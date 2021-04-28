“شاهد” يوسف الشريف والحلقة الأولى من “كوفيد25”.. فيروس جديد ضحاياه يتحولون لكائنات مخيفة

تصدر اسم الفنان المصري يوسف الشريف ومسلسله الرمضاني “كوفيد25″، محركات البحث ومواقع التواصل رغم عرض الحلقة الأولى من المسلسل فقط اليوم، حتى أنه تحول لتريند قبل عرض الحلقة.

يوسف الشريف كوفيد 25

هذا وشهدت الحلقة الأولى من مسلسل “كوفيد٢٥ “، أحداثا عديدة في العمل الذي يتم عرضه على شاشة قناة “الحياة”، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساء.

وبدأت الحلقة بظهور يوسف الشريف الذي يجسد شخصية “الدكتور ياسين” على البحر، وهو يتحدث في فيديو لايف مع متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن انتشار فيروس مخيف بين الناس يظهر من تصرفاتهم.

ويخبر يوسف الشريف متابعيه في”اللايف”، بانتشار فيديوهات غريبة مشيرا إلى أن أصحاب هذه الفيديوهات تقريبا بيعانوا من خلل في الأعصاب وذهول.

وتابع:””أنا شاكك إن فيه فيروس منتشر، يؤدي إلى شلل تام للجهاز العصبي، ومحدش فاهم حاجة”.

بعدها وفجأة يجد “الدكتور ياسين” يوسف الشريف فتاة تصرخ، وعندما ينظر خلفه، يصلب بفزع لوجود شخص يحاول الانتحار والغرق في البحر، فينقذه.

هل المخدرات هي السبب الأول

واستبعد الدكتور ياسين، أن يكون تناول المخدرات السبب، بدليل أن هناك أطفالا وكبارا فى السن يعانون من هذا المرض، وفى أثناء الحديث إلى متابعيه يفاجئ بشخص من خلفه يسير إلى داخل البحر، ثم يقوم مسرعا فى محاولة لإنقاذه.

وحاول البعض التشكيك فى الحدث خلال البث المباشر، إلا أنه ظهرت حالة ثانية لشخص يجلس على البحر ويردد عبارة “محدش بياخد أكتر من نصيبه” إلا أن الدكتور ياسين لم يلاحظ ما حدث وظن أن الموقف الأول مجرد حادث غرق.

وفى مشهد آخر ظهر ادوارد، وهو يشرح لعدد من الأطباء، مرض شخص يعانى من عدة مشاكل ولم ينم منذ 3 أيام، ولا يستطيع سماع أحد بجانبه، ونصح الأطباء بالاتصال بالدكتور ياسين المصرى لمعرفة سبب هذا الأمر.

وظهرت خلال الأحداث أيتن عامر طليقة يوسف الشريف بصحبة ابنتها، حيث أكد لها أن السبب وراء ما يحدث هو فيروس غامض، وانتهى الحوار بينهما بمشادة كلامية بسبب العناية بأطفالهما.

وشاهد الدكتور ياسين، مقطع فيديو يظهر شخصا ألقى بنفسه من أعلى برج القاهرة، ومقطع فيديو آخر لفتاة تقوم “بكوى لسانها”، ومجموعة كبيرة من الفيديوهات لأشخاص يقومون بأشياء غريبة.

وحاول ادوارد، التشكيك فى حديث الدكتور ياسين المصرى، فى أثناء كلامه مع والدته، بعدما عاتبته على الزواج من طليقة ياسين.

يوسف الشريف طبيب جراحه

ويعمل الدكتور “ياسين” يوسف الشريف كطبيب جراحة، وزوجته بالعمل تجسدها الفنانة آيتن عامر التي تعمل صحفية.

كما يلوح”الدكتور ياسين” من خلال فيديوهاته، بانتشار فيروس شرس أقوى من “كوفيد ١٨”، وضحاياه يتحولون لكائنات مخيفة، ويرددون نفس الكلام والعبارات في حديثهم.

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وتكشف الحلقة من خلال حديث “الدكتور ياسين” عن إنتاج لقاح لفيروس غير موجود، وأن هناك ٨ فروع في العالم للشركة التي يعمل فيها تقوم بإنتاج هذا اللقاح، ويتم تصديره للخارج.

كما يوجه يوسف الشريف حديثه لمدير الشركة التي يعمل فيها:”إزاي كنتوا متأكدين إن فيه فيروس هينتشر وتصنعوا فيروس مميت، وتصرفوا الملايين دي إلا إذا كنتوا متأكدين إن فلوسكم دي هترجع أضعاف أضعاف أضعاف.”

واضاف:”انتوا بتصنعوا انفلونزا مهجنة تنتشر بسرعة عشان تكسبوا أكتر والموضوع خلاص كدا “.

وتفاجئ ياسين بحالة وفاة داخل مستشفى، حيث أصيبت ممرضة بالفيروس، وهاجمت مريض بحقنة مما تسبب فى وفاته فى الحال، وتسائل ياسين عن سبب إصابة الممرضة بالمرض.

ويخوض الفنان يوسف الشريف السباق الدرامي الرمضاني لعام 2021، بمسلسل “كوفيد 25” والذي يُعرض في 15 حلقة فقط،.

كوفيد 25 يحاكي تطور وباء كورونا

ويحاكي مسلسل “كوفيد25” تطور وباء كورونا من خلال قصة خيالية ودراما اجتماعية تجمع بين المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق.

المسلسل بطولة النجوم: يوسف الشريف، أحمد صلاح حسني، آيتن عامر، إدوارد، إيناس كامل، راندا البحيري، ميدو عادل، أمير صلاح الدين، ميرنا نور الدين، ديانا هشام، إسلام جمال، زكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم، سيناريو وحوار إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال.

وانتهت الحلقة الأولى، بظهور ليلى ابنة الدكتور ياسين، وهى تجلس فى منزل راندا البحيرى بعد أن تركها والدها للذهاب إلى المستشفى، بينما يقف زوج راندا البحيرى المصاب هو الآخر بالفيروس ممسكا بسكين.

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