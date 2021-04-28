موعد مباراة برشلونة ضد غرناطة والقنوات الناقلة في الدوري الإسباني

من المقرر أن يلتقي فريق برشلونة الإسباني نظيره الضيف غرناطة مساء يوم الخميس، في مباراة الجولة ال33 من منافسات الدوري الممتاز على ملعب “الكامبنو”.

موعد مباراة برشلونة وغرناطة

وسيتقابل فريق برشلونة “الكتالوني” على ميدانه أمام منافسه غرناطة في مباراة مهمة وقوية بين كلا الفريقين.

عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”. فلسطين. الأردن. اليمن. العراق. لبنان. قطر. الكويت. البحرين.

بينما ستكون في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”. السودان. ليبيا. فيما ستكون عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات. عمان.

القنوات الناقلة للمواجهة المرتقبة

وستبث المباراة بين فريق برشلونة وغرناطة كالعادة على شبكة قنوات ” بي أن سبوت” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري للمباريات الدوري الإسباني هذا الموسم.

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وستنقل عبر قناة “beIN Sports HD 1” بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013. وبمعدل ترميز 27500. واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK. ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على مباراة برشلونة وغرناطة

وسيعلق على مجريات اللقاء بين برشلونة وغرناطة، المعلق الرياضي التونسي رؤوف خليف. عبر شبكة قنوات “بين سبورت” الرياضية القطرية.

تشكيلة فريق برشلونة

وسيلعب المدرب الهولندي رونالد كومان 57 عاماً بتشكيلة أساسية أمام منافسه غرناطة في مباراة مهمة للفريق الكتالوني، في حراسة الألماني تير شتيغن.

بينما سيكون في خط دفاع كلاً من: الإسباني جوردي ألبا، واللاعب الفرنسي كليمون لونجليه، والأوروغواياني رونالد أراخو، سيرجينو دست. جيرار بيكيه.

⚽ المباراة المقبلة: 🔥 برشلونة 🆚 غرناطة ⏲️ مساء الخميس في الأوقات التالية:

⏰5:00🇲🇦🇲🇷

⏰6:00🇩🇿🇹🇳

⏰7:00🇪🇸🇱🇾🇪🇬🇸🇩

⏰8:00🇸🇦🇱🇧🇵🇸🇸🇾🇯🇴🇮🇶🇰🇼🇶🇦🇧🇭🇾🇪🇸🇴

⏰9:00🇦🇪🇴🇲 pic.twitter.com/OAJzkbN2n8 — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) April 26, 2021

أما في مركز خط الوسط سيلعب كلاً من: اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش، والهولندي فرينكي دي يونج.

وسيعتمد في خط هجوم الفريق كلاً من اللاعبين، الدنماركي مارتين برايثوايت، والفرنسي أنطوان جريزمان، ومواطنه عثمان ديمبيلي، إلى جانب مشاركة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

معنويات فريق برشلونة قبيل المواجهة

ويدخل فريق برشلونة الإسباني المباراة في معنويات إيجابية يحققها الفريق بعد التتويج بلقب كأس ملك إسبانيا لهذا الموسم.

بالإضافة إلى سكة الانتصارات التي يستمر بها الفريق الكتالوني في الدوري الإسباني، كان أخرها تحقيق الانتصار على فريق خيتافي بخمس أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد.

⚽ هدف اليوم ⚽️ ⚡️تشافي 🆚 غرناطة 🎯 pic.twitter.com/CH2sTWT2RO — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) April 28, 2021

وقد تغلب فريق برشلونة في مباراة الذهاب من الدور الأول في الدوري “الليغا”. على منافسه بأربع أهداف دون مقابل.

ترتيب الدوري الإسباني

كما ويتربع على صدارة ترتيب الدوري الإسباني من جديد فريق أتلتيكو مدريد بعد فوزه الأخير ويسكا برصيد 73 نقطة. يليه في وصافة الترتيب فريق ريال مدريد برصيد 71 نقطة.

برشلونة وإشبيلية والترتيب

بينما جاء فريق برشلونة الإسباني يحتل بالمركز الثالث برصيد 71 نقطة متساويًا مع غريمه التقليدي ريال مدريد. أما في المركز الرابع جاء فريق إشبيلية برصيد 70 نقطة.

أما في المركز الخامس جاء فريق ريال سوسيداد برصيد 53 نقطة، بفارق ثلاثة نقاط عن فريق ريال بتيس برصيد 50 نقطة في المركز السادس. وبفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركز السابع من الترتيب فريق فياريال برصيد 49 نقطة.

فيما جاء في المركز الثامن فريق غرناطة برصيد 42 نقطة، بينما جاء فريق سيلتا فيغو برصيد 41 نقطة في المركز التاسع من الترتيب. متساويًا في عدد النقاط مع أتلتيك بيلباو في عاشر ترتيب الدوري الإسباني.

هدافي الدوري الإسباني

كما ويحتل صدارة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم 2020-2021، اللاعب الأرجنتيني في صفوف فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي برصيد 25 هدفاً.

كريم بنزيما ووصافة الترتيب

فيما جاء في وصافة الترتيب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني برصيد 21 هدفًا، بفارق هدفين عن المتصدر ليونيل ميسي.

بينما جاء الإسباني في ثالث الترتيب الإسباني جيرارد مورينو لاعب فريق فياريال برصيد 20 هدفًا. بفارق هدف وحيد عن صاحب المركز الرابع اللاعب الأوروغواياني لويس سواريز الذي يحتل المركز الرابع برصيد 19 هدفًا.

كما وجاء المهاجم المغربي يوسف النصيري في صفوف فريق إشبيلية في المركز الخامس من الترتيب برصيد 17 هدفًا. في إطار منافسات الدوري الإسباني الموسم الجاري 2020-2021.

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