مباراة الأهلي والمصري
مباراة الأهلي والمصري
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موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعدي اليوم والقنوات الناقلة

كتب وطن
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يستعد فريق الأهلي المصري لخوض مباراة قمة الجولة المؤجلة مساء اليوم الثلاثاء، أمام نظيره المصري البورسعيدي. من الجولة ال15 من الدوري الممتاز للموسم الجاري.

ويطمح فريق الأهلي الخروج من المباراة بثلاثة نقاط مهمة من أجل مواصلة الصراع مع غريمه التقليدي الزمالك المصري المتربع على صدارة الترتيب. وكذلك منافسه المصري الذي يسعى للصعود في ترتيب الدوري.

المحتويات إخفاء
1 موعد مباراة الأهلي والمصري
2 القنوات الناقلة للمباراة
3 التعليق على مباراة الأهلي والمصري
4 تشكيلة فريق الأهلي
5 غياب معلول عن المباراة
6 تشكيلة المصري في مواجهة الأهلي
7 ترتيب الدوري المصري
8 ترتيب الأهلي والصراع على الصدارة
9 ترتيب المصري والاتحاد السكندري
10 هدافي الدوري المصري

موعد مباراة الأهلي والمصري  

ومن المقرر أن يخوض فريق الأهلي أمام منافسه المصري على ملعب “استاد الإسكندرية” في مباراة قوية وهامة لكلا المنافسين عند الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر “القاهرة” وليبيا والسودان.

بينما ستكون عند الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”. ودول قطر والبحرين والكويت والعراق واليمن. وكذلك عند الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل مواجهة فريق الأهلي أمام منافسه المصري عبر شبكة قنوات ” أون تايم سبورت” الرياضية المصرية. الراعي لبث مباريات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

كما ستنقل المباراة عبر قناة “ON Time Sport 1”. بتردد على القمر الصناعي النايل سات 10853. وبمعدل ترميز 27500. والاستقطاب الأفقي (H).

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التعليق على مباراة الأهلي والمصري

وسيعلق على مجريات أحداث اللقاء بين المنافسين في مواجهة القمة المؤجلة بين الفريقين، المعلق المصري الرياضي أيمن الكاشف.

تشكيلة فريق الأهلي

ومن المتوقع أن يلعب فريق الأهلي المصري بقيادة المدرب الجنوبي الأفريقي “بيتسو موسيماني” 56 عاماً، أمام منافسه المصري في تشكيلة أساسية، حيث سيكون في حراسة المرمي محمد الشناوي.

وفي خط مركز الدفاع، سيلعب كلاً من: أحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمود وحيد.

وفي مركز خط الوسط سيكون كلاً من: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية، محمد مجدي قفشة وحسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ووليد سليمان.

أما في خط هجوم فريق الأهلي سيعتمد المدرب في التشكيلة على اللاعب مروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا.

غياب معلول عن المباراة 

بينما سيغيب عن تلك المواجهة كلاً من: لاعب الظهير الأيسر في الفريق التونسي علي معلول بسبب الإصابة.

تشكيلة المصري في مواجهة الأهلي

بينما من المتوقع أن يلعب المدير الفني لفريق المصري علي ماهر 47 عامًا. في تشكيلة أساسية أمام منافسه الأهلي. حيث سيكون في حراسة المرمى أحمد مسعود.

وسيلعب في خط الدفاع كلاً من اللاعبين، حسن علي. أحمد شوشة. عمرو موسى. كريم العراقي.

فيما سيكون في خط وسط الفريق كلاً من، سعيدو سيمبوري.إيزي إيميكا. أحمد رفعت. عمر كمال. محمد جريندو.

مع الاعتماد المدرب في التشكيلة في خط الهجوم على لاعب رأس الحربة في فريق المصري أوستين أموتو.

ترتيب الدوري المصري

ويتربع على عرش صدارة قائمة الترتيب فريق الزمالك المصري برصيد 39 نقطة بعد فوزه على الإنتاج الحربي المصري بهدفين نظيفين دون رد. ليحافظ من جديد على صدارة الترتيب.

ترتيب الأهلي  والصراع  على الصدارة

كما وعاد فريق الأهلي المصري للحفاظ على وصافة ترتيب الدوري المصري ليحتل المركز الثاني برصيد 33 نقطة.

ترتيب المصري والاتحاد السكندري

ويأتي في المركز الثالث بيراميدز برصيد 30 نقطة. يليه في المركز الرابع المصري البورسعيدي برصيد 29 نقطة.

وفي المركز الخامس الاتحاد السكندري في الترتيب برصيد 28 نقطة.  بفارق نقطة وحيدة عن فريق سموحة في المركز السادس من ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة.

بينما في المركز السابع جاء فريق مصر المقاصة برصيد 26 نقطة في جدول الترتيب. كما في المركز السابع يأتي فريق سيراميكا كليوباترا المصري برصيد 25 نقطة.

وجاء فريق الجونة وإنبي في المركزين التاسع والعاشر برصيد 24 نقطة من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2020-2021.

هدافي الدوري المصري

ويتربع على صدارة ترتيب الدوري المصري خلال منافسات الموسم الجاري 2020-2021، مهاجم فريق طلائع الجيش أحمد سمير برصيد 9 أهداف.

متساويًا بذلك مع وصافة الترتيب في المركز الثاني حسام حسن مهاجم فريق سموحة المصري الذي سجل هدفه الأخير في شباك فريق الأهلي المصري.

وجاء لاعب الأهلي المصري محمد شريف في المركز الثالث برصيد 8 أهداف. متساويًا مع عمر كمال مهاجم فريق طلائع الجيش.

أما في المركز الرابع جاء مهاجم فريق الزمالك يوسف أوباما في صدار هدافي الدوري المصري خلال منافسات الموسم الجاري برصيد 7 أهداف. متساويًا في الترتيب مع رامي صبري وأحمد ياسر ريان.

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