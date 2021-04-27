سعر الحبّة ٢٠ دولاراً.. من هو حسن دقو “ملك الكبتاغون” الذي وقف وراء تهريب المخدرات للسعودية

تصدر اسم حسن دقو، مواقع التواصل والبحث في لبنان، خلال الساعات الماضية، بعد أن عرف بانه “ملك الكبتاغون” الذي يقف وراء عمليات تهريب المخدرات إلى الملكة العربية السعودية واليونان وغيرهما من الدول.

من هو حسن محمد دقو

وحسب حساب “ويكيليكس لبنان” فأن نص مرسوم التجنيس الذي صدر عن رئيس الجمهورية ميشال عون عام 2018 يُظهر أن حسن دقو وهو من الجنسية السورية كان قد حصل على الجنسية اللبنانية في هذا المرسوم، الأمر الذي طرح علامات استفهام حول الشوائب التي اعترت هذا المرسوم الذي طعن به البعض، كاشفاً في حينه أنه تضمّن أسماء شخصيات مقرّبة من رئيس النظام السوري بشار الأسد.

غير أن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، أصدر بياناً توضيحياً جاء فيه أن “الحساب على تويتر المسمّى “ويكيليكس لبنان” نشر خبراً كاذباً ادّعى فيه أن اسم المتهم بملف تهريب الكبتاغون حسن محمد دقو وارد في مرسوم التجنيس الذي صدر عام 2018. وذلك للادعاء بأنه نال الجنسية اللبنانية بموجبه. إلا أن العودة إلى النص الرسمي للمرسوم المذكور، أظهرت أن الصيغة التي نشرت على ذلك الموقع، مزوّرة، حيث يتضح أنه تم سحب اسم السيد برنارد علام بشور من الصيغة الأصلية للمرسوم، ودسّ اسم حسن محمد دقو مكانه”.

ولفت البيان “وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إلى خطورة تناقل مثل هذه الأخبار الكاذبة التي تعرّض مروّجيها للملاحقة القانونية”، وأرفق البيان بالنسخة المزوّرة من المرسوم والنسخة الأصلية.

حساب ويكيليكس لبنان على تويتر نشر خبراً كاذبا بأن اسم المتهم بملف تهريب الكبتاغون حسن محمد دقو وارد في مرسوم التجنيس الصادر عام 2018 للادعاء بأنه نال الجنسية اللبنانية بموجبه بينما النص الرسمي للمرسوم يظهر انه سُحب اسم برنارد علام بشور من الصيغة الاصلية ودس اسم حسن محمد دقو مكانه pic.twitter.com/q1yWkVeh5S — Lebanese Presidency (@LBpresidency) April 27, 2021

فرع المعلومات يوقف حسن دقو

وبحسب المعلومات، فإن حسن دقو الذي أوقفه فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي في بيته بمنطقة في الرملة البيضاء مع 5 أشخاص مشتبه بهم، نشط في قرية الطفيل اللبنانية المتداخلة ضمن الأراضي السورية والتي تخضع لسيطرة حزب الله والنظام السوري، وقام بشراء ملكية 600 سهم من أصل 2400 من العقارات الأميرية غير الممسوحة من شخص من جنوب لبنان، يدعى محمود أحمد خنافر، فيما مصرف لبنان يمتلك 1800 سهم في كل عقار، بعد إفلاس بنك “مبكو” الذي كان مالكاً لها عام 1980.

واستغل دقو، الذي يعمل في مجال المخدرات وتصنيع الكبتاغون داخل سوريا، شراء الأسهم في العقارات. ليُحكم قبضته على أراضي قرية الطفيل، ويقوم تحت عنوان شركة سيزر للبناء والإنشاءات التي تملكها زوجته سحر محسن، التي تدّعي أنها على علاقة قُربى بمسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا، بعملية جرف للأراضي واقتلاع الأشجار المثمرة واستبدالها بنصوب أخرى. ما دفع بعدد من الأهالي إلى التقدم بشكوى ضدّه أمام القضاء، بينهم منصور وأحمد شاهين، حيث استحصلوا على قرار بوقف الأعمال من قاضي العجلة ومحافظ بعلبك بشير خضر، ولكن لم يتم الالتزام به.

مصادر #الحدث: شحنة الكبتاغون المهربة لـ #السعودية تابعة لشخص من آل عيطان وأخرين من آل سليمان .. واعتقال 4 متورطين في عملية التهريب بـ #لبنان pic.twitter.com/IQjS9UVCaU — ا لـ حـ ـد ث (@AlHadath) April 27, 2021

الوجهة الأساسيّة للتجّار هي السعوديّة.. حيث يصل سعر الحبّة الواحدة إلى ٢٠ دولاراً

وحسب جريدة “الاخبار ” اللبنانية فإن لدى حسن دقو المتزوّج بمحامية معروفة، موكبٌ كبير من السيارات يبلغ 12 سيارة مزوّدة بزجاج حاجب للرؤية وعدد كبير من المرافقين يتنقّلون معه مدجّجين بالأسلحة.

وتقول الصحيفة إن دقو اشترى سيارتين من الوزير السابق نُهاد المشنوق، إحداهما مصفّحة.

وهذا ما أكّده المشنوق معلّقاً بأنّه باعه السيارتين كأيّ مشتر ولم يكن يعلم شيئاً عن حقيقة عمله.

كما تبيّن أن نفوذ دقو سمح له بتشييد خمسة هنغارات ضخمة في بلدة الطفيل الحدودية بموجب ترخيصٍ. من وزير الداخلية محمد فهمي، في وقت يعاني فيه الآلاف للحصول على ترخيصٍ في البقاع.

وعند سؤال “الاخبار” للوزير فهمي عنه، أجاب- حسب قولها- بأنّه سأل قوى الأمن عنه فأجابوه بأن لا شيء عليه.

هذه الهنغارات –كما تقول الصحيفة- تسببت بخلافٍ كبير مع أهالي الطفيل التي اشترى دِقو جزءاً كبيراً من أراضيها. تدخّل يومها الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري، لعقد مصالحة بين دقّو وقسم من أهالي بلدته.

وبنتيجة الوساطة، استعان دِقّو بصديقه نقيب الصحافة عوني الكعكي ليصطحبه في زيارة للرئيس سعد الحريري. علماً بأنّ علاقة وثيقة تربطه بكل من الكعكي وأحد الفنانين. وقد وُثِّقت هذه الزيارة بصورة تجمع دقو ورئيس الحكومة المكلف. نشرها دِقّو ومناصروه على وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن يحذفها بناءً على طلب من الحريري الذي لم يكن يعرفه قبل ذلك اللقاء، والذي تلقّى نصيحة من فرع المعلومات باعتبار أنّ الرجل مشبوهٌ.

استعان حسن دِقّو (المسؤول عن شحنة الكبتاغون إلى السعودية) بصديقه نقيب الصحافة عوني الكعكي ليصطحبه في زيارة للرئيس سعد الحريري، علماً بأن علاقة وثيقة تربطه بكل من الكعكي وأحد الفنانين. وقد وثِّقت هذه الزيارة بصورة تجمع دقو والحريري، نشرها دقو ومناصروه على وسائل التواصل الاجتماع". pic.twitter.com/m8jLZgQ6Wv — Mohammad Nazzal – محمّد نزّال (@m_k_nazzal) April 27, 2021

كذلك تمكن دِقّو من التقرّب من نواب في حزب الله، ومنهم النائب إبراهيم الموسوي الذي لم يكن يعرفه أيضاً.

ويقدّم دقو نفسه بصفته أحد أبرز وجهاء بلدة الطفيل الحدودية، ويسعى إلى تأمين خدمات لأبناء البلدة لدى السلطات اللبنانية والسورية.

لم يكن دقّو الأقوى في عالم الكبتاغون، إلا أنّ توقيف مكتب مكافحة المخدرات إمبراطور الكبتاغون محمد رشق. قبل سنوات، جعله يتصدّر اللائحة، ولا سيّما أنّ الجزء الأكبر من الكبتاغون يُصنع في سوريا، وتحديداً في المناطق الحدودية. حيث ازدهرت صناعته إبان الحرب السورية وتراخي قبضة الدولة في تلك المناطق، وصولاً إلى خروج الدولة منها لفترة طويلة.

تكلفة الحبة الواحدة 85 سنتاً!

كلفة الحبة الواحدة ٨٥ سنتاً، تضاف إليها كلفة النقل ورشى التهريب ليصل ثمن الحبة إلى دولارين.

في الخليج، تُباع الحبة بما يراوح بين 12 و15 دولاراً. وبالتالي، فإنّها تُحقق أرباحاً هائلة.

إذ إنّ تهريب مليون حبة يُحقّق ربحاً يبلغ نحو عشرة ملايين دولار. غير أنّ الوجهة الأساسية التي يستهدفها التجار بقيت. السعودية، حيث يصل فيها سعر الحبة الواحدة إلى ٢٠ دولاراً.

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وتنقل المصادر أنّ السعودية اتّخذت قراراً قبل أشهر بمنع دخول أيّ شُحنة مصدرها سوريا، لذلك عمد المهرّبون إلى الاحتيال.

الجريدة اللبنانية في تقريرها قالت إنها علمت من مصادر أمنية أن شحنة الكبتاغون المخبّأة في حبوب الرمّان. المضبوطة في السعودية، الأسبوع الفائت، والتي اتّخذتها الرياض ذريعة لمنع استيراد الخضر والفواكه اللبنانية، وُضِّبت في سوريا ونُقِلت براً إلى لبنان لتُهرَّب عبر البحر إلى السعودية بعد تزوير شهادة بلد المنشأ.

حسن دقو الرقم 1

وتمّ التقاط فيديو لدقو مع عدد من الفاعليات بينها عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب ابراهيم الموسوي الذي جرى التداول بصورة تجمعه بحسن دقو على مواقع التواصل في بلدة الطفيل، ما اضطره للتوضيح أن “الصورة التقطت في 13 كانون الثاني/ يناير من العام الحالي في بلدة الطفيل وذلك في إطار لجنة مصالحة بقاعية سياسية دينية مثّل فيها الموسوي حزب الله، وكان فيها المفتي بكر الرفاعي ولاحقاً ممثل لتيار المستقبل والهدف كان معالجة مشكلة الطفيل”. وأضاف: “طبيعي أن نلتقي مع طرفي النزاع، فاقتضى التنويه”.

حسن دقو الرقم الأوّل في تهريب الكابتاغون والمخدرات إلى الدول العربيّة، في الصورة الأولى داخل أحد مكاتب الحزب، والصورة الثانية مع نائب الحزب ابراهيم الموسوي.

على شبابنا أنّ يُراجعوا أنفُسهم، ويسألوا نفسهم أين هم اليوم ! #حزب_الله #لبنان pic.twitter.com/Jqg6S42wjn — محمد عوّاد Mhammad awwad (@moh__awwad) April 26, 2021

٢/-كما قامَ بنسج علاقات وثيقة مع رؤساء ووزراء ومسؤولين كبار في الدولة اللبنانية، من أجل تطوير البزنس السياسي مع منظومة السلطة. كما تردد أنّ موكب حسن دقو ورخص المواكبة له جرى تأمينها من قبل وزارة الداخلية اللبنانية منذ سنوات عديدة. pic.twitter.com/ZIbjlGqLad — Nabil El Halabi (@NabilElHalabi1) April 27, 2021

وكانت السعودية أعلنت الجمعة الماضية، حظر الخضار والفواكه اللبنانية من دخول أراضيها، إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات لإيقاف عمليات تهريب المخدرات إلى السعودية.

سفير السعودية يغادر بيروت ويكشف عن 600 مليون حبة

كشف السفير السعودي في لبنان وليد البخاري عن أن السلطات السعودية ضبطت (600) مليون حبة مخدرة ومئات الكليوغرامات من الحشيش مصدرها لبنان.

وقال السفير السعودي في تصريح تلفزيوني إن هذا الرقم هو إجمالي ما تم ضبطه من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي مصدرها لبنان من قبل مُهربي ​المخدرات​ خلال الست سنوات الماضية”.

وأوضح سفير السعودية في ​لبنان​ ​ أنه “غادر لبنان في إجازة اعتيادية”، موضحاً أنه “أبلغ ​وزارة الخارجية اللبنانية​ في هذا الخصوص”.

وفي وقت سابق، قررت السعودية حظر الخضار والفواكه اللبنانية من الدخول إليها أو العبور من خلال أراضيها بدءا من الأحد الماضي.

وحسب السلطات السعودية، فإن قرار حظر الخضار والفواكه اللبنانية بسبب استغلال تلك الشحنات في تهريب المخدرات إلى المملكة، في حين وصف اللبنانيون حظر دخول الخضار والفواكه الى السعودية بأنه خسارة كبيرة له.

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ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن بيان لوزارة الداخلية أن حظر الخضار والفواكه اللبنانية سيستمر إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة بشأن إجراءات وقف عمليات تهريب المخدرات للأراضي السعودية.

إحباط تهريب 2.5 مليون قرص “آمفيتامين” المخدر

وأشار بيان الوزارة إلى إحباط تهريب 2.5 مليون قرص “آمفيتامين” المخدر.

وأضاف أن الجهات المعنية رصدت تنامي استهداف البلاد من جانب مهربي المخدرات، سواء من خلال الإرساليات الواردة إلى أسواق المملكة، أو بقصد العبور للدول المجاورة.

ووفق ما ورد في البيان نفسه، فإن قرار الحظر جاء انطلاقا من التزامات المملكة طبقا للأنظمة الداخلية وأحكام الاتفاقيات الدولية بشأن محاربة تهريب المخدرات بجميع أشكالها.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنها ستستمر في متابعة ورصد إرساليات المنتجات الأخرى القادمة من الدولة اللبنانية للنظر في مدى الحاجة إلى اتخاذ إجراءات مماثلة في حال استخدامها في تهريب المخدرات.

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