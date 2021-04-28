“شاهد” مانشستر سيتي يحطم أحلام باريس سان جيرمان خارج قواعده بتألق رياض محرز

نجح فريق مانشستر سيتي من التغلب على مضيفه باريس سان جيرمان في مباراة القوة والإثارة في ذهاب دور النصف النهائي من دوري أبطال أوروبا بهدفين مقابل هدف وحيد.

ليضع فريق مانشستر سيتي أولى أقدامه في نهائي دوري أبطال أوروبا ” Champions League”. ويصعب المهام على منافسه باريس سان جيرمان في مواجهة الإياب الأسبوع المقبل.

هدف باريس سان جيرمان

وبدأت المباراة بالسيطرة والقوة بين المنافسين على مجريات اللقاء، ليخطف قائد فريق أصحاب الأرض باريس سان جيرمان من تسجيل هدف التقدم عن طريق البرازيلي “ماركينيوس”. جاء في الدقيقة ال 15.

كما ويعد هدف قائد فريق “البي أس جي” الفرنسي “ماركينيوس”. واحد ثلاثة لاعبين بعد الدون رونالدو والفرنسي غريزمان، في تاريخ أبطال أوروبا. الذين سجلوا في ربع ونصف النهائي من المسابقة في موسمين متتالين.

هدفي مانشستر سيتي

وعاد فريق مانشستر سيتي بعد انتهاء الشوط الأول من اللقاء المثير بين الفريقين. وتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف دون رد.

لقطات بعد نهاية مباراة مانشستر سيتي و باريس سان جيرمان. pic.twitter.com/dGJcIvBH5W — دوري أبطال أوروبا (@UCL_ARAB) April 28, 2021

ليهز شباك باريس سان جيرمان في الدقيقة ال 64 عن طريق المهاجم البلجيكي كيفين دي بروين. ليكون أول لاعب يسجل في تاريخ الفريق بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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بينما أحرز اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز هدف الانتصار في الدقيقة ال71 عبر ركلة حرة مباشرة سجلها اللاعب بمهارة على يمين حارس مرمى الفريق الباريسي “كلور نافاس”.

محرز ودوري أبطال أوروبا

وقد أصبح هدف رياض محرز التاريخي في شباك مضيفه باريس سان جيرمان. أول لاعب جزائري يسجل في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ” Champions League”.

هدف رياض محرز الثاني على باريس 🥵👏🔥🇩🇿. pic.twitter.com/d5KHB8i8If — دوري أبطال أوروبا (@UCL_ARAB) April 28, 2021

تشكيلة باريس سان جيرمان

واعتمد المدرب الأرجنتيني “ماوريسيو بوتشيتينو” 49 عامًا على تشكيلة أساسيةفي مواجهة الضيف مانشستر سيتي. في حراسة المرمى الكوستاريكي كيلور نافاس.

دي بروين مع جائزة أفضل لاعب في مباراة مانشستر سيتي و باريس سان جيرمان. pic.twitter.com/6pTI6FMik0 — دوري أبطال أوروبا (@UCL_ARAB) April 28, 2021

أما في خط الدفاع جاء كلاً من اللاعبين، لايفن كورزاوا. بريسنيل كيمبيمبي. ماركينيوس. ماكسين كابو. فيما لعب في خط الوسط: إدريسا جاي. أندير هيريرا

وفي خط هجوم الفريق الباريسي، لعب ثلاثي الهجوم: نيمار. يوليان دراكسلر. أنخيل دي ماريا. كيليان مبابي.

تشكيلة مانشستر سيتي

ولعب المدرب الإسباني بيت جوارديولا 50 عامًا. على تشكيلة أساسية أمام الفرنسي باريس سان جيرمان. حيث كان في مركز حراسة المرمى البرازيلي إيدرسون.

بينما كان في مركز خط الدفاع، كلاً من: اللاعب الأوكراني زينشينكو، والإنجليزي جون ستونز، والبرتغالي روبن دياز، ومواطنه جواو كانسيلو.

مانشستر سيتي يكمل 31 شهر منذ آخر خسارة له على أرضه في دوري أبطال أوروبا. pic.twitter.com/XuFQEPHwAS — دوري أبطال أوروبا (@UCL_ARAB) April 28, 2021

أما في مركز خط الوسط: جاء اللاعب البرازيلي رودريجو، البرتغالي بيرناردو سيلفا، بالإضافة إلى إقحام الألماني ذو الأصول التركية إلكاي جوندوجان. إلى جانب إشراك البلجيكي كيفين دي بروين.

فيما اعتمد المدرب الإسباني في خط الهجوم على ثلاثي الفريق، الإنجليزي رحيم سترلينج، والجزائري رياض محرز، والإنجليزي فيل فودين.

نتائج الفريقين قبيل المواجهة في دوري الأبطال

ودخل فريق مانشستر سيتي المباراة أمام منافسه المستضيف باريس سان جيرمان الفرنسي، بمعنويات عالية بعد التتويج مؤخرًا بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم خلال الموسم الجاري.

سجل مانشستر سيتي 5 أهداف من ركلات حرة في دوري أبطال أوروبا تحت قيادة غوارديولا: ◎ دي بروين ضد برشلونة (2016)

◎ ساني ضد هوفنهايم (2018)

◎ ساني ضد شالكه (2019)

◎ غوندوغان – بورتو (2020)

◉ محرز ضد باريس سان جيرمان (2021) pic.twitter.com/OUpf4Rr5pE — دوري أبطال أوروبا (@UCL_ARAB) April 28, 2021

بعد نجاحه في التغلب على فريق توتنهام الإنجليزي بهدف نظيف دون رد، سجل عن طريق المدافع الفرنسي ” إيميرك لابورتي” 26 عامًا بعد عرضية جميلة. سجلها اللاعب في شباك منافسه.

ترتيب المنافسين في الدوري المحلي

ويتربع فريق الضيف مانشستر سيتي في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 77 نقطة، بفارق كبير عن أقرب المنافسين فريق الجار مانشستر يونايتد. الذي يحتل في وصافة الترتيب برصيد 67 نقطة.

على عكس منافسه باريس سان جيرمان الذي ما زال يقاتل في التربع على صدارة ترتيب الدوري الممتاز ليحتل ثاني الترتيب برصيد 72 نقطة. وبفارق نقطة وحيدة عن المتصدر ليل خلال منافسات الدوري الفرنسي الجاري.

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