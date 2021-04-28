السرطان ينهش جسد عبدالخالق الغانم مخرج “طاش ماطاش” وصورته تهز مواقع التواصل!

أصيب المخرج السعودي عبدالخالق الغانم، مخرج المسلسل الكوميدي الشهير “طاش ماطاش”، بسرطان البروستات، ووصل إلى مرحلة صعبة في الصراع مع المرض.

صورة عبدالخالق الغانم تكشف مرضه

وأعلن الفنان السعودي فايز المالكي، إصابة عبدالخالق الغانم بالمرض، مناشداً الجهات المسؤولة بالتدخل لإنقاذ حياته.

ونشر فايز المالكي صورة لعبدالخالق الغانم عبر حسابه الرسمي على “تويتر وهو يجلس على كرسي متحرك وقد بدت عليه علامات المرض والتعب، وأرفقها بتغريدة قال فيها: “المخرج السعودي عبدالخالق الغانم الذي خدم الدراما السعودية لأكثر من ثلاثة عقود والذي قدم للعرب طاش ماطاش، يصارع اليوم مرض سرطان البروستات وهو الآن في وضع صعب”.

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وأشار فايز المالكي إلى أنه تواصل مع المخرج السعودي، مطالباً الجميع بالدعاء له، ووجه رسالة إلى وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبدالله آل سعود قائلاً: ”أملنا في الله ثم فيك كبير”.

المخرج السعودي #عبدالخالق_الغانم الذي خدم الدراما السعودية لأكثر من ثلاثة عقود والذي قدم للعرب -طاش ماطاش – يصارع اليوم مرض "سرطان البروستات" وهو في وضع صعب..

قبل قليل كلمته اسالكم بالله لا تحرمونه من دعاكم امير الثقافه@BadrFAlSaud

املنا في الله ثم فيك كبير pic.twitter.com/UQSCoz8FoL — فايز المالكي (@fayez_malki) April 29, 2021

مناشدة لتركي آل الشيخ ووزير الثقافة

فيما توجه المخرج السعودي عامر الحمود بمناشدة لرئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، وكتب في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: ” صاحب الايادي البيضاء والدعم لكل المبدعين معالي الشيخ تركى آل الشيخ زميلي وأخي المخرج المبدع عبدالخالق الغانم والذي شاركني في اخراج طاش ماطاش، هو اليوم بأمس الحاجه لوقفتك معه في مرضه الله يشافيه ويعافيه وان تكون انت السبب بعد الله سبحانه في شفائه”.

صاحب الايادي البيضاء والدعم لكل المبدعين معالي الشيخ @Turki_alalshikh زميلي وأخي المخرج المبدع #عبدالخالق_الغانم والذي شاركني في اخراج #طاش_ما_طاش هو اليوم بأمس الحاجه لوقفتك معه في مرضه الله يشافيه ويعافيه وان تكون انت السبب بعد الله سبحانه في شفائه …. pic.twitter.com/JVN193nH7I — المخرج عامر الحمود (@ameralhamoud) April 29, 2021

وتجاوب آل الشيخ مع الحمود معلقاً: “أبرك ساعة ياليت وسيلة تواصل”.

ابرك ساعه ياليت وسيلة تواصل🙏🏻 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) April 29, 2021

وفي ذات السياق، نشر الفنان السعودي عبدالله السدحان صورة تجمعه بزميله ناصر القصبي، وعبدالخالق الغانم، وعلق عليها: ” الله يشفيه ويعافيه ولا يسعنا الا الدعاء لزميل ورفيق درب : اللهم شافه شفاء لايغادر سقم …. وثقتنا كبيرة بالمسؤولين واصحاب القرار كما عهدناهم”.

الله يشفيه ويعافيه ولا يسعنا الا الدعاء لزميل ورفيق درب : اللهم شافه شفاء لايغادر سقم ….

وثقتنا كبيرة بالمسؤولين واصحاب القرار كما عهدناهم 👏 pic.twitter.com/7llvhRyxvE — عبدالله السدحان (@Abdulsadhan) April 29, 2021

عبدالخالق الغانم يتصدر تويتر

هذا وقد تصدر هاشتاج عبدالخالق الغانم، قائمة التريند عبر “تويتر” في المملكة، وعبر خلاله الكاتب والمحلل السياسي خالد الزعتر عن حزنه وأمله في شفاء المخرج السعودي، وكتب: “نسأل الله العظيم رب العرش العظيم في هذا الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك أن يمن على الإستاذ عبدالخالق الغانم صاحب المسيرة الفنيه الحافلة بالإنجازات ) بالشفاء وأن يلبسه لباس الصحة والعافية”.

نسأل الله العظيم رب العرش العظيم في هذا الشهر الفضيل شهر #رمضان المبارك ان يمن على الإستاذ #عبدالخالق_الغانم ( صاحب المسيرة الفنيه الحافلة بالإنجازات ) بالشفاء وأن يلبسه لباس الصحة والعافية ، pic.twitter.com/PnVKrpZTox — خالد الزعتر (@khzaatar) April 29, 2021

وجدد الإعلامي السعودي أيمن الغبيوي نداءه لوزير الثقافة، وعلق: “المخرج السعودي عبدالخالق الغانم الذي خدم الدراما السعودية لأكثر من ثلاثة عقود والذي قدم للعرب -طاش ماطاش – يصارع اليوم مرض “سرطان البروستات” وهو في وضع صعب.. كلنا ثقة بأن أمير الثقافة وربّان نهضتها لن يتخلى عنه”.

المخرج السعودي #عبدالخالق_الغانم الذي خدم الدراما السعودية لأكثر من ثلاثة عقود والذي قدم للعرب -طاش ماطاش – يصارع اليوم مرض "سرطان البروستات" وهو في وضع صعب.. كلنا ثقة بأن أمير الثقافة وربّان نهضتها لن يتخلى عنه @BadrFAlSaud 🌹 pic.twitter.com/z0utmlWsqw — أيـــمن الغبــيوي (@ayman999) April 28, 2021

وكتب الإعلامي عبدالرحمن الناصر: “تتذكرون طاش ماطاش، لكنكم لا تتذكرون احد صناع هذا العمل التاريخي في الدراما السعودية .. دعواتكم للمخرج عبدالخالق الغانم الذي يعاني من سرطان البروستات أسأل الله أن يشفيه ويعافيه”.

تتذكرون #طاش_ما_طاش

لكنكم لا تتذكرون احد صناع هذا العمل التاريخي في الدراما #السعودية ..

دعواتكم للمخرج #عبدالخالق_الغانم الذي يعاني من #سرطان_البروستات

أسأل الله أن يشفيه ويعافيه. pic.twitter.com/iyoLOfL03t — عبدالرحمن الناصر #نعود_بحذر (@alnaser34) April 28, 2021

ونوه الإعلامي السعودي حسن النجمي إلى مشكلة أكبر، ونشر تغريدات قديمة له استعرض خلالها مشاكل الفنانين السعوديين بسبب عدم وجود نقابة فنانين وموسيقيين تحميهم في حالات المرض والفقر.

وعلق حسن النجمي قائلاً: “هذا ماكنت اتحدث عنه في الايام الماضيه ، نحن فعلاً بحاجه إلى جهه يلجأ لها الفنان في الحالات الحرجه تساعده في تكاليف العلاج وتكفل له حياه كريمه نظير ماقدمه لنا من بهجه طوال مشواره الفني .. من الصعب ان نرى من اسعدنا بأعماله مريض وحزين ومنكسر وبائس”.

#عبدالخالق_الغانم هذا ماكنت اتحدث عنه في الايام الماضيه ، نحن فعلاً بحاجه إلى جهه يلجأ لها الفنان في الحالات الحرجه تساعده في تكاليف العلاج وتكفل له حياه كريمه نظير ماقدمه لنا من بهجه طوال مشواره الفني ..

من الصعب ان نرى من اسعدنا بأعماله مريض وحزين ومنكسر وبائس 💔 pic.twitter.com/4y82g54gVI — حسن النجمي (@NajmiHasan) April 29, 2021

من هو عبدالخالق الغانم مخرج طاش ماطاش؟

واشتهر عبدالخالق الغانم (63 عاماً) بإخراج المسلسلات الخليجية الدرامية والكوميدية، وهو خريج معهد الفنون الجميلة في بغداد.

وبدأ عبد الخالق الغانم مشواره الفني عام 1992 بإخراج مسلسل “رحلة صيد” ثم تلاه “الانتظار” عام 1993 و”الخراش” عام 1994 ثم دخل إلى عالم “طاش ما طاش” عام 1995 واستمر بإخراج أجزائه إلى أن وصل إلى الجزء الخامس عشر عام 2007.

إضافة إلى “طاش ماطاش”، أخرج عبدالخالق الغانم مسلسل “شوية ملح” عام 2002 و”جنون المال” عام 2006 و”حارتنا حلوة” عام 2008 و”سكتم بكتم” عام 2010 و”من الآخر” عام 2012 و”يا تصيب يا تخيب” عام 2012.

ومن جهة أخرى، فقد ظهر عبد الخالق كممثل في مسلسل “شوية ملح” الذي أخرجه عام 2002، كما ظهر كممثل في مسلسل “خزنة” عام 1990، وفي أجزاء “طاش ما طاش” عام 1995 و1997.

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