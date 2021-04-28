المخرج السعودي عبدالخالق الغانم أصيب بسرطان البروستات
المخرج السعودي عبدالخالق الغانم أصيب بسرطان البروستات
Imageحياتنا

السرطان ينهش جسد عبدالخالق الغانم مخرج “طاش ماطاش” وصورته تهز مواقع التواصل!

كتب وطن
0

أصيب المخرج السعودي عبدالخالق الغانم، مخرج المسلسل الكوميدي الشهير “طاش ماطاش”، بسرطان البروستات،  ووصل إلى مرحلة صعبة في الصراع مع المرض.

صورة عبدالخالق الغانم تكشف مرضه

وأعلن الفنان السعودي فايز المالكي، إصابة عبدالخالق الغانم بالمرض، مناشداً الجهات المسؤولة بالتدخل لإنقاذ حياته.

ونشر فايز المالكي صورة لعبدالخالق الغانم عبر حسابه الرسمي على “تويتر وهو يجلس على كرسي متحرك وقد بدت عليه علامات المرض والتعب، وأرفقها بتغريدة قال فيها: “المخرج السعودي عبدالخالق الغانم الذي خدم الدراما السعودية لأكثر من ثلاثة عقود والذي قدم للعرب طاش ماطاش، يصارع اليوم مرض سرطان البروستات وهو الآن في وضع صعب”.

اقرأ أيضاً: وضع والده في الفرزير.. ناصر القصبي يتهم الشيعة بنشر فيروس كورونا في السعودية

وأشار فايز المالكي إلى أنه تواصل مع المخرج السعودي، مطالباً الجميع بالدعاء له، ووجه رسالة إلى وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبدالله آل سعود قائلاً: ”أملنا في الله ثم فيك كبير”.

مناشدة لتركي آل الشيخ ووزير الثقافة

فيما توجه المخرج السعودي عامر الحمود بمناشدة لرئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، وكتب في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: ” صاحب الايادي البيضاء والدعم لكل المبدعين معالي الشيخ تركى آل الشيخ زميلي وأخي المخرج المبدع عبدالخالق الغانم والذي شاركني في اخراج طاش ماطاش، هو اليوم بأمس الحاجه لوقفتك معه في مرضه الله يشافيه ويعافيه وان تكون انت السبب بعد الله سبحانه في شفائه”.

وتجاوب آل الشيخ مع الحمود معلقاً: “أبرك ساعة ياليت وسيلة تواصل”.

وفي ذات السياق، نشر الفنان السعودي عبدالله السدحان صورة تجمعه بزميله ناصر القصبي، وعبدالخالق الغانم، وعلق عليها: ” الله يشفيه ويعافيه ولا يسعنا الا الدعاء لزميل ورفيق درب : اللهم شافه شفاء لايغادر سقم …. وثقتنا كبيرة بالمسؤولين واصحاب القرار كما عهدناهم”.

عبدالخالق الغانم يتصدر تويتر

هذا وقد تصدر هاشتاج عبدالخالق الغانم، قائمة التريند عبر “تويتر” في المملكة، وعبر خلاله الكاتب والمحلل السياسي خالد الزعتر عن حزنه وأمله في شفاء المخرج السعودي، وكتب: “نسأل الله العظيم رب العرش العظيم في هذا الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك أن يمن على الإستاذ عبدالخالق الغانم صاحب المسيرة الفنيه الحافلة بالإنجازات ) بالشفاء وأن يلبسه لباس الصحة والعافية”.

وجدد الإعلامي السعودي أيمن الغبيوي نداءه لوزير الثقافة، وعلق: “المخرج السعودي عبدالخالق الغانم الذي خدم الدراما السعودية لأكثر من ثلاثة عقود والذي قدم للعرب -طاش ماطاش – يصارع اليوم مرض “سرطان البروستات” وهو في وضع صعب.. كلنا ثقة بأن أمير الثقافة وربّان نهضتها لن يتخلى عنه”.

وكتب الإعلامي عبدالرحمن الناصر: “تتذكرون طاش ماطاش، لكنكم لا تتذكرون احد صناع هذا العمل التاريخي في الدراما السعودية .. دعواتكم للمخرج عبدالخالق الغانم الذي يعاني من سرطان البروستات أسأل الله أن يشفيه ويعافيه”.

ونوه الإعلامي السعودي حسن النجمي إلى مشكلة أكبر، ونشر تغريدات قديمة له استعرض خلالها مشاكل الفنانين السعوديين بسبب عدم وجود نقابة فنانين وموسيقيين تحميهم في حالات المرض والفقر.

وعلق حسن النجمي قائلاً: “هذا ماكنت اتحدث عنه في الايام الماضيه ، نحن فعلاً بحاجه إلى جهه يلجأ لها الفنان في الحالات الحرجه تساعده في تكاليف العلاج وتكفل له حياه كريمه نظير ماقدمه لنا من بهجه طوال مشواره الفني .. من الصعب ان نرى من اسعدنا بأعماله مريض وحزين ومنكسر وبائس”.

من هو عبدالخالق الغانم مخرج طاش ماطاش؟

واشتهر عبدالخالق الغانم (63 عاماً) بإخراج المسلسلات الخليجية الدرامية والكوميدية، وهو خريج معهد الفنون الجميلة في بغداد.

وبدأ عبد الخالق الغانم مشواره الفني عام 1992 بإخراج مسلسل “رحلة صيد” ثم تلاه “الانتظار” عام 1993 و”الخراش” عام 1994 ثم دخل إلى عالم “طاش ما طاش” عام 1995 واستمر بإخراج أجزائه إلى أن وصل إلى الجزء الخامس عشر عام 2007.

إضافة إلى “طاش ماطاش”، أخرج عبدالخالق الغانم مسلسل “شوية ملح” عام 2002 و”جنون المال” عام 2006 و”حارتنا حلوة” عام 2008 و”سكتم بكتم” عام 2010 و”من الآخر” عام 2012 و”يا تصيب يا تخيب” عام 2012.

ومن جهة أخرى، فقد ظهر عبد الخالق كممثل في مسلسل “شوية ملح” الذي أخرجه عام 2002، كما ظهر كممثل في مسلسل “خزنة” عام 1990، وفي أجزاء “طاش ما طاش” عام 1995 و1997.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

قد يعجبك ايضا
حياتنا

“لقمة العيش صعبة”.. وصلة رقص لفايز المالكي وأسيل عمران تثير ضجة كبيرة!

حياتنا

صورة أحمد الشقيري بصدر عاري تثير ضجة واسعة بعد سنوات من الغياب!

حياتنا

روبي الوحيدة التي قاومت عرض تركي آل الشيخ المغري.. رامز جلال عرض عليها 2 مليون جنيه…

حياتنا

“رامز عقله طار” .. شاهد انهيار رمضان صبحي وصراخه في فقرة الرعب مع رامز…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More