تعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

يترقب عشاق فريق كرة القدم المواجهة القوية المقرر مساء يوم الأربعاء، بين فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ونظيره مانشستر سيتي. في دور النصف النهائي من ذهاب دوري أبطال أوروبا.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وسيلتقي البطل الفرنسي باريس سان جيرمان أمام منافسه مانشستر سيتي على ملعب ” حديقة الأمراء”.

في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت “مكة المكرمة” السعودية. وفلسطين. اليمن. العراق. لبنان سوريا. والبحرين. والكويت. ودولة قطر.

كما ستكون عند الساعة التاسعة مساءً. بتوقيت مصر. وليبيا. والسودان كما ستكون عند الساعة مساءً بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة باريس سان جيرمان والسيتي

وستبث المواجهة الصعبة بين الفريقين. عبر شبكة قنوات ” بي أن سبوت” الرياضية القطرية، التي تمتلك حقوق البث. لمنافسات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2020-2021م.

كما وستنقل مجريات اللقاء بين كلا الفريقين عبر قناة “beIN Sports HD 1” بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013.

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وبمعدل ترميز 27500. كما باستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK. ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

وكذلك ستكون عبر قناة ” beIN Sports HD 4″ بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013. وبمعدل ترميز 27500. واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK. ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

وسيعلق على مباراة باريس سان جيرمان ومنافسه الضيف مانشستر سيتي، المعلق المغربي الرياضي جواد بدره على شبكة قنوات بين سبورت القطرية.

تشكيلة باريس سان جيرمان

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب الأرجنتيني “ماوريسيو بوتشيتينو” 49 عامًا على تشكيلة أساسية من المتوقعة أن يبدأ بها. حيث سيكون في حراسة المرمى الكوستاريكي كيلور نافاس.

الاستعدادات جارية على قدم وساق عشية مواجهة مانشستر سيتي 🔥⚡️#UCL | #PSGMCI pic.twitter.com/B21DczreKR — نادي باريس سان جيرمان (@PSG_arab) April 27, 2021

أما في خط الدفاع سيلعب كلاً من: لايفن كورزاوا. بريسنيل كيمبيمبي. ماركينيوس. ماكسين كابو. كما سيكون في خط الوسط كلاً من: إدريسا جاي. أندير هيريرا.

وفي خط هجوم الفريق الباريسي، سيكون كلاً من اللاعبين: نيمار. يوليان دراكسلر. أنخيل دي ماريا. كيليان مبابي.

تشكيلة مانشستر سيتي

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب الإسباني بيت جوارديولا 50 عامًا. على تشكيلة أساسية أمام الفرنسي باريس سان جيرمان. حيث سيكون في مركز حراسة المرمى، البرازيلي إيدرسون.

كما وسيلعب في مركز خط الدفاع: كلاً من: اللاعب الأوكراني زينشينكو، والإنجليزي جون ستونز، والبرتغالي روبن دياز، ومواطنه جواو كانسيلو.

🎙 نيمار: "ستكون مباراة صعبة. مانشستر سيتي فريق قوي". 🔴🔵 pic.twitter.com/wJH6vdpPVl — نادي باريس سان جيرمان (@PSG_arab) April 27, 2021

أما في مركز خط الوسط: اللاعب البرازيلي رودريجو، البرتغالي بيرناردو سيلفا، بالإضافة إلى إقحام الألماني ذو الأصول التركية إلكاي جوندوجان. إلى جانب إشراك البلجيكي كيفين دي بروين.

فيما سيعتمد المدرب الإسباني في خط الهجوم على ثلاثي الفريق، الإنجليزي رحيم سترلينج، والجزائري رياض محرز، والإنجليزي فيل فودين.

نتائج الفريقين قبيل المواجهة في دوري الأبطال

ويدخل فريق مانشستر سيتي المباراة أمام منافسه المستضيف باريس سان جيرمان الفرنسي، بمعنويات عالية بعد التتويج مؤخرًا بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم خلال الموسم الجاري.

🎙 ماوريسيو بوتشيتينو، عن مواجهة غوارديولا: "لا توجد معارك شخصية. المواجهة بين فريقين". #UCL pic.twitter.com/JjqPVTz1iQ — نادي باريس سان جيرمان (@PSG_arab) April 27, 2021

بعد نجاحه في التغلب على فريق توتنهام الإنجليزي بهدف نظيف دون رد، سجل عن طريق المدافع الفرنسي ” إيميرك لابورتي” 26 عامًا بعد عرضية جميلة. سجلها اللاعب في شباك منافسه.

ترتيب المنافسين في الدوري المحلي

ويتربع فريق الضيف مانشستر سيتي في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 77 نقطة، بفارق كبير عن أقرب المنافسين فريق الجار مانشستر يونايتد. الذي يحتل في وصافة الترتيب برصيد 67 نقطة.

على عكس منافسه باريس سان جيرمان. الذي ما زال يقاتل في التربع على صدارة ترتيب الدوري الممتاز ليحتل ثاني الترتيب برصيد 72 نقطة. وبفارق نقطة وحيدة عن المتصدر ليل خلال منافسات الدوري الفرنسي الجاري.

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