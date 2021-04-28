جريمة تهز العراق.. هذا ما فعله رجلان بفتاة بعدما ظنوا أنها فارقت الحياة بعد اغتصابها!

شهدت العراق جريمة بشعة هزت البلاد حين أقدم شخصان على اختطاف فتاة ثم اغتصابها، ورميها في الصرف الصحي، وذلك في قضاء أبو غريب غرب العاصمة بغداد.

جريمة اغتصاب تهز العراق

هذا وقد أعلنت وزارة الداخلية العراقية عبر بيان نشرته على صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، أنها ألقت القبض على المتهمين الاثنين.

وقالت الوزارة في البيان إن “مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب اجرام ابي غريب، القت القبض على متهمين اثنين اقدما على خطف فتاة تبلغ من العمر ثلاثة عشر عاما ورميها في الطمر الصحي وهي لا تزال على قيد الحياة.

اغتصاب الطفلة والاعتداء عليها بالضرب

وأوضحت الداخلية أنه “بعد أخذ إفادة المجني عليها تبين أن الشخصين اغتصبا الطفلة واعتديا عليها بالضرب ورميها في الطمر الصحي ظنا منهم أنها فارقت الحياة”.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وإحالتهما إلى القضاء لينالا جزاءهما العادل وفق القانون.

اغتصاب.. قتل معلمة ورميها في النهر

هذا وقد شهد العراق في الأيام القليلة الماضية جريمتين مروعتين تمثلت الأولى بمقتل معلمة ورميها في النهر في محافظة الديوانية، الثانية قيام مواطن عراقي بإلقاء زوجته من الطابق الثامن؛ بسبب خلافات عائلية، في العاصمة بغداد.

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وفي تفاصيل جريمة الديوانية، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية في العراق اللواء خالد المحنا ان الحادثة التي حصلت في قضاء السدير والتي راح ضحيتها معلمة تبلغ من العمر ٢٥ سنة.

وذكر المحنا انه وبعد أقل من ٣ ساعات على حصول الجريمة، تم القبض على المتهم الذي يبلغ من العمر ٣٣ سنة.

واعترف المتهم أثناء التحقيق بأن المجني عليها كانت قد طلبت منه إيصالها إلى منزلها بعد أن كانت متوقفة على الطريق العام أثناء عودتها من عملها لحظة مرور المركبة التي كانت يستقلها المتهم.

كما اعترف المجرم بقيامه بقتل المجني عليها ورميها في احد الأنهار القريبة.

وتم تصديق أقوال الجاني قضائيا و إجراء كشف الدلالة على محل الحادث وسيتم إحالته ‏إلى المحكمة المختصة لكي ينال جزاءه العادل.

عراقي يلقي زوجته من الطابق الثامن!

أما تفاصيل الواقعة الثانية في العراق، فتمثلت بقيام مواطن عراقي بإلقاء زوجته من الطابق الثامن؛ بسبب خلافات عائلية، في العاصمة بغداد ما ادى لوفاتها .

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية في العراق في منطقة بسمايا بلاغا، يفيد بوجود حالة انتحار.

لكن التحقيقات كشفت أن زوج السيدة هو من قام بإلقائها، حيث جرى توقيفه وبمواجهته اعترف بوجود خلافات زوجية مستمرة مع زوجته.

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وقالت شرطة بغداد في بيان: إن ”القضية أحيلت كحادثة انتحار، لكن غموض بعض جوانبها دفع إلى التحري وجمع المعلومات وتدقيق مسرح الجريمة الذي تلاعب به زوج الضحية من أجل دفع الشبهة عنه“.

وأضاف البيان، أنّ ”التعمق بالتحقيق مع الزوج ومواجهته بالأدلة المتوفرة، دفعه إلى الاعتراف صراحة بقيامه بإلقاء زوجته من شقتهم في الطابق الثامن، حيث برر جريمته بوجود خلافات عائلية“.

وأشار البيان في حينها إلى أن مديرية شرطة بغداد دونت أقوال المتهم ابتدائيا، وصدقت قضائيا أمام قاضي التحقيق استنادا لأحكام المادة 406 من قانون العقوبات.

ابتزاز الكتروني

وفي سياق آخر، نشر جهاز الأمن الوطني العراقي مقطع فيديو قبل أسابيع عبر حسابه بموقع فيس بوك ، لشخص مجرم أثناء عملية ضبطه، لقيامه بجريمة ابتزاز إلكتروني في محافظة ديالي العراقية بحق عدد من الفتيات وتسببه بانتحار إحداهن.

ووثق المقطع لحظة القبض على المتهم خلال مسيره في إحدى الشوارع وهو برفقة سيدة يبدو أنها زوجته.

وقال المتهم خلال التحقيق معه داخل جهاز الأمن الوطني في نفس المقطع: “باشرت الابتزاز الالكتروني في 2009، ومن خلال العلاقة يفتحن لي كاميرا وأقوم بتصويرهن دون أن يدرن بعد نزع ملابسهن وأصورهن فيديو.”

وتابع: “ومن بعدها أقوم أساوم فيها وأهدد فيها بالمقاطع.”، موضحاً بأنه كان يحصل على صورهن بطرق عديدة، ويقوم بتهديدهن فيما بعد من أجل المال.

وأكمل بأنه كان يعد الفتيات بالزواج ويجعلهن يأمنن له فيقوم بتهديدهن بعدها من أجل الحصول على الأموال.

أوضح المجرم بأنه كان يقوم بالتعرف على الفتيات عبر برامج تواصل على شبكة الانترنت، وبعد الحصول على صورهن يقوم بتهديدهن من أجل المال، أو يقوم بنشر صورهن وهن عاريات.

واعترف المتهم بأنه حصل على مال وذهب من أكثر من واحدة، متابعاً بأنه في العام 2009، قام عن طريق الاتصال الهاتفي بالتعرف على فتاة.

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