صحيفة إسبانية تكشف عن العرض المغري لميسي من باريس سان جيرمان

كشفت صحيفة إسبانية عن العرض المغري الذي قدمه نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل التعاقد مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي 33 عامًا. للرحيل عن فريق برشلونة الإسباني خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

ميسي والعرض المغري

وأفادت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، نقلاً عن الصحفي البرازيلي الشهير في قناة “TNT Sports Brazil” مارسيلو بيشلر.

قائلاً: ” إدارة باريس سان جيرمان قدمت عرضًا إلى ليونيل ميسي لمدة موسمين بالإضافة إلى موسم ثالث اختياري”.

فيما لم يكشف الصحفي البرازيلي “بيشلر”. قيمة العرض المغري الذي تقدم به إدارة باريس سان جيرمان من أجل التقاعد مع اللاعب الأرجنتني ليونيل ميسي.

EXCLUSIVO! 🔥 Em apuração do nosso repórter @marcelobechler, o PSG toma a frente na corrida por Lionel Messi e já apresentou um contrato de DOIS ANOS com mais um opcional! E aí, será que veremos o craque com uma nova camisa dessa vez? #PSG #Messi pic.twitter.com/Ltc4VOg6L4 — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) April 27, 2021

وأضحت الصحيفة، “عرض إدارة باريس سان جيرمان المالي لا يمكن لأحد أن يقدم مثله من قبل الأندية الأوروبية، كما أن فريق برشلونة لم يقدم أي عرض لميسي من أجل التجديد حتى الآن”.

الصحفي الموثوق وفسخ عقد ميسي

ويعد الصحفي البرازيلي “بيشلر”. الذي سبق وأن كشف عن رحيل لاعب السامبا نيمار دا سيلفا عن فريق برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان في عام 2017م.

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كما أعلن عن وجود بنود رسمية في عقد ميسي تتيح له فسخ عقده مع الفريق الكتالوني الصيف المقبل.

عقد ميسي مع برشلونة

كما وينتهي عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي “البرغوث” عقده مع برشلونة الصيف المقبل، في شهر يونيو/ حزيران مع نهاية الموسم الجاري.

حيث أن اللاعب لم يكشف موقفه في البقاء أو الرحيل عن فريق برشلونة، وسط الأنظار من قبل الأندية الأوروبية من أجل التعاقد معه.

كومان: "أتمنى بقاء ميسي، يجب أن يعتزل هنا، لأنه كان هنا طوال حياته". pic.twitter.com/GutthLtlS3 — InCampNou (@InCampNou) April 28, 2021

وقد كشفت تقارير صحفية إسبانية في وقت سابق. بأن الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي 33 عاماً. وجه ثلاثة طلبات إلى رئيس نادي برشلونة الإسباني الجديد “خوان لابورتا”، من أجل البقاء في صفوف النادي.

فكرة البقاء

كما ووفقاً للوسائل الإسبانية، فإن قائد الفريق ميسي. قد أبلغ بالفعل رئيس النادي لبورتا. في فكرة البقاء داخل صفوف الفريق إلى أن يقرر اعتزال عالم كرة القدم.

لكنه حدد ثلاثة شروط لبقائه. حتى لا يشعر بالندم على قراره حينما يفكر في الاعتزال بعد عامين أو ثلاثة أعوام. وانهاء مسيرته الاحترافية الكروية.

شروط ميسي

وأوضحت تلك التقارير الإسبانية. بأن ليونيل ميسي قد طلب في شرطه الأول، تعزيز القوة الضاربة للفريق بصفقة من الطراز العالمي.

إلى جانب الاستمرار في تصعيد سياسة ألمع جواهر أكاديمية نادي برشلونة ” لاماسيا”. مع ضرورة الإبقاء على أسماء شابة مثل أنسو فاتي. بيدري.

طريقة التعامل في برشلونة

كما وطلب اللاعب الأرجنتيني ميسي. أن يكون التواصل مع المدرب الهولندي “رونالد كومان”، بشكل مباشر.

وشعوره بالإحباط من طريقة التعامل الذي يفعلها المدربون السابقون. وهو ما سبب التوتر داخل الفريق، من خلال التواصل معهم عن طريق سكرتير الفني للفريق الكتالوني.

أكبر خطأ سيرتكبه لابورتا هو الجري خلف نيمار فقط لارضاء ميسي، برشلونة ستتحول من طور البناء الى طور تأخير البناء.. من طور التشبيب الى طور دار عجزة راقية..من فريق كرة قدم الى فريق حفلات.. نيمار ليس الحل.. pic.twitter.com/DQqFhVwwNZ — Hannibal Ad Portās 2 (ابو شيماء) (@BarcaArabian) April 28, 2021

كما ورد ميسي على أن الحفاظ على العلاقة الجيدة بين المدرب كومان واللاعبين في صفوف الفريق “البلوغرانا”.

إلى جانب تعزيز الحوارات الإيجابية مع الرئيس خوان لابورتا. والسكرتير الفني للنادي رومان بلانز مع اللاعبين.

تعهد خوان لابورتا

وقد صرح في وقت سابق رئيس برشلونة الجديد “خوان لابورتا” عبر وسائل الاعلام الإسبانية خلال الحملة الانتخابية له.

قائلاً: ” لو فزت في بالانتخابات، سأسعى إلى إبقاء اللاعب ليونيل ميسي داخل فريق برشلونة. وعلاقتي وطيدة مع “البرغوث” تصل لحد الصداقة”.

MD 🚨 ميسي لن يحسم مستقبله الان، سينتظر حتى نهاية الموسم، ومن ثم سيقرر. pic.twitter.com/k4gBvZgvhK — InCampNou (@InCampNou) April 27, 2021

كما وتولى المرشح لابورتا رئاسة نادي برشلونة الإسباني. خلال الفترة (2003-2010). والتي شهدت انتعاشة الفريق الانتعاش في فترته على صعيد الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا.

الدوري الإسباني

كما ويتربع على صدارة ترتيب الدوري الإسباني من جديد فريق أتلتيكو مدريد بعد فوزه الأخير ويسكا برصيد 73 نقطة. يليه في وصافة الترتيب فريق ريال مدريد برصيد 71 نقطة.

برشلونة وإشبيلية والترتيب

بينما جاء فريق برشلونة الإسباني يحتل بالمركز الثالث برصيد 71 نقطة متساويًا مع غريمه التقليدي ريال مدريد. أما في المركز الرابع جاء فريق إشبيلية برصيد 70 نقطة.

أما في المركز الخامس جاء فريق ريال سوسيداد برصيد 53 نقطة، بفارق ثلاثة نقاط عن فريق ريال بتيس برصيد 50 نقطة.

في المركز السادس. وبفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركز السابع من الترتيب فريق فياريال برصيد 49 نقطة.

جوارديولا متحدثًا عن نيمار 🗣 "لو كان أستمر نيمار مع برشلونة لفترة أطول، لنجح في قيادة الفريق للفوز بدوري أبطال أوروبا مرة أو مرتين على الأقل" 🏆🏆 "ثلاثية ميسي، نيمار، سواريز كانت أفضل خط هجومي رأيته في حياتي" 🔝🔥 "الثلاثي كانوا غير قابلين للإيقاف" 🤩 pic.twitter.com/S4YjzcltLl — جول العربي – Goal (@GoalAR) April 27, 2021

فيما جاء في المركز الثامن فريق غرناطة برصيد 42 نقطة، بينما جاء فريق سيلتا فيغو برصيد 41 نقطة في المركز التاسع من الترتيب. متساويًا في عدد النقاط مع أتلتيك بيلباو في عاشر ترتيب الدوري الإسباني.

هدافي الدوري الإسباني

كما ويحتل صدارة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم 2020-2021، اللاعب الأرجنتيني في صفوف فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي برصيد 25 هدفاً.

كريم بنزيما ووصافة الترتيب

فيما جاء في وصافة الترتيب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني برصيد 21 هدفًا، بفارق هدفين عن المتصدر ليونيل ميسي.

بينما جاء الإسباني في ثالث الترتيب الإسباني جيرارد مورينو لاعب فريق فياريال برصيد 20 هدفًا. بفارق هدف وحيد عن صاحب المركز الرابع اللاعب الأوروغواياني لويس سواريز الذي يحتل المركز الرابع برصيد 19 هدفًا.

TNTsport |

باريس سان جيرمان تقدم بالفعل عقدًا لمدة عامين مع خيار لمدة عام آخر للتعاقد مع ليونيل ميسي 🔥 pic.twitter.com/e6u5PRbmqA — الكرة الفرنسية (@France1_Arab) April 27, 2021

كما وجاء المهاجم المغربي يوسف النصيري في صفوف فريق إشبيلية في المركز الخامس من الترتيب برصيد 17 هدفًا. في إطار منافسات الدوري الإسباني الموسم الجاري 2020-2021.

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