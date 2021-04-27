شجار إبراهيموفيتش ولوكاكو في “ديربي الغضب”بكأس إيطاليا والغرامة الجديدة

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يوم أمس الاثنين، على اعتماد العقوبة والغرامة المالية التي تم فرضهاعلى النجم السويدي “زلاتان إبراهيموفيتش”.

والبلجيكي روميلو لوكاكو. بعد العراك والشجار الذي نشب بينهما في مباراة دور الربع النهائي من منافسات كأس ملك إيطاليا.

إبراهيموفيتش ولوكاكو والسلوك الغير الرياضي

وأفاد موقع “فوتبول” الإيطالي، بأن الاتحاد الإيطالي قد وقع غرامة مالية على مهاجم فريق ميلان الإيطالي “زلاتان إبراهيموفيتش”.

قدرت قيمتها4000 يورو. بينما فرض على هداف فرق الانتر ميلان روميلو لوكاكو غرامة مالية بلغت نحو 3000 يورو.

الميلان والانتر ميلان

فيما تم تغريم إدارة ميلان ب2000يورو. وإدارة الانتر ميلان 1250يورو. وذلك لفشلها في السيطرة على اللاعبين داخل أرضية الملعب أثناء نشوب الشجار بين اللاعبين في منافسات كأس إيطاليا.

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تفاصيل الشجار بين لوكاكو وإبراهيموفيتش

وشهد مواجهة ميلان ونظيره الانتر ميلان في دور الربع النهائي من منافسات كأس إيطاليا على ميدان “سان سيرو” في السادس والعشرين من شهر يناير الماضي.

قليلون من يملكون الجرأة للدخول في شجارٍ مع إبرا لكن روميلو لوكاكو فعلها مع حماسة الدربي 🤬🤬 pic.twitter.com/HZDFAYy3az — جول العربي – Goal (@GoalAR) January 26, 2021

مشاجرة قوية بين السويدي إبراهيموفيتش والبلجيكي لوكاكو الزميلين السابقين في فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

المشادة كلامية بين إبراهيمو فيتش ولوكاكو

في لحظات توتر وشجار في ديربي الغضب بين فريق الميلان وجاره الانتر في ربع النهائي من كأس إيطاليا، حيث تقابل الثنائي العملاقان وجه لوجه في مشادة عنيفة وكلامية.

بين اللاعب “إبراهيموفيتش” وجاره اللاعب البلجيكي ” لوكاكو” في الدقائق الأخيرة من أحداث الشوط الأول داخل أرضية ملعب الكرة المستديرة.

➖شجار زلاتان إبراهيموفيتش 𝗭𝗹𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗜𝗯𝗿𝗮𝗵𝗶𝗺𝗼𝘃𝗶𝗰 و روميلو لوكاكو 𝗥𝗼𝗺𝗲𝗹𝘂 𝗟𝘂𝗸𝗮𝗸𝘂 على لوحة جدارية خارج ملعب السان سيرو🏟️… pic.twitter.com/rnjQUDXuh0 — Ecrivain Adel (@EcrivainAdell) February 15, 2021

ونجح لاعبو فريق الانتر ميلان في تهدئة الشجار بشكل كبير، والعودة إلى أجواء المباراة بين كلا المنافسين.

إقصاء الميلان وتأهل جاره الانتر

ليعود اللاعبين للشجار من جديد مع صافرة نهاية الشوط الأول، وإشارة حكم اللقاء البطاقة الصفراء لكليهما نتيجة ذلك.

وقد انتهت المباراة بإقصاء فريق الميلان من منافسات كأس إيطاليا وتأهل المنافس الانتر ميلان بهدفين مقابل هدف وحيد في الربع النهائي من كأس إيطاليا.

استفزاز إبراهيموفيتش البلجيكي لوكاكو

وقد كشفت التقارير الصحفية الإيطالية، فإن السبب وراء غضب لاعب انتر ميلان البلجيكي ” روميلو لوكاكو” مع نظيره النجم السويدي ” إبراهيموفيتش”. عقب تلفظ الأخير بعبارة وجهها للاعب، قائلاً: ” عد إلى بلادك لممارسة سحر الفودو”.

➖شجار زلاتان إبراهيموفيتش 𝗭𝗹𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗜𝗯𝗿𝗮𝗵𝗶𝗺𝗼𝘃𝗶𝗰 و روميلو لوكاكو 𝗥𝗼𝗺𝗲𝗹𝘂 𝗟𝘂𝗸𝗮𝗸𝘂 على لوحة جدارية خارج ملعب السان سيرو🏟️… pic.twitter.com/rnjQUDXuh0 — Ecrivain Adel (@EcrivainAdell) February 15, 2021

حكم اللقاء الإيطالي ” باولو فاليري” 42 عاماً، في النجاح في تهدئة الموقف بين كلا اللاعبين والاكتفاء بالإشارة البطاقة الصفراء.

بينما دخل لاعب خط الوسط في فريق الانتر ميلان التشيلي ” أرتورو فيدال” 33 عاماً في مساندة زميله البلجيكي “لوكاكو”، لكن سرعان ما تدخل رفاقه تدخلوا لمنع حدوث ذلك.

طرد إبراهيوفيتش

وقد تعرض النجم السويدي إلى الطرد في الدقيقة ال 59 مع مجريات أحداث الشوط الثاني بسبب عرقلة لاعب الفريق المنافس الانتر، ليكتمل فريق الميلان أحداث اللقاء في ديربي كأس إيطاليا ب 10 لاعبين.

وصلت عقوبات شجار ابراهيموڤيتش ولوكاكو في ديربي الكأس؛ غرامة 4000 يورو على ابراهيموڤيتش و 3000 آلاف على لوكاكو، 2000 يورو على ميلان و1250 يورو على الإنتر. pic.twitter.com/rLiTxc5GMy — هُنا الإنتـر (@iHere_Inter) April 26, 2021

وكان في لحظة طرد السلطان السويدي ” إبراهيموفيتش” متقدماً بهدف من تسجيله، قبل أن تنقلب الأمور بعد ذلك لصالح الفريق المنافس “الانتر ميلان”.

اتهام إبراهيموفيتش بالعنصرية

وقد صرح النجم السويدي ” زلاتان اباهيموفيتش” في تغريده له عبر حسابه الشخصي آنذاك للرد على اتهامه بالعنصرية عقب شجاره مع اللاعب البلجيكي “لوكاكو”.

قائلاً: ” أنه لا يوجد أي مكان للعنصرية في كرة القدم، وحان وقت زلاتان للتأكيد على عدم وجود أي مكان للعنصرية”.

31 ': زلاتان يسجل⚽

45 ': شجار زلاتان ولوكاكو⚔

58 ': طرد زلاتان🟥

71 ': لوكاكو يسجل⚽ حرب شرسة في ديربي ميلانو🔥 pic.twitter.com/M8GMQlKfgm — BelGoal.com (@BelGoalCom) January 26, 2021

وأضاف زلاتان، ” كلنا نفس العرق وكلنا متساوون، وكلنا لاعبون ولكن هناك من هم أفضل من الآخرين”.

وجاء رد السلطان السويدي “إبراهيموفيتش” بعد الاتهامات التي وجهت له بممارسة العنصرية تجاه النجم البلجيكي “لوكاكو” الذي وجه بعض الألفاظ النابية التي تخص زوجته.

هدافي الدوري الإيطالي

ويتربع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صدارة ترتيب “الكالتشيو” الإيطالي مع فريق يوفنتوس برصيد 25 هدفًا.

كما جاء في وصافة ترتيب هدافي الدوري المهاجم البلجيكي في صفوف الفريق المتصدر للدوري الممتاز الانتر ميلان برصيد 21 هدفًا.

شجار إبراهيموفيتش ولوكاكو.. على لوحة جدارية خارج السان سيرو pic.twitter.com/XQduio1kuN — معلومات كرة القدم (@wowkoora) February 14, 2021

أما في المركز الثالث جاء اللاعب لويس مورييل في فريق أتالانتا برصيد 18 هدفًا. يليه في المركز الرابع جاء اللاعب سيمي في فريق كروتوني برصيد 17 هدفًا.

بينما في المركز الخامس من الترتيب جاء اللاعب تشيرو إيموبيلي في فريق لاتسيو برصيد 16 هدفًا، يليه في سادس الترتيب “زلاتان إبراهيموفيتش” برصيد 15 هدفًا. خلال منافسات الدوري الإيطالي.

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