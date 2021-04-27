ريال مدريد يفشل للمرة الخامسة بتغلب على تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

لم يستطع فريق ريال مدريد من حسم مباراة ذهاب دور النصف النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا أمام منافسه تشيلسي. للمرة الخامسة في تاريخ المواجهات بين المنافسين، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي.

هدف تشيلسي في شباك ريال مدريد

وبدأ اللقاء بين لاعبي الفريقين بالقوة والاستحواذ على الكرة داخل أرضية الميدان في أول عشر دقائق من المباراة.

لينجح بعدها فريق الضيف من هز شباك صاحب الأرض ريال مدريد بهدف التقدم في الدقيقة ال14 من عمر زمن المباراة، عن طريق لاعب الوسط الأمريكي “كريستيان بوليسيتش” 22 عامًا بتسديدة قوية.

بنزيما وهدف ريال مدريد

واستطاع فريق ريال مدريد من العودة إلى أجواء المباراة سريعًا. بعد تلقيه الهدف الأول في شباك حارسه البلجيكي تيبوا كورتوا.

كان بواسطة هداف الفريق الملكي الإسباني كريم بنزيما في الدقيقة ال29. ليحرز هدف تقليص الفارق في شباك منافسه تشيلسي.

للمرة الخامسة… لم يستطع ريال مدريد التغلب على توماس توخيل. توخيل واجه ريال مدريد بدوري الابطال ٥ مرات، تعادل في اربع و فاز مرةً واحدة . pic.twitter.com/NCm9OeOfKs — E P L W O R L D (@EPLworld) April 27, 2021

فيما وصل عدد أهداف المهاجم الفرنسي في فريق ريال مدريد بنزيما بعد تسجيله هدف التعادل في شباك منافسه في دوري الأبطال إلى 71 هدفًا. جميع تلك الأهداف سجلها اللاعب من لعب مفتوح دون أي ركلة جزاء.

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الأمريكي بوليسيتش وهدفه في مرمى ريال مدريد

ويعد هدف لاعب الوسط الأمريكي ” كريستيان بوليسيتش” في مرمى حارس ريال مدريد “كورتوا”. يكون فريق تشيلسي.

قد سجل هدفًا واحدًا على الأقل في 13 مباراة خاضها ضد فريق ريال مدريد من أصل 16 مباراة في دوري أبطال أوروبا.

مدرب تشيلسي توخيل

وقال مدرب فريق تشيلسي الألماني توماس توخيل في مؤتمر صحفي له عقب تعادله فريقه أمام ريال مدريد، قائلاً: ” كنا نستحق الفوز في الشوط الأول، كانت هناك فرصة حقيقة لنا، ثم استقبلنا هدف التعادل من ضربة ثانية”.

وأردف توخيل، ” أشعر بخيبة الأمل لأنه عندما تتيح لك الفرص في هذا المستوى، عليك أن تسجل، كما من المؤسف عدم التسجيل. وكنا نستطيع التقدم بهدفين أو ثلاثة ولكننا كنا متعبين في الشوط الثاني”.

تشكيلة ريال مدريد

واعتمد المدرب الفرنسي زيدن الدين زيدان 48 عاماً على تشكيلة أساسية، حيث كان في مركز حراسة المرمى النجم البلجيكي تيبو كورتوا.

وفي خط مركز الدفاع لعب كلاً من، الفرنسي فيرلاند ميندي، الفرنسي رافائيل فاران، إلى جانب إشراك اللاعب الإسباني ألفارو أودريوزولا. داني كرفخال.

🎙️ Zidane: "Hemos tenido dificultades con la presión, pero creo que rectificamos y estuvimos mucho mejor en la segunda parte."#UCL pic.twitter.com/e09MDHa9iK — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 27, 2021

أما في مركز خط الوسط جاء كلاً من، الألماني توني كروس، والبرازيلي كاسيميرو، والكرواتي لوكا مودريتش.

بينما لعب في خط هجوم الفريق البرازيلي فينيسيوس جونيور، والفرنسي كريم بنزيما، بالإضافة إلى اللاعب الإسباني ماركو أسينسيو. وكذلك البلجيكي إيدين هازارد العائد من الإصابة.

غيابات ريال مدريد أمام تشيلسي

فيما غاب عن المباراة قائد فريق ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس. ومواطنه لوكاس فاسكيز بسبب الإصابة.

تشكيلة تشيلسي

بينما لعب المدرب الألماني توماس توخيل في تشكيلة أساسية أمام منافسه ريال مدريد الإسباني، حيث كان في حراسة المرمى إدوارد ميندي، أما في خط الدفاع جاء كلاً من، سيزار أزبليكويتا، روديجي، تياجو سيلفا.

وفي خط الوسط كان كلاً من اللاعبين، ماركوس ألونسو، ماتيو كوفاسيت، جورجينو، رايس جيمس، إلى جانب إشراك اللاعبين ماسون ماونت، هودسون أودوي.

بينما اعتمد المدرب الألماني توخيل في هجوم فريق تشيلسي على ثنائي هجوم الفريق، تيمو فيرنر. واللاعب المغربي حكيم زياش.

ترتيب ريال مدريد وتشيلسي في الدوري

ويحتل فريق ريال مدريد في وصافة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 71 نقطة، بعد فشله في تحقيق الفوز ريال بتيس والتي انتهت بالتعادل الإيجابي. بفارق نقطتين عن صاحب الصدارة أتلتيكو مدريد برصيد 73 نقطة.

Leg pertama berakhir sama kuat. The Blues miliki modal penting di pertemuan kedua. 💪#RMACHE #CFCIndo pic.twitter.com/erHUmDVmtO — Chelsea FC Indonesia (@chelseafc_indo) April 27, 2021

بينما يأتي منافسه فريق تشيلسي برصيد 58 نقطة في المركز الرابع من ترتيب الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري. بفارق كبير عن المتصدر المان سيتي برصيد 77 نقطة.

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