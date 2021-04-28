الطبيب يمنع فيفي عبده من الحركة .. هل قضت الحقنة الخاطئة على أملها بالعودة للرقص!

منع الطبيب الذي أجرى جراحة في العمود الفقري للفنانة المصرية فيفي عبده من الحركة الكثيرة خلال الأسبوعين المقبلين، حتى تتعافى تماما.

وأوضحت فيفي عبده أنها تنفذ تعليمات الطبيب يسري الهواري كما أوصى تماما، لا سيما وأنه سمح لها بالخروج من المستشفى بشرط تنفيذ التعليمات.

وطمأنت فيفي عبده الجمهور على حالتها الصحية بقولها إنها تحسنت في الفترة الراهنة عن الأيام الماضية بشكل كبير.

وكانت فيفي عبده قد تعرضت لأزمة مرضية طوال الفترة الماضية؛ إثر تلقيها ”حقنة خاطئة“ من صيدلي، حيث تلقتها في العصب بدلا من العضل، وهو ما سبب لها مضاعفات شديدة في العمود الفقري وقدمها.

أول ظهور لفيفي عبده بعد العملية

حيث نشرت الإعلامية المصرية بوسي صورا وفيديوهات جديدة لفيفي عبده عبر حسابها الرسمي على “انستجرام”، وهي لا تزال ترقد داخل المستشفى بعد أسبوعين من العملية.

وحرصت بوسي شلبي على تهنئة فيفي بمناسبة عيد ميلادها وأحضرت لها قالب كيك إلى المستشفى، واحتفلت معها رغم مرضها.

وكتبت بوسي: ” عيد ميلاد حبيبتي الغالية فيفي خمسه امواه عليكي يا جمل فيفي في الدنيا عقبال مليون سنه بحبك وترجعي تنوري حياتنا بالطاقه الايجابيه بتعتك عيد ميلاد سعيد يا قمر يافيفي”.

انتقادات لبوسي شلبي بسبب فيفي عبده

وتعرضت بوسي لهجوم وانتقادات لاذعة بسبب إظهارها فيفي بهذا الشكل الذي وصفوه بالمهين، واتهموها بمحاولة الحصول على سبق صحفي على حساب إهانة الآخرين خاصة أن الراقصة المصرية كانت نائمة حين بدأت بوسي بتصويرها.

وجاء في التعليقات: ” انت بتصوريها ليه وهي كدة ايه الفايدة”.

وكتبت أخرى: ” ليه تصوريها؟ شكلها مكنتش عاوزه تتصور بدليل انها نايمة ولا باصة عليكي ليه تعملي كده؟”.

واتهمتها أخرى باستغلال الموقف، وكتبت: ” حرام عليك تستغلين ضعفها حتى تصوريها وتكونين سبق صحفي”.

وكتب آخر: ” بلاش التصوير من فضلك حرام شكلها مش عايزة تتصور اكيد مش حتحب حد يشوفها وهي تعبانه خصوصا انها بتحب تظهر دايما بشكل كويس وفكرة اصلا انها نايمة و تعبانه كدة مؤلمه قلبي وجعني عليها جدا هي طيبة و جميله ربنا يشفيها يارب و ترجع تستمع بحياتها تاني”.

وكانت عزة مجاهد ابنة الفنانة فيفي، قد نشرت صورة لوالدتها بعد خروجها من غرفة العمليات، حيث خضعت لعملية جراحية بعد تعرضها لخطأ طبي، بسبب “حقنة خطأ” في منطقة الظهر.

وكتبت ابنة فيفي: “الحمدلله أمي لسه خارجه من العمليات حالا اللهم يتمم شفاكي شفاء لا يغادر سقما من فضلكم أدعوا لأمي ربنا يقومها بألف سلامه يا رب”.

حقنة بالخطأ

وكانت الراقصة المصرية فيفي عبده، أعلنت قبل أسبوعين أنها ستخضع لعملية جراحية بسبب مضاعفات إعطائها حقنة بالخطأ.

وظهرت فيفي عبده بفيديو نشرته عبر “انستجرام” و”فيسبوك”، من على سرير المستشفى، وقالت: “حسبي الله ونعم الوكيل في الولد الذي أعطاني الحقنة في ظهري، وتسببت بأنني على وشك دخول العملية الآن، وها أنا في المستشفى، انظروا”.

وتابعت فيفي موجهة حديثها لجمهورها: “دخلت اليوم المستشفى من أجل إجراء عملية غداً صباحاً سأمكث فيها ساعتين، أرجوكم أن تدعو لي، بحق الشهر الفضيل، هذه المرة حقيقة وليست إشاعة ككل مرة”.

وأرفقت فيفي عبده الفيديو بتعليق قالت فيه: ” حسبي الله و نعم الوكيل في اللي اداني حقنه غلط تسببت في دخولي المستشفى لأجراء عمليه جراحيه ادعولي بحق الشهر الكريم كل اللي بيحبوني يدعولي و اللي بيكرهوني الله يسامحهم كل سنة و انتم طيبين و بخير رمضان كريم”.

وفاة فيفي عبده!

ولاحقت فيفي شائعات أكثر من مرة الفترة الماضية، خاصة أنها لم تعايد جمهورها برأس السنة كعادتها.

ونفت عبده حينها تلك الشائعات ونشرت فيديو بدأته بتوجيه رسالة إلى جمهورها بمناسبة العام الجدي. وهي على سريرها بمظهر غريب. وتضع قبعة تغطي شعرها تماماً، وبدون أي مساحيق تجميل.

ثم طمأنت عبده جمهورها على حالتها الصحية قائلة: “أنا بخير الحمد لله، وكل ما في الموضوع أنني. خدت حقنة غلط ولمست العصب. ويعمل الآن الأطباء على إعادة الإحساس لي بالعصب”.

وأشارت فيفي حينها إلى أنها حزينة وتمر بحالة اكتئاب بسبب أزمة فيروس كورونا التي ضربت أصدقائها بالوسط الفني. وتسببت لها بحزن جعلها تعزف عن الظهور عبر السوشيال ميديا.