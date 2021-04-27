روجينا بوجه منتفخ و7 غرز لتجميل التشوّه .. شاهد ماذا حدث لزوجة أشرف زكي!

تعرّضت الفنانة المصرية، روجينا لحادث صعب وأصيبت بجرح عميق في وجهها خلال تصوير مسلسل “بنت السلطان”، الذي يعرض في شهر رمضان 2021.

روجينا .. اصابة بالغة في الوجه !

روجينا أصيبت بإصابة بالغة في وجهها أثناء تصوير أحد المشاهد، ما اضطر المخرج أحمد شفيق لنقلها إلى المستشفى ثم أجرى اتصالا بزوجها الفنان أشرف زكي.

وأعلن عن استقرار الحالة الصحية للفنانة المصرية روجينا بعد نقلها لأحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة جراء الاصابة.

أول ظهور للفنانة روجينا بعد الحادثة

وفي أول ظهور لها بعد تعرضها للإصابة بدت روجينا بوجه “متورم”.

ونشر الفنان المصري الكوميدي حسن أبو الروس، المشارك معها في المسلسل، صورة لهما عبر حسابه على موقع “إنستغرام”.

وكشف الفنان أبو الروس، كواليس إصابة روجينا.

روجينا عادت للتصوير بعد الحادث

وقال الفنان المصري إن روجينا وأثناء تصوير مسلسلها تعرضت لجرح عميق في وجهها، وعند نقلها للمستشفى تقرر إجراء 7 غرز تجميلية لوجهها.

واوضح أنها غادرت المستشفى واستكملت التصوير رغم الإصابة.

وقال حسن أبو الروس: ”الغريب وغير المتوقع أنها بعد العملية استكملت التصوير بكل براعه وجدية ووجهها ينزف في المشهد والحقيقة، وهذا كان درسا لي أنا شخصيا في التضحية والإخلاص في العمل”.

مسلسل بنت السلطان

وتنافس روجينا في ماراثون دراما رمضان 2021 من خلال مسلسل “بنت السلطان”.

ويشارك روجينا البطولة: باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وغيرهم، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.

يشار إلى أن مسلسل بنت السلطان يعد أولى البطولات المطلقة للفنانة روجينا والذي تنافس به خلال مارثوان دراما رمضان الجاري ويذاع على شاشة قناة النهار.

قصة حب روجينا و أشرف زكي

في ظھور نادر لھما، روت روجینا، تفاصیل قصة حبھما التي تكللت بالزواج.

وقالت: “أنا آمنت بواحد وصدقته وحبیته ومصدقتش هیجیبلي إیه ويقعدني فین ومكنش عندي ده، ومفكرتش بده وتحملت المسؤولیة من صغري”.

وأضافت روجینا: “لما كنا بنجیب كرسي كنا بنفرح بیه لإننا اللي اشتریناه محدش جابھولنا.. الأحلام بتكبر والطموح بیكبر وبتحسي إن الرحلة حلوة وعلى قد التعب ربنا بیجازي”.

البنت اللي لابسة نضارة دي.. أنا هتجوزها

وعن تقدیمھا في معھد التمثیل قالت روجینا إنھا ذهبت مع والدتھا للتقدیم وكان وقتھا أشرف زكي معیدا في المعھد، وكان جالسا مع المخرج أحمد شفیق، ونظر إلیھا وقال للأخیر: “شایف البنت اللي لابسة نضارة دي.. أنا هتجوزها”.

ولفتت روجینا إلى أن المخرج أحمد شفیق، هو من أخبرها بھذه الواقعة، بعد زواجھا من أشرف زكي، موضحة أنھا كانت تعتبر نفسھا في مجتمع غریب أثناء ذھابھا لمعھد التمثیل وعقبت: “كان عندي قرار من وأنا طفلة إني هشتغل ممثلة”.

إعجاب أشرف زكي

وبشأن إعجاب أشرف زكي بھا قال: “مؤدبة ومعندهاش خبرات وتجارب، وجایبة مامتھا، وحسیت إنھا تتفق مع مواصفات أنا بدور علیھا، وشكلھا كویس جدا وأمورة یعني، واتعرفت علیھا بقى”.

وقال أشرف زكي: “روجینا كان عندها انغلاق وممكن تشوفك متجیش تسلم علیك عشان مكسوفة وأنا اجتماعي وصعب تلاقیني قاعد لوحدي لغایة ما بدأت تدرك إن ده خطأ وبقى عندها طاقة إیجابیة وأصدقاء وموبایلھا مكنش بیرن دلوقتي ما شاء الله وهي ممثلة موھوبة اشتغلت واللي یقول اشتغلت عشان جوزها معندناش رد على الحاجات دي وھي بدأت مع أكبر وأھم مخرجین في مصر”.

واستطردت روجینا: “قعدنا مخطوبین فترة قصیرة، وسافرت أمریكا وكنت صدیقة مرات عمرو عبدالجلیل، وكنا احنا الأربعة مع بعض على طول، وكان مكتوب كتابنا في السیدة نفیسة”.

كوالیس الزواج

عن كوالیس الزواج، قال أشرف زكي: “كلمت سامي العدل وقولتله أنا ھتجوز، قالي متشلش هم حاجة، وهو وجمال العدل والدكتور مدحت العدل عملوا لي تربیزة في مكان جمیل، وقالولي اعزم 20 واحد”.

وتابع: كلمت حجاج عبدالعظیم وعلاء مرسي یشوفولي شقة، ولقوا شقة بـ280 جنیھا في الشھر، وحجزنا كام یوم في فندق في شبرامنت، وعملنا فیه شھر العسل كام یوم وكنا بنشتغل”.

یوم الزواج

بینما تحدثت روجینا عن یوم الزواج قائلة: “كلمني قالي فاضیة نتجوز النھاردة قولت له خلیھا بكرة.. اتجوزنا وأنا وأشرف بقینا نستحمل هو ینفعل، أنا حاضر طیب، وأنا لما اتنرفز هو یقول طیب اهدوا للبنات.. مقولناش ستوب لكن هنكمل عشان بنحب بعض، والرحلة ربنا كرمنا فیھا، وعندنا بنتین أهم حاجة في حیاتي، وعندك راجل مآمن بیكي وكل فترة یقول إنه مآمن بیكي”.

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