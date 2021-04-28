دنيا بطمة تثير الجدل بصورها في نهار رمضان والجمهور: ماذا حدث لوجهها؟

أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة حيرةً بين متابعيها بسبب اختلاف ملامحها في أحدث جلسة تصوير.

انتقادات لصور دنيا بطمة

ونشرت دنيا بطمة مجموعة صور لها عبر حسابها الرسمي على “انستجرام”، ظهرت خلاله وهي ترتدي عباءة رمضانية، وتضع مكياجاً صارخ.

وعلقت دنيا بطمة على الصور قائلة: “بالصحة فطوركم، أحبكم جميعاً”.

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View this post on Instagram A post shared by Dunia Batma 🇲🇦 🎤 (@dunia_batma)

وتساءل الجمهور حول ما حدث لملامح دنيا بطمة التي بدت مختلفة تماماً، وخمن بعضهم أن تكون قد خضعت لعمليات تجميل جديدة، بينما قال آخرون إنها أكثرت من التأثيرات والتعديلات على الصورة باستخدام الفلاتر وبرنامج تعديل الصور “فوتوشوب”.

كما هاجم آخرون دنيا بطمة بسبب وضعها مكياجاً صارخاً في نهار رمضان، واعتبروا أنه لا يليق بحرمة الشهر الفضيل.

مي العيدان تنشر صورة دنيا قبل التجميل

وفي هذا السياق، نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان قبل أيام صورة من الأرشيف لدنيا بطمة وتسببت بضجة وتعليقات ساخرة .

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وتفاعل الجمهور مع الصورة التي نشرتها مي العيدان للفنانة المغربية، فبينما هاجم البعض الإعلامية الكويتية وطالبوها بعدم التدخل في شؤون غيرها، ذهب البعض في تعليقاتهم الى السخرية من شكل دنيا بطمة قبل عمليات التجميل .

دنيا بطمة بصور جريئة

ومؤخرا، تصدرت الفنانة المغربية، دنيا بطمة، قائمة المواضيع الأكثر تداولاً وبحثاً عبر محرك بحث “جوجل”، وذلك بسبب أحدث صورها الجريئة.

وظهرت دنيا في الصور التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية على “انستجرام”، وهي ترتدي. كنزة بيضاء بأكمام طويلة، مع “هوت شورت” ضيق جداً يكشف تفاصيل جسدها.

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وأرفقت دنيا صورها بتعليق قالت فيه: “أنتم من محبين فصل الصيف أو الشتاء؟ أنا بعدا أعشق فصل الصيف، نهاركم سعيد وفريد وكلشي”.

بكاء دنيا بطمة

هذا وقد عقدت دنيا مؤتمراً صحفياً قبل أسابيع في الدار البيضاء لتُعلن خلاله براءتها وشقيقتها ابتسام من تهمة النصب والتشهير في قضية “حمزة مون بيبي”.

ولم تتمالك بطمة نفسها وبكت أثناء حديث محاميها عبداللطيف بو عشرين عن شقيقتها ابتسام بطمة، وقوله إنه سيتم إطلاق سراحها من السجن في 13 مارس القادم.

وقال محامي بطمة إن موكلته وشقيقتها ابتسام بطمة قد تمت تبرئتهما في كل من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف. وأنهما تتابعان بسبب شكايات وضعت ضدهما.

وعرض محامي دنيا بطمة خلال المؤتمر وثائق تفيد ببراءة الشقيقتين من تهمة تسيير حساب “حمزة مون بيبي”، بسبب عدم كفاية الأدلة.

ولاحقاً، أفرجت السلطات المغربية عن ابتسام بطمة التي خرجت من سجن “الأودایة” منھارة وفي حالة نفسیة صعبة.

وذكرت وسائل إعلام محلیة حينها أنه تم نقل ابتسام بطمة على متن سیارة مسرعة باتجاه شقة فاخرة بعیدا عن أعین المتابعین.

ولم تحضر دنيا بطمة لاستقبال أختھا، وكان في استقبالها والداھا اللذان كانا على متن السیارة أثناء خروجھا من السجن الذي یبعد عن وسط مدینة مراكش حوالي 30 كلم.

وعلقت دنیا بطمة على الإفراج عن شقيقتها بطریقة غیر مباشرة.

ونشرت دنیا ”ستوري“ بحسابھا على ”إنستغرام“، وكتبت: ”صباح الخیر جمیعا.. الیوم ھو أجمل یوم في حیاتي.

محكمة الاستئناف بمراكش

وكانت محكمة الاستئناف بمراكش أیدت، خلال شھر ینایر الماضي، الحكم الابتدائي في حق ابتسام بطمة، الذي صدر عن الغرفة الجنحیة التأدیبیة بالمحكمة الابتدائیة، القاضي بإدانتھا بسنة حبسا نافذا. وبأدائھا للمطالبة بالحق المدني، الفنانة سعیدة شرف، تعویضا مدنیا قدره 40 ألف درھم تضامنا مع شقیقتھا دنیا.

كما تم رفع التعویض المحكوم به لفائدة المطالبة نفسھا في مواجھة دنیا بطمة إلى مبلغ 40000 درھم تضامنا بینھما، ورفع تعویض سھام بادا إلى مبلغ 40000 درھم، وتحمیل المحكوم علیھما كل الأتعاب وتحدید مدة الإجبار في الأدنى.

دنيا بطمة تتحدى القانون

وكانت الفنانة المغربية سعيدة شرف، قد فضحت دنيا حين كشفت أنها خدعت الجميع بإعلان برائتها من قضية ابتزاز المشاهير المعروفة إعلامياً بـ “حمزة مون بيبي”.

وقالت سعيدة شرف في مؤتمر صحفي إن ما فعلته زميلتها كان تحدي للقانون والقضاء المغربي وتزيف للحقائق وعرض الحقيقة لكن بشكل مبتور.

وأشارت سعيدة شرف إلى أنها قامت بهذه الخطوة لرد الاعتبار لنفسها وكشف الحقيقة التي أخفاها محامي دنيا بطمة. مؤكدةً أنها تملك جميع الوثائق التي تثبت إدانة دنيا بطمة من قبل محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية بثلاثة جنح من أصل ستة.

وقالت سعيدة شرف خلال المؤتمر: “مسؤولية دنيا بطمة في ملف حمزة مون بيبي ثابتة وهذا ما أكده القضاء خلال المرحلتين الابتدائية و الاستئنافية. وإلا لماذا تمت إدانتها وإضافة أربع أشهر في المرحلة الإستئنافية؟”.

وأكدت سعيدة أنه لا يوجد لديها مشكلة مع دنيا بطمة، مضيفة: “بالعكس هي ابنة بلادي ولا مصلحة لي في كشفها. ولكني ضد تزييف الحقائق ومسؤوليتها مع عصابة حساب حمزة مون بيبي ثابتة وأثبتتها تحقيقات الأمن “.

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