة مانشستر يونايتد لا تمانع بفكرة عودة رونالدو إلى الفريق، لكن بشرط وحيد.

وهو قيام الأخير بالتنازل عن نسبة كبيرة من راتبه الضخم الذي يتقاضاه مع فريق يوفنتوس “السيدة العجوز”.

وجاء شرط مانشستر يونايتد من أجل عودة رونالدو إلى الشياطين الحمر، نظرًا لعدم وجود منافس في الصفقة على انضمامه والاستفادة من خدمات اللاعب المحطم للأرقام القياسية في عالم الكرة المستديرة.

النوادي الأوروبية و رونالدو

وأضافت الصحيفة، بأن وكيل أعمال اللاعب رونالدو ” جورجي مينديز”. قد عرض خدمات اللاعب على العديد من الأندية في القارة الأوروبية القارة على تحمل راتبه دون استجابة.

وكان من أبرز تلك النوادي باريس سان جيرمان وريال مدريد اللذان لم يظهران أي اهتمام بشأن التعاقد مع الدون كريستسانو رونالدو.

بحسب لاغازيتا // نادي مانشستر يونايتد اتصل بخورخي مينديز لمناقشة احتمال عودة ( كريستيانو رونالدو ) في هذا الصيف إلى أولد ترافورد 🔥🔥🚨🚨 pic.twitter.com/kp9YRtvQ2B — أخبار الكرة العالمية (@ReNgo_Sport) April 23, 2021

فيما استجابة فريقه القديم مانشستر يونايتد للتعاقد، ولكنهم اشترطوا عليه دفع 50% من راتبه الحالي. والذي يقدر نحو 30 مليون يورو الخالية من الضرائب.

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كما وكشفت تقارير إيطالية الأسبوع الماضي، أن اللاعب رونالدو مستعد لتخفيض راتبه من أجل العودة إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الفترة القادمة. بعد رفض ريال مدريد فكرة عودة اللاعب إلى صفوفها من جديد.

رونالدو والاتصالات مع مانشستر يونايتد

وأفادت الصحيفة الإيطالية، أن اتصالات قد أجريت بين وكيل أعمال اللاعب “خورخي مينديز” وإدارة مانشستر يونايتد. من أجل عودة النجم البرتغالي إلى الفريق. خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

رونالدو وتخفيض راتبه

كما وأردفت الصحيفة، أن كريستيانو رونالدو مستعد لخفض راتبه المقدر 31 مليون يورو سنويًا. من أجل العودة إلى فريق مانشستر يونايتد “الشياطين الحمر”. ولكن بشرط ألا يقل راتبه الجديد عن 20 مليون يورو.

غازيتا ديلّو سبورت |

منح كريستيانو رونالدو "تفويضًا" لوكيل أعماله، خورخي مينديز ، لـ "اختبار الوضع" مع مانشستر يونايتد لأنها "فكرة رومانسية" إنهاء مسيرته في أولد ترافورد. pic.twitter.com/FCHoNTN5cc — شبكة مانشستر يونايتد (@MUFC_NET_) April 23, 2021

وأضافت الصحيفة، ” يوفنتوس لا يمانع في التخلي عن رونالدو قبل عام من نهاية عقده. الذي سينتهي في صيف عام 2023″.

مدرب اليونايتد والتأييد بالعودة

كما وأشارت الصحيفة، أن المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد ” غونار سولشاير”. من أكثر المؤيدين بعودة النجم البرتغالي رونالدو إلى صفوف الفريق الإنجليزي.

بيريز ورفض عودة رونالدو

وقد صرح رئيس ريال مدريد الإسباني “فلورنتينو بيريز”. بعد التقارير الصحفية التي نشرت عبر وسائل الاعلام المختلفة.

عن رغبة اللاعب في العودة إلى ريال مدريد. بقوله: ” لا أفكر في رغبة عودة رونالدو مرة أخرى إلى فريق ريال مدريد الإسباني”.

فكرة عودة رونالدو

كما وأكدت الصحيفة ماركا الإسبانية في وقت سابق، بأن إدارة ريال مدريد “الملكي” ترفض فكرة عودة اللاعب كريستيانو رونالدو إلى صفوف فريقها مرة أخرى. بعد بيعه إلى نادي يوفنتوس الإيطالي. خلال الانتقالات الصيفية القادمة.

كريستيانو رونالدو عبر تويتر 🗣 💬"يتحقق النجاح عندما تكون أحلامك أكبر من أعذارك" pic.twitter.com/ysDWknGCOc — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) April 27, 2021

وبينت الصحيفة، أن إدارة فريق ريال مدريد يضع في أولوياته لضم مهاجمين من الشباب مثل النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي لعب في صفوف فريق باريس سان جيرمان 22 عاماً.

إلى جانب اهتمامها بالتعاقد مع اللاعب النرويجي هالاند هداف فريق بوروسيا دورتموند الألماني 20 عاماً. من أجل التعاقد معهم خلال الفترة القادمة.

الموسم كارثي لرونالدو

ويمر فريق يوفنتوس الإيطالي. موسم كارثي خلا الموسم الجاري. بعد وداعه مسابقة دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16 على يد بورتو البرتغالي.

وسط تراجع الفريق في الدوري الإيطالي وابتعاده عن المتصدر “الانتر ميلان”. كما أن خسارته أمام فريق “بينفينتو”. مما صعب عليه العودة والمنافسة على لقب الدوري “الكالتشيو” الموسم الجاري 2020-2021م.

رونالدو وهدافي الدوري الإيطالي

ويتربع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صدارة ترتيب “الكالتشيو” الإيطالي مع فريق يوفنتوس برصيد 25 هدفًا.

وقد جاء في وصافة ترتيب هدافي الدوري بالمركز الثاني المهاجم البلجيكي في فريق المتصدر الانتر ميلان برصيد 21 هدفًا.

🚨🚨🚨 Gazzetta | 🚸 لاعب اليوفي #كريستيانو_رونالدو طلب من وكيل أعماله مينديز إيجاد حل أو منفذ للخروج من يوفنتوس بأسرع وقت pic.twitter.com/iax9CecUvp — دنيا الرياضة (@2mFsZIumzzgGSL5) April 23, 2021

أما في ثالث الترتيب جاء اللاعب لويس مورييل في فريق أتالانتا برصيد 18 هدفًا. وفي المركز الرابع جاء اللاعب سيمي في فريق كروتوني برصيد 17 هدفًا.

بينما في المركز الخامس من الترتيب جاء اللاعب تشيرو إيموبيلي في فريق لاتسيو برصيد 16 هدفًا خلال منافسات الدوري “الكالتشيو” الموسم الجاري.

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