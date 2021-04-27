شاهد لحظة تلقي الملاكم الأردني راشد صويصات الضربة القاضية التي أنهت حياته فوراً

تداول ناشطون بمواقع التواصل صورا للملاكم الأردني راشد صويصات، وهو ملقى على الأرض فاقد الوعي ويتفحصه مشرفون طبيون، قالوا إنها التقطت بعد تعرضه للضربة القاضية من خصمه، والتي تسببت في وفاته.

انا لله وانا اليه راجعون 💔

وفاة ملاكم المنتخب الأردني الشاب راشد صويصات بعد "ضربة قاضية"

متأثراً بإصابة قوية تعرض لها خلال منافسات بطولة العالم للشباب في كالسي في بولندا وتعرض صويصات للضربة القاضية أمام لاعب من إستونيا في نزال وزن 81 كلغ. pic.twitter.com/TRPLnVaAXG — نادي الوحدات – Al Wehdat (@AlWehdat4) April 27, 2021

راشد صويصات فقد حياته بالضربة القاضية

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية فقد توفي ملاكم المنتخب الأردني للشباب راشد صويصات في بولندا، متأثرا بإصابة قوية تعرض لها خلال منافسات بطولة العالم للشباب في كالسي.

وفاة الملاكم الأردني #راشد_صويصات خلال مشاركته في بطولة العالم للشباب المقامة في بولندا بعد إصايته بالضربة القاضية مات في شهر رمضان ومات ممثلا لبلده …نحتسبه عند الله صالحا pic.twitter.com/6Q1jXrVM0f — د محمد أشرف (@moha_alaw) April 27, 2021

ووفقا لما أعلنته اللجنة الأولمبية الأردنية في بيان، اليوم الثلاثاء، فإن صويصات تعرض للضربة القاضية أمام بطل إستونيا في نزال وزن 81 كيلوجراما.

وفاة الملاكم الأردني راشد صويصات بالضربة القاضية في بطولة العالم للملاكمة للشباب ببولندا🥊

انا لله وانا اليه راجعون

الله يرحمه pic.twitter.com/pxEgx70LL5 — عمران عمور (@3iiimr_n) April 27, 2021

الأمر الذي استدعى دخوله إلى المستشفى لإجراء جراحة عاجلة، وذلك في 16 أبريل الجاري.

الأمير فيصل بن الحسين ينعى راشد صويصات

ومن جانبها أعربت اللجنة الأولمبية الأردنية ممثلة برئيسها الأمير فيصل بن الحسين وأعضاء مجلس الإدارة والأسرة الرياضية الأردنية عن حزنها العميق وألمها الشديد لوفاة اللاعب.

وطالب العديد من المهتمين باللعبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من اللجنة الأولمبية والاتحاد الأردني للملاكمة، فتح تحقيق شامل بالحادثة.

وتسبب الحادث بردود فعل غاضبة على مواقع التواصل، وكتب ياسر الزعاترة مستنكرا:”كتبت مرارا ضد هذه الرياضة التي تسمّى “الملاكمة، لعبة فيها الكثير من البشاعة، وتنطوي على مخاطر كبيرة، تبعا لتركيزها على منطقة الرأس.”

كتبت مرارا ضد هذه الرياضة التي تسمّى “الملاكمة”. لعبة فيها الكثير من البشاعة، وتنطوي على مخاطر كبيرة، تبعا لتركيزها على منطقة الرأس. كثيرون ماتوا أو عُطبوا بسببها، وها هي تفقدنا هذا الشاب الأردني (راشد صويصات)، خلال مشاركته في بطولة العالم للشباب في بولندا. رحمه الله. pic.twitter.com/0adqxjgtWm — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) April 27, 2021

وتابع:”كثيرون ماتوا أو عُطبوا بسببها، وها هي تفقدنا هذا الشاب الأردني (راشد صويصات)، خلال مشاركته في بطولة العالم للشباب في بولندا.”

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وكتب ناشط باسم أحمد:”هذه لعبة التنازل عن الحياة، ما أبشعها من لعبة تعازينا الحارة للشعب الأردني الشقيق في وفاة الملاكم الشاب راشد صويصات، الله يرحمه ويغفر له.”

هذه لعبة التنازل عن ” الحياة ”

ما أبشعها من لعبة

تعازينا الحاره للشعب الأردني الشقيق في وفاة الملاكم الشاب راشد صويصات ، الله يرحمه ويغفر له . pic.twitter.com/fbzznFkDOJ — أحمد| 🇸🇦🌙 (@AAWR20) April 27, 2021

من جانبه دون ناصر أيمن المجالي، أمين عام اللجنة الأولومبية الأردنية عبر حسابه الرسمي بتويتر:”نعزي أنفسنا وأسرة الفقيد والأسرة الرياضية الأردنية بوفاة لاعب المنتخب الوطني للملاكمة عن فئة الشباب. راشد صويصات ، والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء أمس الإثنين ونسأل الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.”

نعزي أنفسنا وأسرة الفقيد والأسرة الرياضية الأردنية بوفاة لاعب المنتخب الوطني للملاكمة عن فئة الشباب ، راشد صويصات ، والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء أمس الإثنين ونسأل الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته. إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/xZqSiIFQ9U — Nasser Ayman Majali ناصر ايمن المجالي (@nmajali) April 27, 2021

رياضة الملوك

وتلقب الملاكمة باسم “رياضة الملوك” وكذلك “الفن النبيل”، وهي رياضة يهاجم فيها اثنان من الرياضيين ذوي الوزن المماثل بعضهما البعض بقبضاتهم.

وذلك في سلسلة فترات تتراوح من 1 إلى 3 دقائق تسمى “الجولات”.

وفي كل من الانقسامات الأوليمبية والمحترفة، المقاتلون (الذين يدعون الملاكمين أو المقاتلين) يتفادون لكمات خصومهم بينما يحاولون تحقيق لكمات بأنفسهم.

والنقاط تمنح للضربات الصلبة النظيفة في المنطقة القانونية على جبهة جسم الخصم فوق الخصر، والضربات إلى الرأس والجذع يعتبران أثمن.

والملاكم الحاصل على أكثر النقاط بعد العدد المحدد من الجولات يعلن فائزاً.

والنصر يمكن أن ينجز أيضاً إذا سقط الخصم وأصبح غير قادر على النهوض قبل أن يحسب الحكم إلى عشرة (وتسمى الضربة القاضية، أو KO) أو إذا الخصم كان مصاباً جداً ولا يمكنه أن يستمر (وتسمى الضربة القاضية التقنية، أو TKO).

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