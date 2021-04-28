سعد الصغير يتهم نزار الفارس بخداعه وينسحب على الهواء بسبب فيديو ” فيه خراب بيوت”!

أثار الفنان المصري الشعبي سعد الصغير، جدلاً واسعاً بالتصريحات التي أطلقها في وقت سابق حول تقليد الفنان عبدالباسط حمودة وأحمد شيبة في الاستعانة بفرقة استعراضية أثناء الغناء، وأن له فضل كبير على الفنان محمود الليثي والفنانة أمينة.

نزار الفارس خدعني

واعتذر سعد الصغير عن تلك التصريحات قائلاً إن مقدم البرامج العراقي نزار الفارس هو من خدعه واستفزه لإطلاق مثل هذه التصريحات، وهي كذب ولا أساس لها من الصحة.

وقال: “كل دا كدب، بس أنا اللي قلته والحقيقة أن أحد الإعلاميين أجرى لقاء معي وأخطأت خلال الحوار في مغزى تصريحاتي، واللقاء تم حذف الكثير منه، وبعدها تم تداول الفيديو على نطاق واسع”.

وتابع سعد خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج “العرافة” على قناة “المحور”: “أنا أعتذر لشاكوش وحمو بيكا وأستاذ عبدالباسط وشيبة”.

سعد الصغير: سهراتي بريئة مع هذا اللاعب

وانفعل سعد حين عرضت بسمة وهبة مقطع فيديو لعمر كمال يقول فيه “تاريخ سعد الصغير كله لم يصل لنجاح عود البطل”.

ورد الصغير قائلاً: “أنا أول شخص وقف بجانب عمر كمال وساعده في بدايته، وكان عمر يحضر حفلاتي دائمًا”.

هذا وقد امتنع الصغير في فقرة ”العرافة“ عن ذكر اسم اللاعب المصري الذي يزوره كل ليلة ويسهر معه، وذلك لأن لاعبي كرة القدم ممنوعون من السهرات، وقال: ” هي سهرات بريئة لا يوجد فيها راقصات ولا شرب “.

سعد الصغير يهاجم رمضان صبحي

وشن الصغير، هجومًا على نجم بيراميدز،اللاعب رمضان صبحي، وقال: “ده لاعب باعنا، أنا أهلاوي بس مش متعصب”.

وتابع: “رمضان صبحي غير أحمد فتحي اللي مشي بأدب.. أنا أبيع عيل من عيالي وما أسيبش الأهلي”.

وأضاف سعد الصغير: “أحسن جمهور جمهور الزمالك وأعشق لاعبيه مثل حازم إمام وشيكا بالا”.

سعد الصغير غنى بلا مقابل لغادة عبدالرازق

وكشف الصغير، أنه خلال جنازة والدته، لم يجد أحد حوله من زملائه في الوسط في الفني.

ورجح أن السبب في ذلك طلب بعض الفنانين منه أن يقيم العزاء في دار مناسبات غير شبرا.

وهاجم سعد الصغير، الفنانة المصرية غادة عبدالرازق، وقال: “عملت أفراح لناس ولم آخذ فلوس، عملت فرح غادة عبد الرزق وغنيت ساعتين ولم آخذ جنيه واحد”.

وتابع: “لكنها لم تقل لي البقية في حياتك حين توفيت والدتي، كان واجب عليها تليفون صغير”.

سعد الصغير ينسحب بسبب فيديو “خراب بيوت”

ورداً على سؤال الإعلامية بسمة وهبة: “كام مرة شيطانك غلبك؟”، قال سعد الصغير: “كتير، ولا مرة انتصرت، وكل مرة بيغلبني، أنا إنسان ضعيف ولما بصلي بكون جامد “.

وانسحب سعد، على الهواء بعدما رفض عرض أحد الفيديوهات خلال البرنامج، وقال: “دا فيها خراب بيوت، كله كوم والفيديو دا كوم، هتخربوا مستقبلي”.

وانفعل المطرب الشعبي موجهاً حديثه لبسمة وهبة :”حرام عليكي أنا عندي عيال.. أنا ماشي ومش عاوز حاجة.. دا خراب بيوت”.

بكاء سعد الصغير بسبب زوجته

ورداً على سؤال بسمة وهبة “لك وجه واحد أم وجهين؟”، قال الصغير: “أعيش في حياتي بوجه واحد، وقدام مراتي بوجهين”.

ولم يتمالك الصغير نفسه من البكاء حين تحدث عن تجاوزاته في حق زوجته قائلاً: “من يتزوج دون معرفة زوجته تُعد حرية شخصية، لكن أؤكد لزوجتي أنها لا تستحق ذلك مني، مراتي جبل واستحملت كتير، وفي بداية حياتي كنت فقير، وسترتني كتير وللأسف لم أتمكن من رد جميلها لليوم”.

وتابع: “ربنا بياخد حقها، مراتي أكتر واحدة كدبت عليها، زوجتي دي جبل، ولو عملت حاجة تاني بحقها، هبقى إنسان قذر”.

وأكد الصغير أنه عضو عامل بنقابة الممثلين ، مضيفًا: “معرفش أغني، وخدت الكارنيه بدعاء الوالدين”.

وصلة ردح بين زوجات سعد الصغير!

وكانت أزمة الفنان سعد قبل أسابيع قد تصدرت قائمة الموضوعات الأكثر تداولاً عبر محرك بحث “جوجل”، وذلك بعدما كشفت الفنانة المصرية برلنتي عامر عن زواجهما.

هذا وقد نشبت مشادة كلامية بين برلنتي عامر، وزوجة سعد الصغير الأولى نور الهدى، المعروفة بـ”أم محمود” والتي خرجت عن صمتها وقالت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “حسبي الله ونعمة الوكيل يا رب أشوف فيكم يوم يا رب”.

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ولم تقف برلنتي عامر صامتة أمام منشورات ضرتها، فردت عبر “فيسبوك” قائلة: “حبيبي، وجوزي، وتاج راسي، ربنا يخليك ليَّ ،جوزي قالي إللي يقول عليكِ متجوزة في السر طلّعي عقد الجواز ووريهم إمضتي وبصماتي عليه، أنتِ ست محترمة غصبًا عن أي حد، وأنتَ أحن راجل، كفاية حب ولادي ليك”.

وردت برلنتي عامر على من يتهمها بالزواج من الصغير من أجل الشهرة، وكتبت: “بالنسبة للناس إللي بتقول إتجوزت سعد علشان يشهِرني، أنا مش محتاجة شهرة، علشان الحمد لله بيقولوا عني ممثلة شاطرة جدًا، وتاريخي يتكلم من قبل ما أعرف سعد بسنين، بس هو جوزي، وحبيبي، وده شرف ليَّ، وسعد ما أضاف لتاريخي الفني، ودي أعمالي حتى لو دور ثاني أو ثالث أنا بيرلنتي عامر”.

ونشرت صحيفة “الوطن” المصرية، فيديو لخطوبة سعد الصغير وبرلنتي عامر، يؤكد أن زواجهما تم بالفعل.

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