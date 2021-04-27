شاهد ماذا فعل سفير الإمارات في إسرائيل مع هذه المرأة بعدما طرده فلسطينيون من إفطار جماعي

نشر سفير الإمارات في إسرائيل، محمد آل خاجة، صورة كشف خلالها عن المكان الذي تناول فيه طعام الإفطار أول أمس.

وقال سفير الإمارات في إسرائيل محمد آل خاجة في تغريدة رصدتها “وطن”، “تناولت طعام الإفطار اليوم في مطعم تاندوري بمدينة هرتسليا مع السيدة رينه بوشكارنا ملكة الطعام الهندي في إسرائيل”.

تناولت طعام الإفطار اليوم في مطعم تاندوري بمدينة هرتسليا مع السيدة رينه بوشكارنا ملكة الطعام الهندي في #اسرائيل. كان شهيا للغاية. #الامارات_في_اسرائيل #رمضان_كريم pic.twitter.com/xDCJOucbRa — Mohamed Al Khaja (@AmbAlKhaja) April 25, 2021

وأضاف السفير الاماراتي: “كان شهيا للغاية”.

سفير الإمارات يطرد من إفطار رمضاني فلسطيني

وكان السفير الاماراتي قد طرد من إفطار رمضاني فلسطيني الأحد الماضي في مدينة الناصرة بالداخل المحتل، الامر الذي دفعه إلى نشر الصورة في محاولة منه لمكايدة الفلسطينيين.

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وقال الناشط الاماراتي الشهير عبدالله الطويل، في تغريدة رصدتها “وطن”، إن معلومات وردت له عن طرد السفير الاماراتي من إفطار رمضاني مع فلسطينيين بالداخل المحتل.

مقاطعة فلسطينية للإفطار

وكانت اللجنة القطرية لرئاسة السلطات المحلية العربية بالداخل الفلسطيني المحتل، أعلنت مقاطعها الإفطار الجماعي نظراً لحضور السفير الإماراتي، الا أنها تراجعت عن قراراها بعد طرد سفير الإمارات في إسرائيل محمد آل خاجة الذي ظهر في مطعم تاندوري بمدينة هرتسليا!.

وقالت اللجنة إن قرار مقاطعتها للإفطار الرمضاني يأتي لمنع “تنفيذ أجندات وأهداف سياسية”.

غير أنها تراجعت عن قرار المقاطعة بعد التأكيد “بأن السفير الإماراتي لن يشارك في لقاء الإفطار الرمضاني الذي دعا إليه مركز السلطات المحلية، في الناصرة”.

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وذكرت اللجنة أنها “تؤكد المشاركة في دعوة مركز السلطات المحلية للقاء الإفطار، (…) وفقا للدعوة السابقة”.

استقبال حافل للسفير الإماراتي

وكانت مصادر إماراتية كشفت سر الاستقبال الحافل للسفير الإماراتي في إسرائيل محمد آل خاجة، والذي احتفت فيه الإمارات وكأنه إنجاز تاريخي.

وأكد حساب “أسرار إماراتية”، أن السلطات الإماراتية طلبت من إسرائيل حصول سفيرها في تل أبيب على هذا استقبال حافل وخاص.

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وقال الحساب الإماراتي: “السلطات الإماراتية تطلب من إسرائيل حصول سفيرها في تل أبيب محمد آل خاجة على استقبال. حافل وخاص كذلك الذي حظي به مسؤولو الكيان الصهيوني داخل الإمارات مؤخراً”.

السفير محمد آل خاجة يصل القدس المحتلة

وقدم السفير الاماراتي محمد آل خاجة أوراق اعتماده لرئيسها رؤوفين ريفلين في القدس المحتلة.

واستقبل الرئيس الإسرائيلي رسميا أول سفير إماراتي لدى الدولة العبرية بعد اتفاق تطبيع العلاقات التاريخي. الذي وقعه البلدان العام الماضي.

وخاطب ريفلين في مستهل كلمته السفير الإماراتي بالعربية ورحب به قائلا “أهلا وسهلا، سيادة السفير مرحبا بكم في أورشليم، في القدس”.

وأضاف “الشعب الإسرائيلي فرح ويرحب بك”.

وقال الرئيس الإسرائيلي “ستكون مهمتك هذه الأكثر أهمية، الزعماء يوقعون المعاهدات لكن السلام الحقيقي والدائم تصنعه الشعوب”.

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