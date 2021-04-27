هل تعرضت ريم عبدالله للتحرش من رامز جلال!؟ .. شاهد فيديو الحلقة الـ15

وقعت الفنانة السعودية ريم عبدالله اليوم، الثلاثاء، ضحية الحلقة الـ15 لبرنامج المقالب الرمضاني الخاص برامز جلال هذا العام “رامز عقله طار”، داخل مدينة الملاهي الكبرى بالعاصمة السعودية الرياض برعاية هيئة الترفيه.

ريم عبدالله ضحية رامز عقله طار

وبدأ رامز جلال، في السخرية من ريم عبدالله أثناء استقبالها، كعادته مع معظم الضيوف.

وسخر رامز جلال من حواجب ريم عبدالله في مقدمة الحلقة، قائلًا: “دي ساحبها سكينة معجون”.

وظهر رامز يتحرش بشكل صريح بالفنانة السعودية في فقرة “إطلاق الرصاص المطاطي”.

وقبل الفقرة قال:”بستأذنكوا رايح في مهمة انتحارية لتقطيع بنطلون البنت دي”

وأمطر رامز ريم عبدالله بالطلقات المطاطية في المنطقة الحساسة من الخلف متعمدا ذلك، فيما اعتبره ناشطون تحرشا صريحا وسلوك غير لائق.

هذا وجاء رد فعل الفنانة السعودية ريم عبد الله بعد اكتشاف مقلب الفنان رامز جلال ببرنامج “رامز عقله طار” المذاع علي قناة “mbc مصر” قويا.

وتابعت ريم عبد الله:”حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا رامز..الله يخرب بيتك..ليه يا رامز ..انت مجنون”.

وسألت ريم عبد الله الفنان رامز جلال، قائلة:”انت ناوي تدبح حد وترتكب جريمة؟ ليعلق الفنان:”والله بنحبك ..أعوذ بالله إنى ارتكب جريمة”.

من هي ريم عبدالله؟

ويشار إلى أن الفنانة السعودية ريم عبدالله اسمها الحقيقي نورا العتيبي.

عملت مع النجم ناصر القصبي في أكثر من تجربة درامية ناجحة وتعتبره نجمًا في الكوميديا.

بدأت مسيرتها الفنية عام 2007 في مسلسل “طاش ما طاش 15”.

توالت بعدها أعمالها في العديد من المسلسلات منها: “الساكنات في قلوبنا عام 2009، العذاب عام 2010، هوامير الصحراء 4 عام 2012، وكلام الناس 3 عام 2014”.

شاركت ريم في بطولة “سيلفي” عام 2016، والذي تصدرت تريند تويتر بمجرد ظهورها في أول حلقاته الخمس.

قامت ببطولة “العاصوف” عام 2018، “عندما يكتمل القمر” عام 2019.

من أفلامها السينمائية: فيلم “وجدة” عام 2012، ، كما شاركت في دوبلاج المسلسل الكرتوني السعودي “المصاقيل”.

كذلك حازت ريم عبدالله على “وسام التميز” لأكثر الشخصيات تأثيرًا عام 2014 عن منطقة الخليج العربي من قبل “المجلس الدولي لحقوق الإنسان والتحكيم والدراسات السياسية والاستراتيجية”.

وقع نجم النادي الأهلي محمد هاني ، الاثنين، ضحية الحلقة الـ14 لبرنامج المقالب الرمضاني الخاص برامز جلال هذا العام “رامز عقله طار”، داخل مدينة الملاهي الكبرى بالعاصمة السعودية الرياض برعاية هيئة الترفيه.

محمد هاني ضحية رامز عقله طار

وبدأ رامز جلال، في السخرية من محمد هاني أثناء استقباله، كعادته مع معظم الضيوف.

وقال رامز عن لاعب الأهلي: “ينقض على المهاجمين ويستخلص منهم الكرة، لاعب حويط، شاب رقيق، لكن عنيف وجرئ في المستطيل الأخضر، مشكلته معانا دلعه”.

وأكمل: “ننوس عين موسيماني والجوكر الجديد، أصبح مفيش بينه وبين أحمد فتحي فرق، خلال كأس العالم للأندية أصبح حديث الغرب والشرق، الأهلي كان فاكره مش هيسد، واحد بس قالهم ادوله فرصة اسمه موسيماني”.

وانفعل محمد هاني، الظهير الأيمن للنادي الأهلي، بشدة على الفنان رامز جلال، خلال تواجدهما داخل كبسولة لعبة “هوب دروب” ضمن فقرات البرنامج.

وحاول رامز جلال استفزاز محمد هاني وزياة شعوره بالتوتر برشه بالماء وبرائحة كريهة ومطفأة الحريق، والتعلق برجله بقوة.

فاضطر محمد هاني لدفعه بعيدا عنه وصرخ فيه “يا ابني حاسب..يا ابني اهدأ”.

ورفض محمد هاني القفز من الكبسولة، فاشتركت مجموعة من الموجودين داخلها في رميه للخارج.

ويعد محمد هاني هو الضحية الـ14 لرامز جلال في البرنامج، وكانت ريم مصطفى، هي الضحية رقم 13 أمس الأحد.

ويشار إلى أن أول ضحايا رامز كان المطرب أحمد سعد، والثاني لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر رمضان صبحي.

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والثالث كلا من مطرب المهرجانات حمو بيكا والراقصة لوردينا، والرابعة كانت الفنانة ويزو.

أما الخامس فكان نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر محمد مجدي أفشة، وكانت دينا الشربيني سادس الضحايا، ومهاجم اتحاد جدة ونجم المنتخب السعودي فهد المولد السابع.

بينما كان نجم مسرح مصر محمد عبدالرحمن الشهير بـ«توتا» ثامن الضحايا.

ويشار إلى أن برنامج رامز جلال «رامز عقله طار» يعرض يوميًا عقب مدفع الإفطار مُباشرة على «MBC مصر» الساعة 6:30 مساءً، ويُعاد على «MBC مصر» 12:00 منتصف الليل.

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