مي العيدان تكشف سر استبعاد هيا الشعيبي عن شاشة رمضان: أوامر عليا من هذه الدولة!

كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان سبب عدم تلقي مواطنتها الفنانة هيا الشعيبي عروضا كالعادة لتقديم برامج في رمضان.

إساءة هيا الشعيبي للسعودية سبب غيابها

ولمحت مي العيدان خلال برنامجها “كشف حساب” عبر قناة “سكوب”، إلى أن السبب، هو إساءة الشعيبي للسعودية عند وفاة أمير الكويت صباح الأحمد.

ونصحت مي العيدان، هيا بأن تعتذر للسعودية، وقالت: “إنتي وقفتي دراميا وما اشتغلتي بسبب نغزاتك التي رميتي بها السعودية، والذين تحسسوا من كلامك، وتحديدا يوم وفاة الأمير صباح الأحمد، طلعت قرارات عرفية من داخل السعودية لا نريد الشعيبي“.

وأضافت ”العيدان“: “الشعب السعودي غضب وإنتي استعجلتي وحطيتي صور لكل أمراء وشيوخ الخليج وملوكها.. وحطيتي صورة لأمير قطر وقلتي هو الوحيد اللي جاء لنا، ونسيتي إنه العزاء أول يوم يقتصر على الأسرة وثاني يوم الكل الكرة الأرضية كانت موجودة لتقديم واجب العزاء“.

مي العيدان تنصح هيا الشعيبي: اعتذري

وتابعت مي العيدان: “صار غضب والإنسان يخطئ وما في إنسان ما يخطئ، بس الشاطر هو اللي يصلح الغلط اللي عمله، وإنتي المفروض تطلعي وتعتذري للشعب والحكومة السعودية وقولي أنا استعجلت في الحكم وأنا بنتكم وحقكم علي“.

واختتمت مي العيدان حديثها بتأكيد النصيحة على هيا قائلة: “هيا عدلي الأمور، الكبر ما يكون بالغلط، فاعتذري هذه نصيحة، وأنا بيني وبينك خصومة بسبب انك شتمتي أمي في عام 2015 وأنا عمري ما أسامح حد غلط في أهلي خاصة أمي“.

وكانت هيا الشعيبي قد تحدثت عن سرّ غيابها عن الشاشة في الموسم الدرامي لشهر رمضان الحالي 2021، وقالت إن البعض ابتعد عن تقديم عروض لها دون أن تعرف السبب.

سر غياب هيا الشعيبي عن شاشة رمضان

وقالت الشعيبي حينها في مقابلة تلفزيونية إن الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعيّ يسألها عن سبب غيابها عنهم وهي لا تعرف سبب عدم تلقيها عروضا كالعادة لتقديم برامج في رمضان.

وذكرت أنها لا تحب مطلقا أن تطرق الأبواب لتسأل عن سبب عدم الاستعانة بها أو استبدالها بغيرها.

وأضافت الممثلة الكويتية أنها ستظل موجودة مع محبيها من خلال صفحاتها على مواقع التواصل المختلفة ولن تغيب.

ورجح الجمهور حينها أن السبب في ذلك، هو أزمة الفيديو الإباحي الذي نشرته هيا عبر تطبيق “سناب شات” على مواقع التواصل الاجتماعي.

مي العيدان تستفز السعوديين

وسبق أن لمحت مي العيدان أيضاً أن أزمة الفيديو الإباحي ملفقة لهيا الشعيبي بسبب السعودية.

جاء ذلك بعدما نشرت “العيدان” صورة “الشعيبي” على انستغرام. وأرفقتها بتعليق: “الله يفك عوقك و يرجعك لعيالك وتتعلمين مره ثانيه لا تدخلين أشياء اكبر منك منها السياسه و السعوديه خط توقفين عنده”.

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وأبدى مغرّدون سعوديون حينها غضبهم من ذكر مي العيدان السعودية في تغريدتها، وقالوا إنّ قضية هيا ليست مع السعودية.

كما تداولت حسابات بمواقع التواصل الاجتماعيّ حينها أنباء عن صدور أوامر للقنوات السعودية بعدم التعاقد مع اي عمل تلفزيوني يتضمن وجود الشعيبي .

خاص / صدور اوامر للقنوات السعودية بعدم التعاقد مع اي عمل تلفزيوني يتضمن وجود الممثلة هيا الشعيبي . pic.twitter.com/EqfmYKyxWq — 🇰🇼 ن (@GucciaH) October 5, 2020

وجاءت تلك لأنباء في حينها، أعقاب الهجوم الواسع الذي تعرضت له هيا الشعيبي والاتهامات التي طالتها بالإساءة للسعودية والإمارات. بعد إشادتها بمشاركة أمير قطر تميم بن حمد في جنازة أمير الكويت الراحل صباح الأحمد الصباح.

هيا الشعيبي تشكر أمير قطر

ونشرت هيا الشعيبي صورتين عبر “انستغرام”. لأمير قطر تميم بن حمد، وعلقت على الأولى قائلة: “الأمير الوحيد الذي حضر جنازة والدنا يا جعلها تبطي سنينك”.

وعلقت الفنانة على الصورة الثانية قائلة: “يا جعلكم دايم ذخر تميم المجد واخوانه الشيخ جوعان والشيخ خليفة والشيخ جاسم”.

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واعتبر السعوديون أن هيا الشعيبي تقصد ملكهم سلمان بن عبدالعزيز فدشنوا هاشتاغ #هيا_الشعيبي_تسي_لسعوديه، شتموا خلاله الفنانة وعايروها بتكريمها أكثر من مرة في السعودية.

وردت هيا الشعيبي على الهجوم عليها في حينها وقالت وفق مقطع فيديو: “أحب أشكر كل للي عزوني، والنميمة والكلام الزايد لا راح يودي ولا راح يجيب”، مستذكرةً محاسن ومميزات الدول الخليجية.

وأضافت الشعيبي: “نحن في فترة حداد، و والكلام الزايد انتم عارفين اصله، والخليج اهل وربع واخوان وحبايب. أبونا مات وما نبي إلا كلمة الله يرحمك يا يوبه اما النميمة والكلام ما اله داعي”.

الجدير بالذكر أن محكمة الجنايات في الكويت، قررت الامتناع عن عقاب هيا الشعيبي في قضية الفيديو الإباحي، وذكر حساب “أمن ومحاكم” المختص بالأحداث الأمنية والأحكام القضائية في الكويت، أن محكمة الجنايات اكتفت بمصادرة هاتف الممثلة فقط دون معاقبتها.

محكمة الجنايات تمتنع عن عقاب ممثلة نشرت فيديو إباحي في سناب شات مع مصادرة الهاتف pic.twitter.com/jYJLIeCnSc — أمن ومحاكم mediacourt (@mediacourt) April 20, 2021

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