موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعدي اليوم والقنوات الناقلة

يستعد فريق الأهلي المصري لخوض مباراة قمة الجولة المؤجلة مساء اليوم الثلاثاء، أمام نظيره المصري البورسعيدي. من الجولة ال15 من الدوري الممتاز للموسم الجاري.

ويطمح فريق الأهلي الخروج من المباراة بثلاثة نقاط مهمة من أجل مواصلة الصراع مع غريمه التقليدي الزمالك المصري المتربع على صدارة الترتيب. وكذلك منافسه المصري الذي يسعى للصعود في ترتيب الدوري.

💢 مباراة اليوم 💢

🏆 الدوري المصري

🔴 الأهلي 🆚 المصري.

🕒 9:30 مساءًا بتوقيت مصر.

🏟 ستاد الإسكندرية.

📺 أون تايم أسبورتس 1

🎙️ أيمن الكاشف.

توقعاتكم لنتيجة المباراة 🧐 pic.twitter.com/II8aBbYvU7 — Magicano (@Magicanoo74) April 26, 2021

موعد مباراة الأهلي والمصري

ومن المقرر أن يخوض فريق الأهلي أمام منافسه المصري على ملعب “استاد الإسكندرية” في مباراة قوية وهامة لكلا المنافسين عند الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر “القاهرة” وليبيا والسودان.

بينما ستكون عند الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”. ودول قطر والبحرين والكويت والعراق واليمن. وكذلك عند الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل مواجهة فريق الأهلي أمام منافسه المصري عبر شبكة قنوات ” أون تايم سبورت” الرياضية المصرية. الراعي لبث مباريات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

كما ستنقل المباراة عبر قناة “ON Time Sport 1”. بتردد على القمر الصناعي النايل سات 10853. وبمعدل ترميز 27500. والاستقطاب الأفقي (H).

اقرأ المزيد: الزمالك يواصل سكة الانتصارات والحفاظ على عرش الصدارة بعد فوزه على البنك الأهلي

التعليق على مباراة الأهلي والمصري

وسيعلق على مجريات أحداث اللقاء بين المنافسين في مواجهة القمة المؤجلة بين الفريقين، المعلق المصري الرياضي أيمن الكاشف.

تشكيلة فريق الأهلي

ومن المتوقع أن يلعب فريق الأهلي المصري بقيادة المدرب الجنوبي الأفريقي “بيتسو موسيماني” 56 عاماً، أمام منافسه المصري في تشكيلة أساسية، حيث سيكون في حراسة المرمي محمد الشناوي.

وفي خط مركز الدفاع، سيلعب كلاً من: أحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمود وحيد.

📃 | عودة هاني وياسر لقائمة فريقنا للمباراة المقبلة في منافسات بطولة الدوري 🦅💪 🔴| #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/C2cejRVgKi — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) April 26, 2021

وفي مركز خط الوسط سيكون كلاً من: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية، محمد مجدي قفشة وحسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ووليد سليمان.

أما في خط هجوم فريق الأهلي سيعتمد المدرب في التشكيلة على اللاعب مروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا.

غياب معلول عن المباراة

بينما سيغيب عن تلك المواجهة كلاً من: لاعب الظهير الأيسر في الفريق التونسي علي معلول بسبب الإصابة.

تشكيلة المصري في مواجهة الأهلي

بينما من المتوقع أن يلعب المدير الفني لفريق المصري علي ماهر 47 عامًا. في تشكيلة أساسية أمام منافسه الأهلي. حيث سيكون في حراسة المرمى أحمد مسعود.

وسيلعب في خط الدفاع كلاً من اللاعبين، حسن علي. أحمد شوشة. عمرو موسى. كريم العراقي.

فيما سيكون في خط وسط الفريق كلاً من، سعيدو سيمبوري.إيزي إيميكا. أحمد رفعت. عمر كمال. محمد جريندو.

الأهلي يحصل على الموافقات النهائية رسميًا لإنشاء الاستاد ويضع حجر الأساس أول مايو.🦅 pic.twitter.com/9RRNT8pEyk — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) April 25, 2021

مع الاعتماد المدرب في التشكيلة في خط الهجوم على لاعب رأس الحربة في فريق المصري أوستين أموتو.

ترتيب الدوري المصري

ويتربع على عرش صدارة قائمة الترتيب فريق الزمالك المصري برصيد 39 نقطة بعد فوزه على الإنتاج الحربي المصري بهدفين نظيفين دون رد. ليحافظ من جديد على صدارة الترتيب.

ترتيب الأهلي والصراع على الصدارة

كما وعاد فريق الأهلي المصري للحفاظ على وصافة ترتيب الدوري المصري ليحتل المركز الثاني برصيد 33 نقطة.

ترتيب المصري والاتحاد السكندري

ويأتي في المركز الثالث بيراميدز برصيد 30 نقطة. يليه في المركز الرابع المصري البورسعيدي برصيد 29 نقطة.

وفي المركز الخامس الاتحاد السكندري في الترتيب برصيد 28 نقطة. بفارق نقطة وحيدة عن فريق سموحة في المركز السادس من ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة.

بينما في المركز السابع جاء فريق مصر المقاصة برصيد 26 نقطة في جدول الترتيب. كما في المركز السابع يأتي فريق سيراميكا كليوباترا المصري برصيد 25 نقطة.

وجاء فريق الجونة وإنبي في المركزين التاسع والعاشر برصيد 24 نقطة من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2020-2021.

هدافي الدوري المصري

ويتربع على صدارة ترتيب الدوري المصري خلال منافسات الموسم الجاري 2020-2021، مهاجم فريق طلائع الجيش أحمد سمير برصيد 9 أهداف.

متساويًا بذلك مع وصافة الترتيب في المركز الثاني حسام حسن مهاجم فريق سموحة المصري الذي سجل هدفه الأخير في شباك فريق الأهلي المصري.

المران الأخير للفريق الأول للكرة بالنادي #المصري على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب استعدادًا لمباراته المؤجلة من الجولة الخامسة عشر والتي تجمعه بنظيره فريق الأهلي والمقرر اقامتها في التاسعة والنصف مساء غدا الثلاثاء على ستاد الاسكندرية.#AlMasrySC pic.twitter.com/CiMg3wDgFS — Al-Masry SC (@AlMasrySC) April 26, 2021

وجاء لاعب الأهلي المصري محمد شريف في المركز الثالث برصيد 8 أهداف. متساويًا مع عمر كمال مهاجم فريق طلائع الجيش.

أما في المركز الرابع جاء مهاجم فريق الزمالك يوسف أوباما في صدار هدافي الدوري المصري خلال منافسات الموسم الجاري برصيد 7 أهداف. متساويًا في الترتيب مع رامي صبري وأحمد ياسر ريان.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك