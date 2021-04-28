صافيناز تفضح صالح جمعة وتهزّئه بعد معاكسته لها بفيديو ناري!

وصفت الراقصة صافيناز صالح جمعة لاعب النادي الأهلي السابق وسيراميكا كليوباترا الحالي بأنه كذاب لا بل كذاب جداً حسب قولها، وطالبته بأن يبقى رجلاً.

ونفت صافيناز مزاعم صالح جمعة بأنها تعاكسه، واتهمته بأنه هو من قام بمعاكستها.

وطالبت الراقصة صالح جمعة بأن يكون صريحا مع نفسه والجمهور، وأن يخرج ليعترف بمعاكسته لها، مؤكدة وجود رسالة أرسلها لها في هذا السياق.

وقالت إن اعترف صالح جمعة بمعاكسته لها فلن تكون جريمة.

وسخرت الراقصة من اللاعب صالح جمعة بقولها: مين يصدّق ان صافيناز تعاكس راجل؟؟ ليه يا عم؟ انت توم كروز؟ انتونيو بانديرس؟ جيمس بوند؟ وحتى لو كنت شبههم مش هعاكسك!.

فضيحة صالح جمعة!

وفي وقت سابق، أثار اللاعب المصري صالح جمعة عقب فضيحته من قبل الراقصة صافيناز عبر حسابها الشخصي على الانستغرام. بعد إعادة تغريده لتعليق اللاعب جمعة بقلوب حمراء والدهشة والجدل الذي سيطرت عليه.

لينتهي الأمر بالفضيحة على المليء والسخرية للنشطاء عبر شبكات التواصل، بعد قيام الراقصة بنشرها تعليق اللاعب المصري ودهشتها من تلك الرسائل الخاصة بعد وصلة من الغزل على حسابها الخاص.

وقد نشرت الراقصة عبر حسابها ” الفيس بوك” تفاصيل الرسائل وما قام بنشره اللاعب السابق لفريق الأهلي المصري صالح جمعة، ومغازلته لها.

صالح جمعه داخل ل صافيناز ع الانستا 😂 pic.twitter.com/iV0ySPU6EJ — ﮼محمد ﮼ممدوح ﮼عتريس 💫 (@3TRESS_) February 12, 2021

بالإضافة إلى نشرها عدد من الصور وهي ترتدي ملابس لكرة القدم وتحمل كرة القدم في يدها، لترد بقولها على تلك الرسائل التي نشرها اللاعب المصري صالح جمعة، قائلة: ” مين ده hwa meen da؟!”.

وقد تصدر تلك الفضيحة للاعب المصري وسط السخرية والاستهزاء من قبل الجماهير والنشطاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي، الترند المصري ومحركات البحث ” جوجل” المصرية.

وقد هاجمت الراقصة اللاعب المصري جمعة في لقاء لها عبر صحيفة اليوم السابع المصري، قائلة: ” عايز يبوظ سمعتي. وماشي يقول للناس إني أنا بعكاسه”.

صافيناز تهاجم صالح جمعة: عايز يبوظ سمعتي.. وماشي يقول للناس إنى بعاكسه#تغطية_خاصة https://t.co/RY1vSduk3m — اليوم السابع (@youm7) February 12, 2021

وأردفت، ” أنا لا أعرف اللاعب ولا أتابع كرة القدم، وتفاجأت من الجمهور المتابع لي أنه لاعب كرة في الدوري المصري”.

واستكملت الراقصة، ” أن اللاعب المصري صالح جمعة يوضح للجمهور أنني أنا أقوم بغزله، ولكن الرواية هي العكس”. متسائلة ماذا يريد اللاعب المصري صالح جمعة منها بعد إثارة تلك البلبلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وافتعال مشاكل لها؟!

وأضافت الراقصة ” أنا أعملت أي حاجة، ليش بدو يلوث سمعتي، أنا مستحيل أعاكس الرجال. ولما سألت مين صالح جمعة قالوا لي كلام وحش عنو لا أريد الحديث عنه أمام الاعلام ؟!”

زوجة صالح جمعة

وكشفت زوجة اللاعب المصري صالح جمعة عن مفاجأة جديدة بعد فضيحة اللاعب مع الراقصة أرمينية الأصل صافيناز عبر حسابها الخاص .

وغردت زوجته السابقة المصرية بسنت عبد الحميد قائلة: ” إنني منفصلة عن زوجي منذ عاميين. ولكن الطلاق لم يحدث بعد بصورة رسمية داخل المحاكم المصري”.

كما وأردفت زوجته بسنت، ” إنني طلبت الحصول على الطلاق من صالح جمعة. أكثر من مرة وكان أخرها بعد فضيحته والضجة عبر شبكات ومواقع التواصل الاجتماعي مع الراقصة صافيناز، معربة عن حزنها لما يحدث مما يحدث في الوقت الحالي مع اللاعب”. وفق ما ذكرته صحيفة الوطن المصرية.

صالح جمعة تواصل معي مؤخراً

وأوضحت زوجته، أن اللاعب المصري صالح جمعة قد تواصل معها عقب إثارة أزمته وتورطه في فضيحة عبر منصات التواصل الاجتماعي مع الراقصة صافيناز وتبادل الغرام بينهما الذي جعل الأخيرة تخرج عن صمتها. وتفضحه عبر حسابها الشخصي على الانستغرام”.

وقد سألها صالح عن علاقتها بتلك الحادثة من قريب أو بعيد مع الراقصة صافيناز، مؤكدة أنها راسلته في بداية الأمر ليقوم بالرد عليها فيما بعد.

وأثارت علامات الدهشة والاستغراب لدى زوجة اللاعب المصري السابقة بسنت عبد الحميد في عدم معرفة الراقصة صافيناز اللاعب المصري صالح جمعة.

متسائلة: ” من غير المنطقي ألا تعرف صافيناز اللاعب صالح جمعة. وحتى لو كانت لا تعرفه من السهل عليها دخول صفحته عبر حسابه الشخصي في أقل تقدير. وبكل سهولة تعرف هوية وتفاصيل عن اللاعب المنشورة على صفحته”.

الدفاع عن نفسه

كما واستغربت الزوجة بسنت من خروج اللاعب صالح جمعة عبر منصات التواصل الاجتماعي للدفاع عن نفسه وسمعته أمام فضحيته من قبل الراقصة صافيناز، مردفه: “أنه قال إنها من بدأت بمراسلته”.

واستكملت في حديثها: ” أنا لا أعرف أين الحقيقة، كما أنني لا أعرف ماذا أقول بخصوص الأمر. ولكنني حزينة من إقحام اسمي في كل مشكلة يثيرها زوجها عبر وسائل الاعلام. ومواقع التواصل الاجتماعي. رغم انفصالي عنه. وصمتي على تصرفاته طوال تلك الفترة الماضية”.

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