هل سرقت المهرة البحرينية من بلقيس زوجها بعد نشر هذه الصور!

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشر صور من خطبة الفنانة المهرة البحرينية، وهي برفقة خطيبها الذي لم تكشف هويته حتى الآن، مؤكدين أنه رجل الأعمال السعودي سلطان بن عبد اللطيف، وأن هذا هو السبب وراء رفع الفنانة الإماراتية يمنية الأصل بلقيس قضية الخلع ضده.

وجاء في أحد تعليقات الناشطين: “هل خطوبة المهرة البحرينية سبب من أسباب الخلع؟ هذا ما سنعرفه في الأيام القادمة”

وكتب آخر: “خلعت زوجها وراح تزوج المهرة البحرينية”.

وفي التعليقات أيضًا:” يقال انه خاطب المهرة البحرينية.. الدنيا دول تركت نايف وخذت ذا وهو راح خطب المهرة على راسها”.

وأقحمت متابعة الفنانة شمس بالموضوع وكتبت:” قالت شمس في آخر مقابله اللي يتزوج او يتعرف على فنانه في كم وحدة تضل تحوم وراه وتريد تاخذه يحلا بعينهن نفسيات”.

بينما اتهم آخرون المشاهير بعمل أفلام لتصدر التريند، فكتب أحدهم: “ياخي واضح فيلم قبل فترة بلقيس مصورة مع مهره بالسناب ياهوه تعبنا من ذا المشاهير وحركاتهم”.

مهرة البحرينية تكشف حقيقة علاقتها بزوج بلقيس

وأثارت هذه الأنباء والتعليقات غضب المهرة البحرينية التي خرجت عن صمتها وأكدت في عدة منشورات عبر حساب “سناب شات” أنها وبلقيس مثل الأخوات، وهي تحبها جداً.

وتابعت المهرة البحرينية: “البيوت أسرار ومن سعى لخرابها طلع أسرارها”.

وأضافت في تعليق آخر رداً على إحدى المتابعات:” كما تدين تدان وهو خاين ولو دار ولف الزمان غريبة عقليتك راقية بس اختيارتك فاشلة من تاجر المخدرات، وهذا خاين عشرة، ومهما حلف بيرجع يخونك بما اني افهم بتحليل الشخصيات انتي متسرعة ومندفعة، في أفضل منه يتمنونك انتبهي من هالخطوة بيحن لها طال الزمن ولا قصر وبتعيشين حسرة دايم”.

وتابعت:” طول ما هو بالحلال وارجع اذكرك ان البيوت اسرار وانا ما رح تطلعين مني منو زوجي ولا خطيبي ومالي دخل بغيري طول عمري امشي جنب الحيط ولا لي شغل بغيري انا اتكلم عن نفسي بيتي سري”.

خطيب بلقيس السابق يشمت بها!

وفي سياق آخر، علق لاعب كرة القدم السعودي نايف هزازي، خطيب بلقيس فتحي السابق، على خط أزمتها مع سلطان بن عبد اللطيف.

ونشر نايف هزازي صورة عبر حسابه في موقع “تويتر”، للفنان المصري عادل إمام من أحد أفلامه، وعلق نايف ساخراً: “خلعوه.. مش هعلق هتفرج بس”.

وأثار تعليق نايف الهزازي غضباً واسعاً من جانب الناشطين الذين هاجموه بشراسة، وذكروه بأنه حين تزوج، باركت له بلقيس زواجه، بينما قام هو بالتشمت بها، ما اضطره لحذف تغريدته.

عشان تعرفون ليش الرجال يموتون بسبب الحب شوفو نايف هزازي تزوج مرتين وللحين مانسى بلقيس فتحي ولو تعطيه اشاره بيروح لها ركض ويخلي كرامته في بيته pic.twitter.com/jgsfiFA8dl — العالميه (@toot91_) April 26, 2021

يتشمت على بلقيس عشان بتخلع زوجها

والله ي نايف هزازي عاده احسن منك عاش معها وجاب ولد منها مو زيك خلعتك بعد الخطوبه لمن عرفت انك ماتتعاشر واكبر دليل انو انسان ناقص شوف التغريده اللي حذفها عشان يبغى يعلمنا انو محترم نفسه روح احتك ب البارقي عشان يطلعك ترند احسن من المكايده حقك هذي pic.twitter.com/B2eOt1cCAS — عاني (@aanii97) April 26, 2021

من جانبها، كتبت بلقيس منشورا عبر حسابها الخاص في موقع ”إنستجرام“، قالت فيه: “والذي سيكسر لنا غصنا سنقتلع له شجرة”.

ورجح متابعوها أنه رد غير مباشر من بلقيس على نايف الهزازي، بينما قال آخرون إنها رسالة لزوجها سلطان.

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بلقيس تخلع زوجها

وكانت بلقيس فتحي قد أعلنت قبل أيام أنها رفعت قضية خلع على زوجها سلطان عبد اللطيف في المحاكم الإماراتية.

وكشفت بلقيس فتحي عن خلع زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف في مفاجأة لبرنامج “MBCTrending “.

وفي اتصال هاتفي مع مقدم البرنامج الاعلامي صبحي عطري قالت بلقيس فتحي انها تثق بالقضاء الاماراتي.

فيما اشار عطري إلى أن بلقيس فتحي انتقلت للعيش في دبي .ولم يظهر سلطان عبد اللطيف معها في نشاطاتها خلال الفترة الماضية.

ولفتت بلقيس إلى أنه لا يمكنها التحدث اكثر عن موضوع الخلع .

وقال عطري إن خبر الإعلان عن انفصال بلقيس فتحي صعب عليه كونه كان أول من أعلن عن زواجها عام 2016.

وعن السبب في انفصال بلقيس قال عطري إنه لا يسأل عادة هذا السؤال على المشاهير .

زفاف بلقيس وسلطان

وارتبط الثنائي في الشهر الأخير من عام 2016 بحفل زفافهما في فندق برج خليفة في دبي والذي وُصف حينها بالأسطوري والملكي.

وكان علاقة بلقيس وزوجها مستقرة، ولم يسمع الوسط الفني بأي خلاف بينهما، وأثمر زواجهما عن طفل واحد يدعى “تركي”، ويبلغ من العمر 3 سنوات.

وسبق أن ارتبطت بلقيس فتحي بلاعب كرة القدم السعودي الشهير نايف الهزازي عام 2012، إلا أن ارتباطهما لم يدم فترة طويلة.

وأعلنت بلقيس آنذاك فسخ خطوبتها من نايف الهزازي بعد عام فقط.

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